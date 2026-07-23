Akademisyenler rant için bir maille işten atıldı!

Eğitimin bu denli piyasalaştığı bir ortamda bu aslına bakarsanız beklenmesi gereken bir şey.Herhangi bir gerekçe sunmadılar açıkçası. Biz 30 Haziran günü maillerimize gelen bildirimle, bize iletilen yazıyla öğrendik işten çıkarıldığımızı. Mail ile mi çıkardılar? Evet, herhangi bir açık bir gerekçe de bize sunmadılar.Sözleşme gereği bazı maddeleri gerekçe göstermişler ama bu maddeler çok geniş kapsamlı maddeler. Tek bir nedeni olmayan maddeler ve içine pek çok şeyi doldurmuşlar açıkçası. Bu öğretim süreci devam ettiği sürece sizin sözleşmeniz her yıl otomatik olarak yenileniyor zaten.Yani olması gereken şey bu. Vakıfların varoluş nedeni aslında kamu yararını gözetmek. Ancak Türkiye'de bunun işletiliş şekli bir çeşit kar amacı güden bir durum.Bizim anlayabildiğimiz kadarıyla bu arada geçtiğimiz pazartesi günü İstanbul Aydın Üniversitesi yine çok sayıda öğretim üyesini almak üzere bir alım ilanı çıktı. Resmi gözetede. Bizim anladığımız kadarıyla burada üniversitenin bir stratejisi var.Burada bazı alanları daha karlı alanları büyütmek kar oranı düşük olan bölümleri ve fakülteleri de daraltmak yönünde. Şimdi işten çıkarılan akademisyenlerin büyük bir kısmı bu daraltılan ya da daraltılması düşünülen ya da gerektiği kadar onlar açısından karlı olmayan bölümlerden çıkarılan akademisyenler. Şimdi yeni çıkan ilana bakıyoruz.Yeni çıkan ilanda da tamamen farklı bölümlere öğretim elemanı alınmak istendiğini görüyoruz. Bizim için açıkçası burada anladığımız kadarıyla bir kadro kaydırması söz konusu. Biz hem çalışan arkadaşlarımızı hem işten atılmış arkadaşlarımızı hem de öğrencilerimizi eğitim hakkına sahip çıkmaya çağırıyoruz.Kendi akademisyen olarak üretme haklarına akademik özgürlüğe dair de sahip çıkmaya çağırıyoruz. Ve kol kola girmeyi teklif ediyoruz ve bu bir çağrı.