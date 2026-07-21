https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/istila-iddialari-cekirgelerle-ilgili-dogru-bilinen-yanlislar-neler-1107432085.html

‘İstila’ iddiaları: Çekirgelerle ilgili doğru bilinen yanlışlar neler?

‘İstila’ iddiaları: Çekirgelerle ilgili doğru bilinen yanlışlar neler?

Sputnik Türkiye

Gün Ortası’nda ‘çekirge istilası’ iddialarıyla ilgili aktarımlar yapan Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, çekirgelerin kanatlarının körelmesinden ötürü... 21.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-21T14:51+0300

2026-07-21T14:51+0300

2026-07-21T14:51+0300

okan aslan i̇le gün ortasi

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çekirge

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Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda ‘çekirge istilası’ gündemiyle ilgili konuştu. Tarım Bakanlığı’nın istila iddialarını reddettiği açıklamayı hatırlatan Aslan, sosyal medya platformlarında görüntüleri paylaşılan çekirgelerin Türkiye’de doğal olarak bulunan bir popülasyon olduğunu söyledi.Çekirgeler hakkında bilgiler veren Aslan, “Çekirgeler etçildir ve boyları 20-25 santimetreyi bulabilir” dedi. Dişilerin çiftleşmeden sonra erkeği yiyebildiğini belirten Aslan, çekirgelerin insanlara zarar vermediğini ancak sıkıştırılırsa ısırabildiğini ifade etti. Aslan; çekirgelerin, zararlı haşereleri yemelerinden ötürü doğaya faydalı olduklarını da kaydetti.“Çiftçiye fayda sağlarlar”Çekirgelerin bitki ve ekinlere de zarar vermediğini ifade eden Aslan, “Tarım zararlılarını yiyerek çiftçiye büyük fayda sağlarlar. Kanatları köreldiği için uçamazlar, sürü halinde istila yapamazlar” diyerek istila iddialarıyla ilgili bilgiler aktardı.Aslan, “Bazı türlerinde dişi çiftleşme sonrası erkeği yerken, bazı türleri ise dünyada çok nadir görülen bir şekilde hiç erkeğe ihtiyaç duymadan kendi kendini klonlayarak ürer. İnsanlar için bir tehlikeleri yoktur. Doğal denge için çok önemli olduklarından nesilleri koruma altındadır; öldürülmeleri veya doğadan toplanmaları yasaktır” ifadelerini kullandı.Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı iddiaların ardından açıklama yaptı. Bakanlık İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan bir çekirge popülasyonunun tespit edilmediğini bildirdi.Bakanlıktan yapıln açıklamada, "Kamuoyuna yansıyan görüntülerde yer alan çekirgelerin yapılan tür teşhislerinde, bunların tamamının ülkemizde doğal olarak bulunan yerli popülasyonlara ait olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla iddia edildiği gibi Balkanlar'dan, Afrika'dan veya başka bir bölgeden ülkemize ulaşan sürü halinde bir çekirge istilası söz konusu değildir" denildi.Bakanlık, açıklamasından şu ifdelere yer verdi:

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2026

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radyo sputnik, radyo, radyo, çekirge