https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/unlu-yatirim-bankasindan-kritik-turkiye-analizi-faiz-indirimi-gelecek-mi-1107422325.html
Ünlü yatırım bankasından kritik Türkiye analizi: Faiz indirimi gelecek mi?
Ünlü yatırım bankasından kritik Türkiye analizi: Faiz indirimi gelecek mi?
Sputnik Türkiye
Yükselen enerji fiyatları ve artan jeopolotik gerilimin Türkiye'de enflasyonla mücadeleyi zorlaştırdığına dikkat çeken Morgan Stanley, yeni yayımladığı raporda... 21.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-21T11:51+0300
2026-07-21T11:51+0300
2026-07-21T11:51+0300
ekonomi̇
morgan stanley
türkiye cumhuriyet merkez bankası
enflasyon
faiz indirimi
politika faizi
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Türkiye ekonomisine ilişkin yeni bir rapor yayımlayan Morgan Stanley, Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim ve yükselen enerji fiyatlarının Türkiye'de enflasyonla mücadeleyi zorlaştırabileceğine dikkat çekti. Banka, bu nedenle TCMB'nin faiz indirimlerini erteleyebileceği ve yeni bir parasal sıkılaşma ihtiyacının gündeme gelebileceğinin altını çizdi. Enerji maliyetlerindeki artış Türkiye'yi tehdit ediyorBankaya göre Türkiye; Güney Afrika, Mısır ve İsrail ile birlikte Orta Doğu kaynaklı jeopolitik krizler ile enerji fiyatlarındaki oynaklıktan en çok etkilenen CEEMEA (Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) ülkeleri arasında yer alıyor. Ekonomim'in haberine göre, anerji maliyetlerindeki bu artışın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonla mücadele çabalarını ve dezenflasyon patikasını doğrudan tehdit ettiği ifade ediliyor.Faiz indirimi gelir mi?Ekonomistler, perşembe günü gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde değerlendirmelerini paylaşırken, artan maliyet baskılarının faiz indirim döngüsünün yeniden başlamasını geciktirebileceğini belirtti.Raporda; yükselen enerji fiyatları, döviz kuru üzerindeki yenilenen baskılar, zayıflayan küresel risk iştahı veya beklenenden güçlü seyreden iç talebin ilk faiz indirimini ertelemekle kalmayıp, potansiyel olarak yeni bir parasal sıkılaştırma (faiz artışı) ihtiyacı dahi doğurabileceği uyarısında bulunuldu.Daha güçlü indirim için neler gerekiyor?Morgan Stanley analistleri, mevcut risk senaryolarının aksine faiz indirimlerinin daha agresif veya daha erken başlayabilmesi için ekonomi genelinde belirli koşulların oluşması gerektiğini vurguladı. Analize göre, aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüşün hızlanması (aylık dezenflasyonun ivme kazanması), döviz kurunda tam bir istikrarın sağlanması ve ekonomik büyümede daha belirgin bir yavaşlamanın yaşanması halinde, TCMB'nin elinin rahatlayacağı ve daha derin bir gevşeme döngüsünün destekleneceği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/tcmb-paylasti-yil-sonu-enflasyon-dolar-ve-faiz-tahminleri-aciklandi-1107387623.html
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morgan stanley, türkiye cumhuriyet merkez bankası, enflasyon, faiz indirimi, politika faizi
morgan stanley, türkiye cumhuriyet merkez bankası, enflasyon, faiz indirimi, politika faizi
Ünlü yatırım bankasından kritik Türkiye analizi: Faiz indirimi gelecek mi?
Yükselen enerji fiyatları ve artan jeopolotik gerilimin Türkiye'de enflasyonla mücadeleyi zorlaştırdığına dikkat çeken Morgan Stanley, yeni yayımladığı raporda faiz indirimleri ve parasal sıkılaşmayla ilgili uyarılarda bulundu.
Türkiye ekonomisine ilişkin yeni bir rapor yayımlayan Morgan Stanley, Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim ve yükselen enerji fiyatlarının Türkiye'de enflasyonla mücadeleyi zorlaştırabileceğine dikkat çekti. Banka, bu nedenle TCMB'nin faiz indirimlerini erteleyebileceği ve yeni bir parasal sıkılaşma ihtiyacının gündeme gelebileceğinin altını çizdi.
Enerji maliyetlerindeki artış Türkiye'yi tehdit ediyor
Bankaya göre Türkiye; Güney Afrika, Mısır ve İsrail ile birlikte Orta Doğu kaynaklı jeopolitik krizler ile enerji fiyatlarındaki oynaklıktan en çok etkilenen CEEMEA (Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) ülkeleri arasında yer alıyor. Ekonomim'in haberine göre, anerji maliyetlerindeki bu artışın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonla mücadele çabalarını ve dezenflasyon patikasını doğrudan tehdit ettiği ifade ediliyor.
Ekonomistler, perşembe günü gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde değerlendirmelerini paylaşırken, artan maliyet baskılarının faiz indirim döngüsünün yeniden başlamasını geciktirebileceğini belirtti.
Raporda; yükselen enerji fiyatları, döviz kuru üzerindeki yenilenen baskılar, zayıflayan küresel risk iştahı veya beklenenden güçlü seyreden iç talebin ilk faiz indirimini ertelemekle kalmayıp, potansiyel olarak yeni bir parasal sıkılaştırma (faiz artışı) ihtiyacı dahi doğurabileceği uyarısında bulunuldu.
Daha güçlü indirim için neler gerekiyor?
Morgan Stanley analistleri, mevcut risk senaryolarının aksine faiz indirimlerinin daha agresif veya daha erken başlayabilmesi için ekonomi genelinde belirli koşulların oluşması gerektiğini vurguladı. Analize göre, aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüşün hızlanması (aylık dezenflasyonun ivme kazanması), döviz kurunda tam bir istikrarın sağlanması ve ekonomik büyümede daha belirgin bir yavaşlamanın yaşanması halinde, TCMB'nin elinin rahatlayacağı ve daha derin bir gevşeme döngüsünün destekleneceği ifade edildi.