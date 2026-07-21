Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Haberler değişiyor, koşullar değişiyor, gündem değişiyor. Ekonomi, sağlık, eğitim, siyaset...Mustafa Hoş, hafta içi her gün 17.30 - 19.00 saatleri arasında gündemden haberlerle ve haftanın öne çıkan başlıklarıyla Radyo Sputnik'te dinleyicilerle buluşuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/dr-ergun-bacak-o-cekirgeler-yerli-ve-milli-dokunmayin-1107440154.html
Dr. Ergün Bacak: O çekirgeler yerli ve milli; dokunmayın!
Dr. Ergün Bacak: O çekirgeler yerli ve milli; dokunmayın!
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Bodrum Yurttaş İnisiyatifi Sözcüsü Ayhan Karahan ve İstanbul Üniversitesi Ormancılık MYO Avcılık ve Yaban... 21.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-21T19:00+0300
2026-07-21T19:01+0300
mustafa hoş i̇le yol arkadaşi
mustafa hoş
radyo sputnik
radyo
radyo
türkiye
haberler
bodrum
i̇stanbul
chp
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097967008_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d2f009ae00afadc581d9b944a9ca0c00.png
Bodrum Yurttaş İnisiyatifi Sözcüsü Ayhan Karahan, şehirlerinde Kemal Kılıçdaroğlu’nu görmek istemediklerine dair topladıkları imzaları CHP Genel Merkezi’ne teslim etti. Karahan, yaşananları canlı yayında anlattı.İstanbul Üniversitesi Ormancılık MYO Avcılık ve Yaban Hayat Programı Başkanı Doktor Ergün Bacak ise çekirge istilasını canlı yayında anlattı.İstanbul Üniversitesi Ormancılık MYO Avcılık ve Yaban Hayat Programı Başkanı Doktor Ergün Bacak ise çekirge istilasının detaylarını şu sözlerle aktardı:
bodrum
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097967008_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dffd04abac9bf97e018b0f3ce741f178.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mustafa hoş, radyo sputnik, radyo, radyo, türkiye, haberler, bodrum, i̇stanbul, chp
mustafa hoş, radyo sputnik, radyo, radyo, türkiye, haberler, bodrum, i̇stanbul, chp

Dr. Ergün Bacak: O çekirgeler yerli ve milli; dokunmayın!

19:00 21.07.2026 (güncellendi: 19:01 21.07.2026)
'Murat Çalık canından endişe ediyor: Beni yalnız bırakmayın'
'Murat Çalık canından endişe ediyor: Beni yalnız bırakmayın' - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2026
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Bodrum Yurttaş İnisiyatifi Sözcüsü Ayhan Karahan ve İstanbul Üniversitesi Ormancılık MYO Avcılık ve Yaban Hayat Programı Başkanı Doktor Ergün Bacak oldu.
Bodrum Yurttaş İnisiyatifi Sözcüsü Ayhan Karahan, şehirlerinde Kemal Kılıçdaroğlu’nu görmek istemediklerine dair topladıkları imzaları CHP Genel Merkezi’ne teslim etti. Karahan, yaşananları canlı yayında anlattı.İstanbul Üniversitesi Ormancılık MYO Avcılık ve Yaban Hayat Programı Başkanı Doktor Ergün Bacak ise çekirge istilasını canlı yayında anlattı.
İstanbul Üniversitesi Ormancılık MYO Avcılık ve Yaban Hayat Programı Başkanı Doktor Ergün Bacak ise çekirge istilasının detaylarını şu sözlerle aktardı:
Öncelikle Beyaz Yüzlü Çalı Çekirgesi ismiyle söylediğiniz için bakın türünün tanımlanmış olmasıyla çok mutluluk verici. Çünkü çekirge ilk 2-3 gün önce ilk başta sosyal medyada yayıldığında bu bir çekirgeydi, çöz çekirgesiydi. Farklı isimlerle anılıyor, istilaç çekirgiler diye anılıyordu.Neyse ki bir şekilde bunu düzeltmeyi başarmışız. Ve Beyaz Yüzlü Çalı Çekirgesi olduğu artık gündeme oturmuş durumda. Teşekkür ediyorum türünün ismiyle söylediğiniz için.Şöyle diyeyim, bu bir istilacı tür değil, bu bir yerli tür. Doğal olarak İstanbul'da yaşıyor, doğal olarak Türkiye'de yaşıyor. Yani şu bizim yerli ve milli kavramı var ya, yerli ve milli çekirgemiz.İstila falan yapmıyor, öyle 20 santime falan da ulaşmıyor. Arada bazı görüntüler var. Bilmiyorum yapay zekâyla mı yapılmış ama bazı görüntüler Doğu Anadolu'dan, Güneydoğu Anadolu'dan etkili olan bazı sakla çekirgelerinin eklenmesi.Onlar çünkü 20-25 santimetre bulunuyor. Hani sapla saman bağdan karışıyor. Biraz da sosyal medyanın aktif olarak kullanılması ve başka yerle gitmesiyle bambaşka bir boyut aldım.Aslında Beyaz Yüzlü Çalı Çekirgesi 5-6 santim boylarında, genellikle ot yiyen ama hiçbir zaman tarım ürünlerine aşırı zarar vermeyen, popülasyonu böyle tarım ürünlerine, bahçeye zarar verecek miktara ulaşmayan, tarlalarda, tarla kenarlarında, çayırlarda, bahçelerde yaşayan ve erişkinleri uçma yeteneğine sahip olan, erişkinleri aynı zamanda zararlı böceklerle, diğer böceklerle hatta kendi türünü bile yiyebilen, hem etçil hem otçul bir tür. Biraz kocaman kafalı, biraz iri bacaklı, uzun kanatlı bir tür olduğu için biraz fazla dikkat çekiyor. Geceleri de aktif olduğu için genelde ay ışığını, yıldızları takip eden bir tür.O nedenle de ay ışığı ve yıldızların yerine şu anda insanların aydınlattığı evler var. Ay ışığı ve yıldızları takip etmek yerine bizim yapay ışıklarımızı takip ediyor. Bu nedenle de evlere giriyor.Tamamen doğal bir olay. Sadece popülasyonu şu anda biraz fazla ve popülasyonun zirve yaptığı dönemlerde birkaç hafta içerisinde kaybolacaklar. Hiç anormal bir şey yok.Aslında biz biraz doğada uzak kaldık. Doğada uzak kalan bir nesil biraz da sosyal medyayı fazla kullanınca olaylar bambaşka yerlere gitti. Kimseyi yiyen bir hal yok.Kolay kolay ısırmaz da hatta bizim derimizi de ısırabilecek kuvvette bir çenesi yok. Sadece bebeklerin, belki küçük çocukların derisine zarar verebilir. Onlar ısırabilir ama kimseye yiyecek hali yok.Öyle bir durum yok. Hani istilacı dedik ya. İstilacı olan bir canlı varsa çekirge değil biziz, insan.İnsan istila ediyor. Onların doğal yaşam alanlarını, çayırları, meraları, otlak alanları istila ediyoruz. Dolayısıyla ev sahibi olan çekirge.Biz ev sahibini evinden kovuyoruz. Sahibi bizim evimize geldi diyoruz. Dediğim gibi eve gelenlerin de nazik bir şekilde alınıp yeşil bir alana bırakılması, doğal alanına bırakılması ekosistem için iyi olacaktır.Hem bu tür için hem ekosistem için değerli olacaktır.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала