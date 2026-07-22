Kadın sünneti rezaleti: "İnsan haklarına aykırı!"

Biz bu kadar sağlığın içinde olmamıza rağmen görünce ben de aynı hissiyata kapıldım. Çünkü çok şey görüyoruz burada ama artık bu gerçekten son kerteci. Hakikaten üzücü bir durum bu.Acı olan şey şu Mustafa Bey. Sağlık Bakanlığı birçok şey için anında soruşturma başlatıyor. Son dönemde özellikle kadın doğum hekimleriyle ilgili haberiniz oluyordur.Bu temel tezaryanın oranları yüksek olan hekimlerle ilgili bir takım idari yaptırımlar uyguluyor. Yeniden eğitime alma gibi bir takım uygulamalar ve denetim süreçleri ve müfettişler gönderiyor. Ama büyük bir ilimizde böyle bir şey alemi duyuruluyor ve henüz Sağlık Bakanlığı'nın böyle bir yaptırımını duymuyoruz.Üzücü olan konu bu. Kadın sünneti denilen uygulama Türkiye'de yasal olarak bir sınırı yok mu? Çocuğun cinsel tacizi ve kadına şiddet kapsamında değerlendiriliyor ve Türk Cinsel Kanunu da suç olarak netelendiriliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nde de bunun hiçbir sağlık faydası olmadığı ve aynı şekilde şiddet ve cinsel taciz kapsamında değerlendirmesi, yani bir insan hakkı ihlali olarak değerlendirmesi gerektiği hem Dünya Sağlık Örgütü'nde hem de Türk Cinsel Kanunu'da zaten yeri var.Burada özellikle geleneksel ve tamamlayıcı tıp, bu kanıt düzeyi düşük tamamlayıcı tıp ve bu tür uygulamaları yeterince kontrol altında tutmaması Sağlık Bakanlığı'nın gerçekten çok düşündürücü.