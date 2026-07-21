Özel’in ‘gömlek’ çıkışı: Tarih tekerrür mü ediyor?
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Özgür Özel’in “Biz siyasete gömlek çıkarmıyoruz” sözünü değerlendiren Fethi Yılmaz, CHP’deki gelişmeler ile AK Parti’nin kuruluş süreci arasında benzerlikler bulunduğunu söyledi. Yılmaz, “Siyasal akışa baktığımızda sanki 2000’li yılların başındaki dönemi tekrar yaşıyormuşuz gibi görülüyor” dedi.
Gazeteci Fethi Yılmaz Yazı-Yorum programında, Özgür Özel’in “Biz siyasette gömlek çıkarmıyoruz” sözlerini, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kuruluş sürecinde kullanılan “Milli Görüş gömleğini çıkardık” ifadesiyle karşılaştırdı. Yılmaz, Türkiye siyasetinde yaşanan gelişmelerin 2000’li yılların başındaki siyasi ayrışmalara benzediğini söyledi.
“Gömlek tartışması geçmişe atıf”
Fethi Yılmaz, Yazı-Yorum programında Özgür Özel’in açıklamalarını değerlendirerek siyasetteki “gömlek” tartışmasının AK Parti’nin kuruluş dönemine uzandığını belirtti.
Yılmaz şunları söyledi:
“Özgür Özel, ‘Bugün yeni partiyi kuruyoruz. Açık ara ana muhalefetiz’ ifadelerini kullandı. ‘Biz siyasette gömlek çıkarmıyoruz. Biz bu ülkenin yarınları için siyasette ateşten bir gömleği hep beraber giyiyoruz’ dedi. Şimdi siyasette gömlek tartışması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kuruluş aşamasındaki bir sözüne aslında atıf. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi kurulurken ‘Milli Görüş gömleğini çıkardık’ ifadesi kullanılmıştı.”
“AK Parti, yenilikçi kanadın ayrışmasıyla kuruldu”
Yılmaz, AK Parti’nin kuruluş sürecinde Milli Görüş hareketi içerisindeki yenilikçi ve gelenekselci kanatlar arasındaki ayrışmaya dikkat çekti.
Yılmaz şunları söyledi:
“Milli Görüş, Refah ve Fazilet Partisi geleneğinden gelen parti içerisindeki yenilikçilerin oradan ayrışması sonrasında, Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte Milli Görüş gömleği çıkarıldı. ‘Muhafazakâr demokrat’ tarifi geldi.”
“Bugünkü tablo 2000’li yılların başını hatırlatıyor”
Fazilet Partisi dönemindeki siyasi ayrışmayı da hatırlatan Yılmaz, yenilikçi kanadın daha sonra AK Parti’yi kurduğunu belirtti.
Yılmaz şunları söyledi:
“Fazilet Partisi, gelenekselciler ve yenilikçiler olarak ikiye ayrılmıştı. 2000 yılında yapılan Fazilet Partisi Kongresi’nde yenilikçilerin adayı Abdullah Gül, gelenekselcilerin adayı da Recai Kutan’dı. Az bir farkla Recai Kutan genel başkanlık seçimini kazandı. 22 Haziran 2001’de Anayasa Mahkemesi Fazilet Partisi’ni kapattı. Gelenekselciler Saadet Partisi ile bir parti kurdular ve yenilikçiler partiden ayrıldı.”
Yılmaz, siyasi gelişmelerin bugünkü tabloyla benzerlik taşıdığını belirterek, olası bir iktidar değişikliğine ilişkin ise şu değerlendirmeyi yaptı:
“Bugünkü tabloya benzer şekilde, her şey üç aşağı beş yukarı aynıdır demiyorum ama siyasal akışa baktığımızda sanki 2000’li yılların başındaki dönemi siyasal anlamda tekrar yaşıyormuşuz gibi görülüyor. Bakalım tablo devam eden süreçte de iddia edildiği gibi bir iktidar değişimi olacak mı? Onu bize tarih ve süreç gösterecek. Bugüne kadar geldiğimiz noktada benzerlik var mı? Evet, var ve öyle de görülüyor.”