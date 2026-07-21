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Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora, dünya ve Türkiye’de olup bitenler sonuçlarıyla Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı programında konuşuluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/dilovasi-katliaminda-ucuncu-durusma-ailelerden-yeni-tahliye-degil-adalet-istiyoruz-cagrisi-1107419025.html
Dilovası katliamında üçüncü duruşma: Ailelerden ‘Yeni tahliye değil, adalet istiyoruz’ çağrısı
Dilovası katliamında üçüncü duruşma: Ailelerden ‘Yeni tahliye değil, adalet istiyoruz’ çağrısı
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu Dilovası katliamı avukatlarından Nimet Acar oldu. Acar, davanın üçüncü... 21.07.2026, Sputnik Türkiye
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ali osman akat
güçlü özgan
dilovası
çorlu
yeri ve zamanı
katliam
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Dilovası İşçi Katliamı davasının üçüncü duruşması bugün görülüyor. Davada üst üste gelen tahliye kararlarına tepki gösteren aileler, “Yeni tahliye değil, adalet istiyoruz” çağrısında bulundu. 3’ü çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiği katliamın dava avukatlarından Nimet Acar, Yeri ve Zamanı’nda gazeteci Güçlü Özgan’ın konuğu oldu.Acar, dosyayla ilgili son durumu şöyle aktardı:‘Telefonlarının yüz tanıma sistemiyle açılmasını kabul etmediler’
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Güçlü Özgan
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radyo sputnik, radyo, radyo, ali osman akat, güçlü özgan, dilovası, çorlu, yeri ve zamanı, katliam
radyo sputnik, radyo, radyo, ali osman akat, güçlü özgan, dilovası, çorlu, yeri ve zamanı, katliam

Dilovası katliamında üçüncü duruşma: Ailelerden ‘Yeni tahliye değil, adalet istiyoruz’ çağrısı

11:00 21.07.2026
yeri ve zamanı
yeri ve zamanı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2026
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Güçlü Özgan
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Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu Dilovası katliamı avukatlarından Nimet Acar oldu. Acar, davanın üçüncü duruşması öncesi son durumu ve hukuki boyutu değerlendirdi.
Dilovası İşçi Katliamı davasının üçüncü duruşması bugün görülüyor. Davada üst üste gelen tahliye kararlarına tepki gösteren aileler, “Yeni tahliye değil, adalet istiyoruz” çağrısında bulundu. 3’ü çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiği katliamın dava avukatlarından Nimet Acar, Yeri ve Zamanı’nda gazeteci Güçlü Özgan’ın konuğu oldu.
Acar, dosyayla ilgili son durumu şöyle aktardı:
“Dosyadaki sanıkların savunmaları alındı. Şirket sahibi kardeşlerin dayıları Ali Osman Akat onları kayırmaktan yargılanıyordu. Hepsinin savunmaları alındı. Özel şirket yetkilileri ve onları kayıranlar üzerinden yürüyen bir yargılama söz konusuydu. Aynı zamanda Dilovası Belediyesi’ndeki sorumlular, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK il müdürleri, İŞKUR müdürleri de soruşturmada yer alıyorlardı ancak haklarında henüz bir dava açılmamıştı. Sadece temmuz ayında Dilovası Belediyesi’ndeki sorumlulara yönelik bir operasyon oldu, 7 kişi gözaltına alınmış 5’i tutuklanmıştı. Mevcut davayla birleştirilmesi bekleniyor. Şu an 5 tutuklu kaldı. İSG Uzmanı tahliye edildi, binanın mülk sahibi tahliye edilmişti. Şu an beş tutuklu şirket sahibi beş de belediye yetkilisi var dosyada.”

‘Telefonlarının yüz tanıma sistemiyle açılmasını kabul etmediler’

“Ali Osman Akat sadece suçluyu kayırmaktan yargılanıyordu, biz kendisinin asıl patron olduğu yönünde kasten ölüme sebebiyet vermekten suç duyurusunda bulunduk. İşle ilgili yazışmalarda hep bir kendisinden onay alma söz konusu. Ölen müştekilerin yakınları ve çalışanlar ürünlerin üzerinde üretim yeri olarak Çorlu yazdığını söylüyor. Çorlu’da Ali Osman Akat’ın benzer fabrikaları var. Bu işi yapan, başlatan aslında Ali Osman Akat. Yeğen ve dayıları arasında çok iç içe geçmiş bir durum söz konusu. Asıl patronun Ali Osman Akat olduğunu düşünüyoruz ve kendisi hakkında kasten öldürmeye sebebiyet vermekten kamu davası açılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu ağı ortaya çıkaracak en önemli veriler bilgisayarlar ve telefon şifreleri. Telefon ve bilgisayar şifrelerini vermediler. Yüz tanıma sistemiyle de açılmasını kabul etmediler. Demek ki bir şeyler var orada. İnsan aklanmak ve tahliye olmak istiyorsa tüm verilerin toplanmasına kendisinin de yardımcı olması gerekir. Burada bir kaçınma hali söz konusu”
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