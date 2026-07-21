https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/ozel-sektore-750-milyar-liralik-ek-kaynak-destegi-1107421369.html
Özel sektöre 750 milyar liralık ek kaynak desteği
Özel sektöre 750 milyar liralık ek kaynak desteği
Sputnik Türkiye
Gazeteci Zülfikar Doğan, hükümetin üretim ve yatırımı canlandırmak amacıyla Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri (YTAK) için ayrılan kaynağı 750 milyar lira... 21.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-21T11:24+0300
2026-07-21T11:24+0300
2026-07-21T11:24+0300
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Gazeteci Zülfikar Doğan, Radyo Sputnik'te hazırlayıp sunduğu Ankara'dan Haber Var programında Türkiye’de ekonomide yatırım ve üretimi desteklemeye yönelik adımlar ile dünyadan dikkat çeken ekonomik gelişmeleri değerlendirdi.‘Yatırım kredileri tek başına üretimi canlandıramaz’Doğan, hükümetin üretim ve yatırımı desteklemek amacıyla Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri için ayrılan kaynağı artırdığını belirterek, yatırım kararlarının yalnızca finansmanla değil, yatırımcının güvenini artıracak ekonomik koşullarla da desteklenmesi gerektiğini söyledi:Doğan, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerinin ardından, Japonya’da yaşanan kira krizinin emlak piyasasında yarattığı etkileri de anlattı.‘Kira krizi insanları 'ölümlü evlere' mecbur bıraktı’Japonya'da hızla artan kira fiyatlarının, geçmişinde cinayet, intihar ya da doğal ölüm yaşanan ve tercih edilmeyen ‘Jiko Bukken’ adı verilen konutlara olan talebi artırdığını söyleyen Doğan, şöyle konuştu:
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MIA „Rossiya Segodnya“
Zülfikar Doğan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1c/1105337955_0:0:1488:1488_100x100_80_0_0_5c0d35a8fa04cb9dcd4e85628db1976d.jpg
radyo, ekonomi, kredi, japonya, cevdet yılmaz, tobb
radyo, ekonomi, kredi, japonya, cevdet yılmaz, tobb
Özel sektöre 750 milyar liralık ek kaynak desteği
Gazeteci Zülfikar Doğan, hükümetin üretim ve yatırımı canlandırmak amacıyla Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri (YTAK) için ayrılan kaynağı 750 milyar lira artırdığını söyledi. Doğan, yatırımın canlanması için finansman kadar yatırımcı güveninin de sağlanması gerektiği görüşünde.
Gazeteci Zülfikar Doğan, Radyo Sputnik'te hazırlayıp sunduğu Ankara'dan Haber Var programında Türkiye’de ekonomide yatırım ve üretimi desteklemeye yönelik adımlar ile dünyadan dikkat çeken ekonomik gelişmeleri değerlendirdi.
‘Yatırım kredileri tek başına üretimi canlandıramaz’
Doğan, hükümetin üretim ve yatırımı desteklemek amacıyla Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri için ayrılan kaynağı artırdığını belirterek, yatırım kararlarının yalnızca finansmanla değil, yatırımcının güvenini artıracak ekonomik koşullarla da desteklenmesi gerektiğini söyledi:
“Uygulanan ekonomi politikası sanayicilerin, üreticilerin yüksek faizden yakınmaları, üretimdeki düşüş ve büyüme hızının yavaşlaması iktidarı çeşitli önlemler almaya mecbur bırakıyor. Çünkü bu faizlerle yatırım yapılması mümkün değil. O yüzden de hükümet Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi uygulamasının miktarını artırdı. Bu uygulama daha önce 2020 yılında başlamıştı, ancak fazla ilgili görmedi. Çünkü yatırım hevesi yoktu, insanlar önünü göremiyordu. Şu anda da aynı tablo söz konusu. Buna karşılık en azından ekonomiyi canlandırmak; sanayiyi ve imalat sanayisini desteklemek için Yatırım Taahhütlü Avans Kredilerine ayrılan kaynak tutarı 750 milyar lira arttırıldı. Hükümet böyle bir finansman olanağını sundu. Eylül’de açıklanacak Orta Vadeli Program’da da yatırımcılar için yeni birtakım teşviklerin devreye sokulması söz konusu. Bu konuda da açıklamayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yapması bekleniyor. Hükümet, ekonomiyi biraz canlandırmak; üretim ve yatırımları teşvik etmek için böyle bir süreç başlatmış durumda ve Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri konusunda da özel sektöre bir destek kapısı açıldı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve kamu bankalarının yöneticileri de finansmana erişimin kolaylaştırılması amacı ile bir araya geldiler. Türkiye’de 50’ye yakın banka var, ancak 3 kamu bankası dışında ucuz finansman temini konusunda adım atan başka banka yok. TOBB da Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank’ın yöneticileri ile bir araya geldi. Bu bankaların yöneticileri de küçük ve orta boy işletmeler ile diğer sanayi işletmelerine finansman erişimini biraz daha kolaylaştırmak konusunda atılacak adımları görüştüler. Ancak yatırımı sadece taahhüt vererek, avans kredisi sağlayarak canlandırmak mümkün değil. Yatırımcının beklediği başka unsurlar da söz konusu.”
Doğan, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerinin ardından, Japonya’da yaşanan kira krizinin emlak piyasasında yarattığı etkileri de anlattı.
‘Kira krizi insanları 'ölümlü evlere' mecbur bıraktı’
Japonya'da hızla artan kira fiyatlarının, geçmişinde cinayet, intihar ya da doğal ölüm yaşanan ve tercih edilmeyen ‘Jiko Bukken’ adı verilen konutlara olan talebi artırdığını söyleyen Doğan, şöyle konuştu:
“Japonya’da Jiko Bukken adlı evler var. Büyükşehirlerde insanlar maaşlarının neredeyse 4’te 3’ünü kiraya vermek zorunda kalıyor. Bu evler içinde daha önce bir ölüm olayı yaşanmış evler. Ya bir cinayet işlenmiş ya bir intihar vakası yaşanmış ya da yaşlı birisi bu evde hayatını kaybetmiş. Japonlar bu evleri tutmak istemiyorlar, çünkü Budist ve Şintoist inancına sahipler. Bu inanca göre ruhlar öldükleri yeri terk etmiyorlar. Emlak piyasasında bu evlerin fiyatları normal evlere göre yüzde 50’sine kadar varan düzeyde daha düşük. Ancak kira fiyatları o kadar yükselmiş durumda ki Japonlar bu evleri de tercih etmeye başlamışlar. Büyük emlak şirketleri bu evleri topluyorlar ve Budist rahipleri götürüyorlar. Budist rahipler o evleri ruhlardan arındırıyorlar. Bunun videosu çekiliyor ve alıcılara gösteriliyor. Bir başka yöntem de çeşitli teknolojik olanakları kullanarak bu evleri ruhlardan temizlediklerini iddia edip bir de ‘ruhlardan arınmıştır’ sertifikası çıkartıyorlar.”