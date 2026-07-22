https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/okullara-ruh-sagligi-taramasi-geliyor-detaylar-neler--1107463197.html
Okullara ruh sağlığı taraması geliyor: Detaylar neler?
Okullara ruh sağlığı taraması geliyor: Detaylar neler?
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullarda yapacağı anket temelli risk taramasıyla ilgili bilgiler paylaşan Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan... 22.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-22T15:37+0300
2026-07-22T15:37+0300
2026-07-22T15:37+0300
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Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda Sağlık Bakanlığı’nın yapacağı anket temelli risk taramasıyla ilgili bilgiler verdi. 4, 7, 9 ve 11’inci sınıflarda yapılacak taramaya öğrenci veli ve öğretmenlerin dahil edileceği bilgisini paylaşan Aslan, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Erdoğan Öz’ün risk düzeyine göre sağlıklı hayat merkezi, aile hekimi veya hastaneye yönlendirme yapılacağını söylediğini aktardı.Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın iş birliğinde gerçekleşecek taramaların, çocukların ruh sağlığı ve davranışsal risk faktörlerini tespit etmek amacıyla yapılacağını belirten Aslan, “Ruh Sağlığı Eylem Planı doğrultusunda, çocukların etiketlenmesini engellemek için anketler doğrudan tanı koyma amaçlı değil, risk tespiti odaklı kısa formlar şeklinde uygulanacak” dedi."Yüksek riskte öğrenciler polikliniklere sevk edilecek"Aslan; taramada, genel ruh sağlığı, öfke kontrolü ve dürtüsel davranışların yanı sıra bağımlılıklar, akran zorbalığı, kendine zarar verme riski, sözel, bedensel veya davranışsal istismar durumlarının da sorgulanacağını söyledi.Müdahalenin risk düzeyine göre yapılacağı bilgisini paylaşan Aslan, şunları söyledi:Öte yandan Aslan, çalışmanın MEB ile yürütülen görüşmeler doğrultusunda dijitalize edilmesi ve formların online sistem üzerinden doldurulmasının planlandığını da kaydetti.
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Okan Aslan
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Okan Aslan
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radyo, radyo, radyo sputnik, milli eğitim bakanlığı (meb), sağlık bakanlığı
radyo, radyo, radyo sputnik, milli eğitim bakanlığı (meb), sağlık bakanlığı
Okullara ruh sağlığı taraması geliyor: Detaylar neler?
Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullarda yapacağı anket temelli risk taramasıyla ilgili bilgiler paylaşan Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, risk düzeyine göre yönlendirmeler yapılacağını söyledi.
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda Sağlık Bakanlığı’nın yapacağı anket temelli risk taramasıyla ilgili bilgiler verdi. 4, 7, 9 ve 11’inci sınıflarda yapılacak taramaya öğrenci veli ve öğretmenlerin dahil edileceği bilgisini paylaşan Aslan, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Erdoğan Öz’ün risk düzeyine göre sağlıklı hayat merkezi, aile hekimi veya hastaneye yönlendirme yapılacağını söylediğini aktardı.
Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın iş birliğinde gerçekleşecek taramaların, çocukların ruh sağlığı ve davranışsal risk faktörlerini tespit etmek amacıyla yapılacağını belirten Aslan, “Ruh Sağlığı Eylem Planı doğrultusunda, çocukların etiketlenmesini engellemek için anketler doğrudan tanı koyma amaçlı değil, risk tespiti odaklı kısa formlar şeklinde uygulanacak” dedi.
"Yüksek riskte öğrenciler polikliniklere sevk edilecek"
Aslan; taramada, genel ruh sağlığı, öfke kontrolü ve dürtüsel davranışların yanı sıra bağımlılıklar, akran zorbalığı, kendine zarar verme riski, sözel, bedensel veya davranışsal istismar durumlarının da sorgulanacağını söyledi.
Müdahalenin risk düzeyine göre yapılacağı bilgisini paylaşan Aslan, şunları söyledi:
“Düşük risklerde okul bünyesinde rehber öğretmen görüşmeleri ve okul temelli destek sağlanacak. Orta riskli durumlarda Sağlıklı Hayat Merkezleri, aile hekimleri ve Milli Eğitim Bakanlığı müdahale programlarına yönlendirilecek. Yüksek riskte ise öğrenciler Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi polikliniklerine sevk edilecek. Gecikme yaşanmaması için Sağlık Bakanlığı hastane randevularını doğrudan oluşturacak, aile 24 saat içinde bilgilendirilecek ve gerekirse Çocuk Koruma Kanunu hükümleri devreye sokulacak”
Öte yandan Aslan, çalışmanın MEB ile yürütülen görüşmeler doğrultusunda dijitalize edilmesi ve formların online sistem üzerinden doldurulmasının planlandığını da kaydetti.