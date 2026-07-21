Dr. Ergün Bacak: O çekirgeler yerli ve milli; dokunmayın!

Öncelikle Beyaz Yüzlü Çalı Çekirgesi ismiyle söylediğiniz için bakın türünün tanımlanmış olmasıyla çok mutluluk verici. Çünkü çekirge ilk 2-3 gün önce ilk başta sosyal medyada yayıldığında bu bir çekirgeydi, çöz çekirgesiydi. Farklı isimlerle anılıyor, istilaç çekirgiler diye anılıyordu.Neyse ki bir şekilde bunu düzeltmeyi başarmışız. Ve Beyaz Yüzlü Çalı Çekirgesi olduğu artık gündeme oturmuş durumda. Teşekkür ediyorum türünün ismiyle söylediğiniz için.Şöyle diyeyim, bu bir istilacı tür değil, bu bir yerli tür. Doğal olarak İstanbul'da yaşıyor, doğal olarak Türkiye'de yaşıyor. Yani şu bizim yerli ve milli kavramı var ya, yerli ve milli çekirgemiz.İstila falan yapmıyor, öyle 20 santime falan da ulaşmıyor. Arada bazı görüntüler var. Bilmiyorum yapay zekâyla mı yapılmış ama bazı görüntüler Doğu Anadolu'dan, Güneydoğu Anadolu'dan etkili olan bazı sakla çekirgelerinin eklenmesi.Onlar çünkü 20-25 santimetre bulunuyor. Hani sapla saman bağdan karışıyor. Biraz da sosyal medyanın aktif olarak kullanılması ve başka yerle gitmesiyle bambaşka bir boyut aldım.Aslında Beyaz Yüzlü Çalı Çekirgesi 5-6 santim boylarında, genellikle ot yiyen ama hiçbir zaman tarım ürünlerine aşırı zarar vermeyen, popülasyonu böyle tarım ürünlerine, bahçeye zarar verecek miktara ulaşmayan, tarlalarda, tarla kenarlarında, çayırlarda, bahçelerde yaşayan ve erişkinleri uçma yeteneğine sahip olan, erişkinleri aynı zamanda zararlı böceklerle, diğer böceklerle hatta kendi türünü bile yiyebilen, hem etçil hem otçul bir tür. Biraz kocaman kafalı, biraz iri bacaklı, uzun kanatlı bir tür olduğu için biraz fazla dikkat çekiyor. Geceleri de aktif olduğu için genelde ay ışığını, yıldızları takip eden bir tür.O nedenle de ay ışığı ve yıldızların yerine şu anda insanların aydınlattığı evler var. Ay ışığı ve yıldızları takip etmek yerine bizim yapay ışıklarımızı takip ediyor. Bu nedenle de evlere giriyor.Tamamen doğal bir olay. Sadece popülasyonu şu anda biraz fazla ve popülasyonun zirve yaptığı dönemlerde birkaç hafta içerisinde kaybolacaklar. Hiç anormal bir şey yok.Aslında biz biraz doğada uzak kaldık. Doğada uzak kalan bir nesil biraz da sosyal medyayı fazla kullanınca olaylar bambaşka yerlere gitti. Kimseyi yiyen bir hal yok.Kolay kolay ısırmaz da hatta bizim derimizi de ısırabilecek kuvvette bir çenesi yok. Sadece bebeklerin, belki küçük çocukların derisine zarar verebilir. Onlar ısırabilir ama kimseye yiyecek hali yok.Öyle bir durum yok. Hani istilacı dedik ya. İstilacı olan bir canlı varsa çekirge değil biziz, insan.İnsan istila ediyor. Onların doğal yaşam alanlarını, çayırları, meraları, otlak alanları istila ediyoruz. Dolayısıyla ev sahibi olan çekirge.Biz ev sahibini evinden kovuyoruz. Sahibi bizim evimize geldi diyoruz. Dediğim gibi eve gelenlerin de nazik bir şekilde alınıp yeşil bir alana bırakılması, doğal alanına bırakılması ekosistem için iyi olacaktır.Hem bu tür için hem ekosistem için değerli olacaktır.