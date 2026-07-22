Bilgisayar başında oturanları bekleyen ağız hastalıkları

“Hasta bize yaygın bir çürük, ağız kuruluğu, diş eti iltihabı gibi konularla geldiğinde hastaları diyabet için yönlendirebiliyoruz. Kan hastalıkları için yönlendirdiğimiz hastalar da oluyor. Ottümin hastalıklar da sık şüphelendiğimiz hastalıklar olabiliyor. Diş hekimleri için sorgulamak çok önemli. İnsanlar özellikle ağız yaralarına dikkat etmeli. Kendisi internetten araştırıp ilaç kullanmamalı. Özellikle 2 haftadan uzun geçmeyen ağız yaralarında mutlaka diş hekimlerine başvursunlar. Ekran başında çalışmanın da dolaylı olarak ağız sağlığına etkisi oluyor. Uzun süre masa başında çalışan hastalarımızda atıştırmalık kullanımının arttığını bu nedenle diş çürüğü risklerinin de arttığını görebiliyoruz. Paketli gıdayı tamamen bırakmak mümkün değil ama masa başı çalışan hastalarımıza sağlıklı atıştırmalıklar öneriyoruz. Özellikle sert meyveler çok iyi bir ağız temizleyicisidir, dil yüzeyini çok iyi temizler. Diş sıkma problemiyle de çok fazla hastamız bize başvuruyor, ilk sorduğumuz soru ne iş yaptığı oluyor.”