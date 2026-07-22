Abdulkadir Selvi: Terörsüz Türkiye'de pürüzler aşılıyor
© DHAHürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi
© DHA
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Abdulkadir Selvi, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un siyasi partilerle temaslarını bugünkü köşesinde değerlendirdi. Selvi "Terörsüz Türkiye'de pürüzler aşılıyor" ifadelerini kullandı.
Gazeteci Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde Meclis Başkanı Kurtulmuş'un temaslarını ve Terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi. Selvi, şunları kaydetti:
CHP’deki gelişmelere odaklandık ama yüzyılın projesi olarak gördüğüm Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin iki önemli gelişmeyi paylaşmazsam içimde kalırdı. Birincisi; siyasi partilerle görüşmelerden sonra İmralı’ya giden heyet umutlu döndü. İkincisi ise Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un siyasi partilerle temasları olumlu geçti.
Bunları neden aktarıyorum? Terörsüz Türkiye sürecinde çok kritik bir aşamaya geldik. Son 50 yılımıza mal olan PKK’nın tasfiyesi sürecinden söz ediyorum. Bu beni müthiş heyecanlandırıyor.
Ama hiçbir zaman ‘Alice Harikalar Diyarında’ gibi bir hava içinde olmadım. Terörsüz Türkiye’yle ilgili yasal düzenlemede iki pürüz söz konusu. Biri Kandil’deki örgüt liderlerinin ne olacağı konusu, diğeri ise suçlu suçsuz ayrımı.
Murat Karayılan, Duran Kalkan, Cemil Bayık ve Bese Hozat gibi örgüt liderleri yasadan yararlanmak ve Türkiye’ye gelip siyaset yapmak istiyorlar. Kandil bu konuda bastırıyordu ama bunun kabul edilmesi mümkün değildi. Bir de suça bulaşmayanların denetimli serbestlik kapsamında gelmesi öngörülüyordu ama suça buluşanlarla ilgili bir cezalandırma süreci yaşanacaktı.
DEM Parti tarafı bu ayrımın yapılmamasını talep etti. Bu durumda yasanın Meclis’e gelip gelmemesi konusunda bir belirsizlik doğdu.
“Bu yaz çıkabilir de çıkmayabilir de” denildi. İmralı ile yapılan görüşmelerde bu sorunun aşıldığı söyleniyor. Öcalan’ın çözümden yana tavır koyduğu söyleniyor. İmralı’nın bir an önce yasal düzenlemenin yapılması ve sürecin enfekte olmaması görüşünde olduğu ifade ediliyor.
“Bu yaz çıkabilir de çıkmayabilir de” denildi. İmralı ile yapılan görüşmelerde bu sorunun aşıldığı söyleniyor. Öcalan’ın çözümden yana tavır koyduğu söyleniyor. İmralı’nın bir an önce yasal düzenlemenin yapılması ve sürecin enfekte olmaması görüşünde olduğu ifade ediliyor.
Pürüzün giderilmesi umutlarımı tekrar artırdı. Meclis bu yaz çalışacak. Ben de yüzyılın kardeşlik projesi olarak gördüğüm bu süreci desteklemeye devam edeceğim.