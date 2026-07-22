https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/okullara-ruh-sagligi-taramasi-geliyor-detaylar-neler--1107463197.html

Okullara ruh sağlığı taraması geliyor: Detaylar neler?

Okullara ruh sağlığı taraması geliyor: Detaylar neler?

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullarda yapacağı anket temelli risk taramasıyla ilgili bilgiler paylaşan Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan... 22.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-22T15:37+0300

2026-07-22T15:37+0300

2026-07-22T15:37+0300

okan aslan i̇le gün ortasi

radyo

radyo

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milli eğitim bakanlığı (meb)

sağlık bakanlığı

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Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda Sağlık Bakanlığı’nın yapacağı anket temelli risk taramasıyla ilgili bilgiler verdi. 4, 7, 9 ve 11’inci sınıflarda yapılacak taramaya öğrenci veli ve öğretmenlerin dahil edileceği bilgisini paylaşan Aslan, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Erdoğan Öz’ün risk düzeyine göre sağlıklı hayat merkezi, aile hekimi veya hastaneye yönlendirme yapılacağını söylediğini aktardı.Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın iş birliğinde gerçekleşecek taramaların, çocukların ruh sağlığı ve davranışsal risk faktörlerini tespit etmek amacıyla yapılacağını belirten Aslan, “Ruh Sağlığı Eylem Planı doğrultusunda, çocukların etiketlenmesini engellemek için anketler doğrudan tanı koyma amaçlı değil, risk tespiti odaklı kısa formlar şeklinde uygulanacak” dedi."Yüksek riskte öğrenciler polikliniklere sevk edilecek"Aslan; taramada, genel ruh sağlığı, öfke kontrolü ve dürtüsel davranışların yanı sıra bağımlılıklar, akran zorbalığı, kendine zarar verme riski, sözel, bedensel veya davranışsal istismar durumlarının da sorgulanacağını söyledi.Müdahalenin risk düzeyine göre yapılacağı bilgisini paylaşan Aslan, şunları söyledi:Öte yandan Aslan, çalışmanın MEB ile yürütülen görüşmeler doğrultusunda dijitalize edilmesi ve formların online sistem üzerinden doldurulmasının planlandığını da kaydetti.

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2026

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

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Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

radyo, radyo, radyo sputnik, milli eğitim bakanlığı (meb), sağlık bakanlığı