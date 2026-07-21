Dilovası katliamında üçüncü duruşma: Ailelerden ‘Yeni tahliye değil, adalet istiyoruz’ çağrısı

“Ali Osman Akat sadece suçluyu kayırmaktan yargılanıyordu, biz kendisinin asıl patron olduğu yönünde kasten ölüme sebebiyet vermekten suç duyurusunda bulunduk. İşle ilgili yazışmalarda hep bir kendisinden onay alma söz konusu. Ölen müştekilerin yakınları ve çalışanlar ürünlerin üzerinde üretim yeri olarak Çorlu yazdığını söylüyor. Çorlu’da Ali Osman Akat’ın benzer fabrikaları var. Bu işi yapan, başlatan aslında Ali Osman Akat. Yeğen ve dayıları arasında çok iç içe geçmiş bir durum söz konusu. Asıl patronun Ali Osman Akat olduğunu düşünüyoruz ve kendisi hakkında kasten öldürmeye sebebiyet vermekten kamu davası açılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu ağı ortaya çıkaracak en önemli veriler bilgisayarlar ve telefon şifreleri. Telefon ve bilgisayar şifrelerini vermediler. Yüz tanıma sistemiyle de açılmasını kabul etmediler. Demek ki bir şeyler var orada. İnsan aklanmak ve tahliye olmak istiyorsa tüm verilerin toplanmasına kendisinin de yardımcı olması gerekir. Burada bir kaçınma hali söz konusu”