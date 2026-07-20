https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/yazar-tolga-gumusay-anadolunun-hafizasi-insan-hikyelerinde-yasiyor-1107385144.html

Yazar Tolga Gümüşay: Anadolu'nun hafızası insan hikâyelerinde yaşıyor

Yazar Tolga Gümüşay: Anadolu'nun hafızası insan hikâyelerinde yaşıyor

Sputnik Türkiye

Yazar Tolga Gümüşay, Serhat Sarısözen'in sunduğu Gündem Dışı programına konuk oldu. Gümüşay, öykülerinin çektiği fotoğraflardan, yolculuklarda tanıştığı... 20.07.2026, Sputnik Türkiye

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Yazar Tolga Gümüşay, Serhat Sarısözen'in sunduğu Gündem Dışı programında, Altın Kitaplar'dan çıkan Anadolu Kareli Öyküler adlı kitabını anlattı. Anadolu Kareli Öyküler adlı kitabını anlatan Gümüşay, Anadolu'yu yalnızca bir coğrafya olarak değil, hafızası, insanları ve hikâyeleriyle ele aldığını belirtti. Fotoğrafın kendisi için bir ilham kaynağı olduğunu söyleyen Gümüşay, hayatın içinde karşılaştığı insanların ve mekânların zamanla öyküye dönüştüğünü ifade etti.'Kendimi Anadolu'nun hafızasına tanıklık eden bir elçi gibi görüyorum'Kitabın merkezinde kaybolmaya yüz tutan yaşamların bulunduğunu belirten Gümüşay, yazarlık sürecinde kendisini bu insanların hikâyelerini aktaran bir tanık olarak gördüğünü söyledi:'İlham masa başında değil, hayatın içinde bulunur'Öykülerini oluştururken ilham beklemek yerine yola çıktığını anlatan Gümüşay, gerçek insanlarla kurduğu temasın yazarlığını beslediğini ifade etti:'Fotoğraf öykünün başlangıç noktası'Fotoğrafın kitapta yalnızca görsel bir unsur olmadığını vurgulayan Gümüşay, her karenin arkasında yeni bir hikâye bulunduğunu söyledi:'İyi yazmak için önce kendinizden vazgeçmeniz gerekiyor'Yazmanın kendisini daha dikkatli bir gezgine dönüştürdüğünü söyleyen Gümüşay, iyi bir hikâye kurabilmek için empati kurmanın önemine dikkat çekti:

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2026

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