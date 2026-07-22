Doç. Dr. Mehmet Perinçek: NATO Türkiye’yi müttefik değil ‘karşı taraf’ olarak görüyor

“Katılımcılar arasında Rusya, İran, Afrika kıtası, Güney Amerika, Asya’dan ülkeler var. Ama bu toplantıda Batı’dan da çok ciddi katılım oldu. ABD’den iki isim katıldı; bir tanesi eski CIA analisti, diğeri eski subay, hatta BM’nin silah denetçilerinden. İngiltere’den çok önemli bir profesör var. Almanya’dan 3 sene öncesinin deniz kuvvetleri komutanı katıldı. İsviçre’den, Yunanistan’dan, Fransa’dan, İspanya’dan katılımcılar vardı. Bunun doğrudan NATO karşıtı bir toplantı olduğu çok açık. Avrupalılar ve Amerikalılar en sert konuşmaları yaptılar. Hepsi NATO’nun bittiğini, NATO’nun tehlike olduğunu tespit ediyorlar. NATO’nun kendisini fesh etmesi, fesh etmediği takdirde de buna karşı büyük güçlerin birleşmesi gerektiğini, Avrupa’nın ABD’nin güdümünden çıkması gerektiğini ifade ediyorlar. Savaş tehlikesini görüyorlar, savaş tehlikesinin sorumlularının Batı’da, ABD’de olduğunu görüyorlar. Bir nükleer savaş riskini tespit ediyorlar. Batı’nın Ukrayna savaşına desteğinin devam ettiği sürece bunun nükleer savaşa yol açabileceğini tespit ediyorlar. İşin enteresan tarafı; Batı’daki güçler TRÇİ İttifakı’nı da destekliyorlar. Amerikalılar ve Avrupalılar Türk hükümetinin tavırları konusunda da uyarılarda bulundular. ‘Biz Amerikalıyız, NATO’nun içindeki en önemli kuvvetiz, o devletin içinden geliyoruz. NATO’nun Türkiye’ye yönelik en ufak bir güdüsü olamaz. Size yalan söylüyorlar’ diyorlar. Bizim hep sorduğumuz soruyu onlar da soruyor; bir İsrail saldırısında NATO Türkiye’yi mi İsrail’i mi korur? Tabii ki İsrail’i korur.

Trump bu konuya dair çok önemli bir şey söyledi; Netanyahu’yu eleştirir gibi gözüktü. Netanyahu’ya ‘Eğer Türkiye’yi karşıya alırsak onlar da savaşa karşı tarafın yanında girerler’ dediğini söyledi. NATO üyesine ‘karşı taraf’ diyor. NATO üyesi olmayanı kendi tarafında gördüğünü zaten dile getirmiş oluyor. Türkiye-İsrail arasında bir çatışma olursa Türkiye’nin karşı taraf olduğunu ifade ediyor.”