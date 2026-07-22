İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş: ‘İktidar tüm enerjimizi parti içinde harcayalım istedi'
yeri ve zamanı
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Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş oldu. Özçağdaş, kurulması beklenen Yeni Parti’ye dair gazeteci Güçlü Özgan’ın sorularını yanıtladı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası başlayan tartışmada yeni bir aşamaya geçildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, dün kürsüden partiye veda etti. Özel’in vedasının ardından yeni parti kuracaklarını da resmen açıkladı.
Yeri ve Zamanı’na konuk olan İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, kurulacak yeni partiyle ilgili gazeteci Güçlü Özgan’ın sorularını yanıtladı.
“AKP’nin istediği tartışmalarla enerji kaybetmeyeceğiz” diyen Özçağdaş, şöyle konuştu:
“Bu hafta içerisinde süreç tamamlanmış olacak. Türkiye’de artık çok farklı bir hayat olmasını istemeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Karşımdaki muhalefeti dizayn edeyim, çok partili hayat çok da gerekli değil diyen bir iktidar. Çeşitli hamleleri olacaktır ama anlamaları gereken şey şu, kararı millet vermiş. Ne yaparlarsa yapsınlar süreci etkilemez. Yeni Parti Türkiye’de iktidar olmak için yola çıkmış bir parti, muhalefet partisi olmak için kurulmuş bir parti değil. Türkiye’nin önünde çok yakında bir seçim var. Siyasetin ana hattı Yeni Parti olacaktır, çünkü seçmenle o buluşacak, seçmene politikaları o anlatacak. Kuşkusuz CHP’de kalıp butlana karşı olan arkadaşlarımız da olacaktır. Çoklu bir mücadele hattını devam ettiriyoruz.”
‘Türkiye Cumhuriyeti her şeyden önemli’
“İnsanlar baba ocağında doğarlar ama bir gün kendi evlerine geçerler. O düğün günlerinde baba ocağı çok sevilmesine rağmen bir başka eve geçmekten imtina etmezler. Bir gün gerektiğinde de tekrar baba ocağına dönülebileceğini bilirsiniz. Şu an CHP Avrupa’nın en büyük sosyal demokrat partisi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi. Biz bir fikir ayrılığından dolayı başka parti kuruyor değiliz. Bizim partimize çöktüler, mutlak butlan kararıyla partimiz partililerin elinden alındı. Bu bizim için kolay bir karar değildir. Evet parti önemli ama Türkiye Cumhuriyeti her şeyden önemli. Biz bu konuşmayı yaptığımızda MESEM’lerde çocuklarımız ölmeye devam ediyor, Alican Uludağ bir daha tutuklanıyor, emekliler açlık sınırı altındalar. Bir yol ayrımındaydık. İktidar tüm enerjimizi parti içinde harcayalım istedi, biz Türkiye’nin AKP döneminden kurtulmasını birinci öncelik olarak görüyoruz. Hem ülke hem de dünya siyaseti açısından inanılmaz bir zulümle karşı karşıyayız. Partiyi kendi örgütümüz, ilçe başkanlarımız, il başkanlarımız ve milletvekillerimizle birlikte kuruyoruz. Belediye başkanları geçmek isteyebilir ama belediye meclislerinde dengeler var, o dengelerin de gözetilmesi lazım. Bu parti AKP’nin istediği tartışmalarla enerji kaybetmeyecek.”