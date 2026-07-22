İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş: ‘İktidar tüm enerjimizi parti içinde harcayalım istedi'

“İnsanlar baba ocağında doğarlar ama bir gün kendi evlerine geçerler. O düğün günlerinde baba ocağı çok sevilmesine rağmen bir başka eve geçmekten imtina etmezler. Bir gün gerektiğinde de tekrar baba ocağına dönülebileceğini bilirsiniz. Şu an CHP Avrupa’nın en büyük sosyal demokrat partisi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi. Biz bir fikir ayrılığından dolayı başka parti kuruyor değiliz. Bizim partimize çöktüler, mutlak butlan kararıyla partimiz partililerin elinden alındı. Bu bizim için kolay bir karar değildir. Evet parti önemli ama Türkiye Cumhuriyeti her şeyden önemli. Biz bu konuşmayı yaptığımızda MESEM’lerde çocuklarımız ölmeye devam ediyor, Alican Uludağ bir daha tutuklanıyor, emekliler açlık sınırı altındalar. Bir yol ayrımındaydık. İktidar tüm enerjimizi parti içinde harcayalım istedi, biz Türkiye’nin AKP döneminden kurtulmasını birinci öncelik olarak görüyoruz. Hem ülke hem de dünya siyaseti açısından inanılmaz bir zulümle karşı karşıyayız. Partiyi kendi örgütümüz, ilçe başkanlarımız, il başkanlarımız ve milletvekillerimizle birlikte kuruyoruz. Belediye başkanları geçmek isteyebilir ama belediye meclislerinde dengeler var, o dengelerin de gözetilmesi lazım. Bu parti AKP’nin istediği tartışmalarla enerji kaybetmeyecek.”