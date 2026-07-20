https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/yazar-kutsi-akilli-turkler-sadece-yemek-yemez-yemekce-konusur-1107383075.html

Yazar Kutsi Akıllı: Türkler sadece yemek yemez, yemekçe konuşur

Yazar Kutsi Akıllı: Türkler sadece yemek yemez, yemekçe konuşur

Sputnik Türkiye

Yazar Kutsi Akıllı, Serhat Sarısözen'in sunduğu Gündem Dışı programına konuk oldu. Akıllı, "Türkiye'de Yemekçe Konuşulur" adlı kitabı üzerinden Türkçedeki... 20.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-20T10:37+0300

2026-07-20T10:37+0300

2026-07-20T10:37+0300

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Yazar Kutsi Akıllı, Serhat Sarısözen’in sunduğu Gündem Dışı programına konuk oldu. "Türkiye'de Yemekçe Konuşulur" adlı kitabını anlatan Akıllı, beş yılı aşkın araştırma sürecinde binlerce atasözü, deyim ve argo ifadeyi inceleyerek Türkçede yemek kültürünün izini sürdüğünü söyledi. Söz öbeklerinin yalnızca dili değil, toplumun tarihini, yaşam biçimini ve kültürel hafızasını da yansıttığını belirten Akıllı, yemek kültürünün mutfakla sınırlı kalmayıp gündelik düşünme ve konuşma biçiminin de önemli bir parçası olduğunu ifade etti.‘Bir atasözünün zaman içinde nasıl değiştiğini görmek istedim’Akıllı, kitabın hazırlık sürecini şöyle anlattı:'Atasözlerinin değişimini kronolojik olarak izledim'Kitabı hazırlarken nasıl bir yöntem izlediğini anlatan Akıllı, şöyle konuştu:‘Atasözleri kültürel hafızanın belgeleridir’Türkçedeki atasözleri, deyimler ve argo ifadeleri “söz öbeği” başlığı altında topladığını belirten Akıllı, amacının dil bilimsel bir sınıflandırma yapmak değil, yemek üzerinden kurulan düşünme biçimini ortaya çıkarmak olduğunu söyledi.Akıllı, Türkçede yemeğin kurucu bir unsur olduğunu savunarak şu ifadeleri kullandı:‘Bundan iyisi Şam’da kayısı sözünü hiçbir kaynakta bulamadım’Kitapta bir atasözünün kaç farklı kaynakta yer aldığını da gösterdiğini anlatan Akıllı, yaygın biçimde kullanılan bazı sözlerin yazılı kaynaklarda bulunmamasının kendisini şaşırttığını söyledi:‘Türk toplumunu anlamak için yemek üzerinden geçmek gerekiyor’Kitabın yalnızca gastronomi ya da dil tarihi kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirten Akıllı, çalışmanın aynı zamanda sosyolojik bir okuma sunduğunu söyledi:Yemeğe yönelik toplumsal ve siyasi boykotların da uzun vadede etkili olmadığını savunan Akıllı, iyi ve benimsenmiş lezzetlerin yasakları aştığını söyledi:‘Ekmek en büyük yeminlerimizden biri’Türkçedeki dua, beddua ve yeminlerin de yemek kültürüyle yakından ilişkili olduğunu belirten Akıllı, ekmek ve suyun toplumun dilindeki sembolik önemine dikkat çekti:‘Yemek kültürü değiştikçe dil de değişecek’Yemek kültürünün sabit olmadığını, ekonomik ve toplumsal koşullarla birlikte değişmeye devam ettiğini belirten Akıllı, bu dönüşümün dile de yansıyacağını söyledi.Etsiz çiğ köfte ve tavuk döneri yakın dönemdeki değişimin önemli örnekleri olarak gösteren Akıllı, sözlerini şöyle tamamladı:

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