https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/kadin-sunneti-rezaleti-insan-haklarina-aykiri-1107468995.html
Kadın sünneti rezaleti: "İnsan haklarına aykırı!"
Kadın sünneti rezaleti: "İnsan haklarına aykırı!"
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Aylin Yaman ve Yazar Zekayi Işın oldu. 22.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-22T18:59+0300
2026-07-22T18:59+0300
2026-07-22T18:59+0300
mustafa hoş i̇le yol arkadaşi
mustafa hoş
radyo sputnik
radyo
radyo
türkiye
haberler
ağrı
ankara
türk tabipleri birliği (ttb)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097967008_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d2f009ae00afadc581d9b944a9ca0c00.png
Ağrı'da görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. A.Ç.'nin çalıştığı klinikte kadın "kadın sünneti" olarak bilinen genital mutilasyon uygulamasını yaptığı iddia edildi. Türk Tabipleri Birliği (TTB), sosyal medyada "kadın sünneti" uyguladığı yönünde tanıtım yaptığı öne sürülen doktor hakkında ilgili tabip odası tarafından disiplin soruşturması başlatıldığını açıkladı.CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, doktor hakkındaki iddiaları canlı yayında şu sözlerle anlattı:
ağrı
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097967008_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dffd04abac9bf97e018b0f3ce741f178.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
mustafa hoş, radyo sputnik, radyo, radyo, türkiye, haberler, ağrı, ankara, türk tabipleri birliği (ttb), sağlık bakanlığı, chp
mustafa hoş, radyo sputnik, radyo, radyo, türkiye, haberler, ağrı, ankara, türk tabipleri birliği (ttb), sağlık bakanlığı, chp
Kadın sünneti rezaleti: "İnsan haklarına aykırı!"
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Aylin Yaman ve Yazar Zekayi Işın oldu.
Ağrı'da görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. A.Ç.'nin çalıştığı klinikte kadın "kadın sünneti" olarak bilinen genital mutilasyon uygulamasını yaptığı iddia edildi. Türk Tabipleri Birliği (TTB), sosyal medyada "kadın sünneti" uyguladığı yönünde tanıtım yaptığı öne sürülen doktor hakkında ilgili tabip odası tarafından disiplin soruşturması başlatıldığını açıkladı.
CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, doktor hakkındaki iddiaları canlı yayında şu sözlerle anlattı:
Biz bu kadar sağlığın içinde olmamıza rağmen görünce ben de aynı hissiyata kapıldım. Çünkü çok şey görüyoruz burada ama artık bu gerçekten son kerteci. Hakikaten üzücü bir durum bu.Acı olan şey şu Mustafa Bey. Sağlık Bakanlığı birçok şey için anında soruşturma başlatıyor. Son dönemde özellikle kadın doğum hekimleriyle ilgili haberiniz oluyordur.Bu temel tezaryanın oranları yüksek olan hekimlerle ilgili bir takım idari yaptırımlar uyguluyor. Yeniden eğitime alma gibi bir takım uygulamalar ve denetim süreçleri ve müfettişler gönderiyor. Ama büyük bir ilimizde böyle bir şey alemi duyuruluyor ve henüz Sağlık Bakanlığı'nın böyle bir yaptırımını duymuyoruz.Üzücü olan konu bu. Kadın sünneti denilen uygulama Türkiye'de yasal olarak bir sınırı yok mu? Çocuğun cinsel tacizi ve kadına şiddet kapsamında değerlendiriliyor ve Türk Cinsel Kanunu da suç olarak netelendiriliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nde de bunun hiçbir sağlık faydası olmadığı ve aynı şekilde şiddet ve cinsel taciz kapsamında değerlendirmesi, yani bir insan hakkı ihlali olarak değerlendirmesi gerektiği hem Dünya Sağlık Örgütü'nde hem de Türk Cinsel Kanunu'da zaten yeri var.Burada özellikle geleneksel ve tamamlayıcı tıp, bu kanıt düzeyi düşük tamamlayıcı tıp ve bu tür uygulamaları yeterince kontrol altında tutmaması Sağlık Bakanlığı'nın gerçekten çok düşündürücü.