Abdulkadir Selvi: Terörsüz Türkiye'de pürüzler aşılıyor

Murat Karayılan, Duran Kalkan, Cemil Bayık ve Bese Hozat gibi örgüt liderleri yasadan yararlanmak ve Türkiye’ye gelip siyaset yapmak istiyorlar. Kandil bu konuda bastırıyordu ama bunun kabul edilmesi mümkün değildi. Bir de suça bulaşmayanların denetimli serbestlik kapsamında gelmesi öngörülüyordu ama suça buluşanlarla ilgili bir cezalandırma süreci yaşanacaktı.