Özel’in ‘gömlek’ çıkışı: Tarih tekerrür mü ediyor?

“Bugünkü tabloya benzer şekilde, her şey üç aşağı beş yukarı aynıdır demiyorum ama siyasal akışa baktığımızda sanki 2000’li yılların başındaki dönemi siyasal anlamda tekrar yaşıyormuşuz gibi görülüyor. Bakalım tablo devam eden süreçte de iddia edildiği gibi bir iktidar değişimi olacak mı? Onu bize tarih ve süreç gösterecek. Bugüne kadar geldiğimiz noktada benzerlik var mı? Evet, var ve öyle de görülüyor.”