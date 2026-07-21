Özel sektöre 750 milyar liralık ek kaynak desteği

“Uygulanan ekonomi politikası sanayicilerin, üreticilerin yüksek faizden yakınmaları, üretimdeki düşüş ve büyüme hızının yavaşlaması iktidarı çeşitli önlemler almaya mecbur bırakıyor. Çünkü bu faizlerle yatırım yapılması mümkün değil. O yüzden de hükümet Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi uygulamasının miktarını artırdı. Bu uygulama daha önce 2020 yılında başlamıştı, ancak fazla ilgili görmedi. Çünkü yatırım hevesi yoktu, insanlar önünü göremiyordu. Şu anda da aynı tablo söz konusu. Buna karşılık en azından ekonomiyi canlandırmak; sanayiyi ve imalat sanayisini desteklemek için Yatırım Taahhütlü Avans Kredilerine ayrılan kaynak tutarı 750 milyar lira arttırıldı. Hükümet böyle bir finansman olanağını sundu. Eylül’de açıklanacak Orta Vadeli Program’da da yatırımcılar için yeni birtakım teşviklerin devreye sokulması söz konusu. Bu konuda da açıklamayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yapması bekleniyor. Hükümet, ekonomiyi biraz canlandırmak; üretim ve yatırımları teşvik etmek için böyle bir süreç başlatmış durumda ve Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri konusunda da özel sektöre bir destek kapısı açıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve kamu bankalarının yöneticileri de finansmana erişimin kolaylaştırılması amacı ile bir araya geldiler. Türkiye’de 50’ye yakın banka var, ancak 3 kamu bankası dışında ucuz finansman temini konusunda adım atan başka banka yok. TOBB da Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank’ın yöneticileri ile bir araya geldi. Bu bankaların yöneticileri de küçük ve orta boy işletmeler ile diğer sanayi işletmelerine finansman erişimini biraz daha kolaylaştırmak konusunda atılacak adımları görüştüler. Ancak yatırımı sadece taahhüt vererek, avans kredisi sağlayarak canlandırmak mümkün değil. Yatırımcının beklediği başka unsurlar da söz konusu.”