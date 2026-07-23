Akademisyenler rant için bir maille işten atıldı!
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Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Akademisyen Ulaş Özer ve Bolu Ulumescit Köyü Azası Salih Tunuslu oldu.
Akademisyen Ulaş Özer, İstanbul Aydın Üniversitesi’ndeki akademisyen kıyımını anlatırken, Bolu Ulumescit Köyü Azası Salih Tunuslu ise köyündeki suyu parayla satılmasına karşı çıkmalarını ve gelinen süreci değerlendirdi.
Akademisyen Ulaş Özer, şunları söyledi:
Eğitimin bu denli piyasalaştığı bir ortamda bu aslına bakarsanız beklenmesi gereken bir şey.Herhangi bir gerekçe sunmadılar açıkçası. Biz 30 Haziran günü maillerimize gelen bildirimle, bize iletilen yazıyla öğrendik işten çıkarıldığımızı. Mail ile mi çıkardılar? Evet, herhangi bir açık bir gerekçe de bize sunmadılar.Sözleşme gereği bazı maddeleri gerekçe göstermişler ama bu maddeler çok geniş kapsamlı maddeler. Tek bir nedeni olmayan maddeler ve içine pek çok şeyi doldurmuşlar açıkçası. Bu öğretim süreci devam ettiği sürece sizin sözleşmeniz her yıl otomatik olarak yenileniyor zaten.Yani olması gereken şey bu. Vakıfların varoluş nedeni aslında kamu yararını gözetmek. Ancak Türkiye'de bunun işletiliş şekli bir çeşit kar amacı güden bir durum.Bizim anlayabildiğimiz kadarıyla bu arada geçtiğimiz pazartesi günü İstanbul Aydın Üniversitesi yine çok sayıda öğretim üyesini almak üzere bir alım ilanı çıktı. Resmi gözetede. Bizim anladığımız kadarıyla burada üniversitenin bir stratejisi var.Burada bazı alanları daha karlı alanları büyütmek kar oranı düşük olan bölümleri ve fakülteleri de daraltmak yönünde. Şimdi işten çıkarılan akademisyenlerin büyük bir kısmı bu daraltılan ya da daraltılması düşünülen ya da gerektiği kadar onlar açısından karlı olmayan bölümlerden çıkarılan akademisyenler. Şimdi yeni çıkan ilana bakıyoruz.Yeni çıkan ilanda da tamamen farklı bölümlere öğretim elemanı alınmak istendiğini görüyoruz. Bizim için açıkçası burada anladığımız kadarıyla bir kadro kaydırması söz konusu. Biz hem çalışan arkadaşlarımızı hem işten atılmış arkadaşlarımızı hem de öğrencilerimizi eğitim hakkına sahip çıkmaya çağırıyoruz.Kendi akademisyen olarak üretme haklarına akademik özgürlüğe dair de sahip çıkmaya çağırıyoruz. Ve kol kola girmeyi teklif ediyoruz ve bu bir çağrı.
"Kendi getirdiğimiz suya sayaç takıp para istiyorlar”
Bolu Ulumescit Köyü Azası Salih Tunuslu, şöyle konuştu:
25 yıl önce kendi imkanlarımızla, imece usulü çalışarak, aramızda para toplayarak getirdiğimiz bir su attı. Bütün o borularda, işte altyapıda ne harcanıyorsa hepsinin parasını kendiniz imece usulü karşıladınız. Su geldi, suyu kullanıyorsunuz, şimdi kim o suya sayaç takıyor, belediye mi, genel meclisi mi? İl Özel İdare'ye bağlıyız biz.İl Özel İdare muhtarlarla birlikte, Bolu genelindeki bütün köy muhtarlarıyla, 112 köy muhtarıyla birlikte karar alıyorlar. Muhtarlar da bu işe onay veriyor, su saati takılmak isteniliyor. Biz ve bizim gibi birçok köy var, kendi su attığını, kendisi getirip, kendisi deposunu yapıp, şebekeye bağlamış olan.Devletin burada bize bir şehir merkezindeki gibi şebeke suyu sağlaması yok, bir hizmeti yok. İlk aldıkları kararda su saat ücretlerini, hale başı birim fiyatı 10 lirayken hayvancılığa 13 lira koyuyorlar. Bu sonradan hayvancılığa 30 liraya çıkıyor.Ben hayvancılık yapıyorum aynı zamanda, küçükbaş hayvan sorum var. Şöyle izah edeyim size, Tarım Bakanlığı bana küçükbaş hayvan başına 200 lira destek verirken, İçişleri İdaresi bana ceza keser gibi milletin 10 lira verdiği yerde ben 30 lira vermemi istiyor. Bu devlet politikası birbiriyle çelişir mi? Allah aşkına bana bir söyleyin Mustafa Bey.Yanlış anlamayın çobanım, IQ seviyem belki düşüktür. 2002'de 90 Sözler sorusundan 85 doğru soru cevapladığım halde benim IQ seviyem buna yetmiyor. Bu nasıl bir lahana turşusudur, bu nasıl bir tervizdir? Şöyle de bir durum var Mustafa Bey, oturdukları yerden masa başından, beni yanlış anlamayın, koyunun kaç litre su içeceğini hesap ediyorlar.4 litre su içer diyorlar ortalama. Koyun kesinlikle sıcak havada 10 litre su içer, kışın serin havada 1 litre su içer. Bunun ortalamasını hesap edemezsiniz.Neden hesap edemezsiniz? Koyun çok titiz bir hayvandır, keçi çok titiz bir hayvandır. Birikmiş suda, akmayan sudan su içmez. Bunları bilmiyorlar, herhangi bir üreticiye sormuyorlar.Oturdukları yerden karar alıyorlar.