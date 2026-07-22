https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/bilgisayar-basinda-oturanlari-bekleyen-agiz-hastaliklari-1107467003.html
Bilgisayar başında oturanları bekleyen ağız hastalıkları
Bilgisayar başında oturanları bekleyen ağız hastalıkları
Sputnik Türkiye
Gazeteci Serhat Ayan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeni Şeyler Rehberi programında konuğu Üsküdar Üniversitesi Diş Hastanesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Uzmanı Dr... 22.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-22T17:39+0300
2026-07-22T17:39+0300
2026-07-22T17:39+0300
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Bilgisayar başında geçirilen uzun saatler yalnızca duruş bozukluğu ya da göz yorgunluğuna değil, ağız ve diş sağlığını da olumsuz etkileyebiliyor. Uzun süre ekran karşısında çalışmanın ağız kuruluğu, diş çürüğü ve diş sıkma gibi sorunların görülme sıklığını artırdığına dikkat çeken Üsküdar Üniversitesi Diş Hastanesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Güneş, Radyo Sputnik'te ağız sağlığının genel sağlıkla ilişkisini ve masa başı çalışanların dikkat etmesi gereken noktaları anlattı.Güneş, Serhat Ayan'ın sorularını şöyle yanıtladı:
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Serhat Ayan
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MIA „Rossiya Segodnya“
Serhat Ayan
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radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, üsküdar üniversitesi, diş sağlığı
radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, üsküdar üniversitesi, diş sağlığı
Bilgisayar başında oturanları bekleyen ağız hastalıkları
Gazeteci Serhat Ayan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeni Şeyler Rehberi programında konuğu Üsküdar Üniversitesi Diş Hastanesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Güneş oldu. Güneş, bilgisayar başında oturup kalkmayanları bekleyen ağız hastalıklarını değerlendirdi.
Bilgisayar başında geçirilen uzun saatler yalnızca duruş bozukluğu ya da göz yorgunluğuna değil, ağız ve diş sağlığını da olumsuz etkileyebiliyor.
Uzun süre ekran karşısında çalışmanın ağız kuruluğu, diş çürüğü ve diş sıkma gibi sorunların görülme sıklığını artırdığına dikkat çeken Üsküdar Üniversitesi Diş Hastanesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Güneş, Radyo Sputnik'te ağız sağlığının genel sağlıkla ilişkisini ve masa başı çalışanların dikkat etmesi gereken noktaları anlattı.
Güneş, Serhat Ayan'ın sorularını şöyle yanıtladı:
“Hasta bize yaygın bir çürük, ağız kuruluğu, diş eti iltihabı gibi konularla geldiğinde hastaları diyabet için yönlendirebiliyoruz. Kan hastalıkları için yönlendirdiğimiz hastalar da oluyor. Ottümin hastalıklar da sık şüphelendiğimiz hastalıklar olabiliyor. Diş hekimleri için sorgulamak çok önemli. İnsanlar özellikle ağız yaralarına dikkat etmeli. Kendisi internetten araştırıp ilaç kullanmamalı. Özellikle 2 haftadan uzun geçmeyen ağız yaralarında mutlaka diş hekimlerine başvursunlar. Ekran başında çalışmanın da dolaylı olarak ağız sağlığına etkisi oluyor. Uzun süre masa başında çalışan hastalarımızda atıştırmalık kullanımının arttığını bu nedenle diş çürüğü risklerinin de arttığını görebiliyoruz. Paketli gıdayı tamamen bırakmak mümkün değil ama masa başı çalışan hastalarımıza sağlıklı atıştırmalıklar öneriyoruz. Özellikle sert meyveler çok iyi bir ağız temizleyicisidir, dil yüzeyini çok iyi temizler. Diş sıkma problemiyle de çok fazla hastamız bize başvuruyor, ilk sorduğumuz soru ne iş yaptığı oluyor.”