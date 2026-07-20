https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/yapay-zeka-neden-sacmaliyor-nasil-kullanmali-1107400703.html
Yapay zeka neden ‘saçmalıyor’, nasıl kullanmalı?
Yapay zeka neden ‘saçmalıyor’, nasıl kullanmalı?
Sputnik Türkiye
Radyo Sputnik programcısı Serhat Ayan, yapay zeka uygulamalarında yanıt kalitesinin düşmesinin sebebini ve doğru kullanımı anlattı. Ayan, yapay zekadan yorum... 20.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-20T16:58+0300
2026-07-20T16:58+0300
2026-07-20T16:58+0300
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Radyo Sputnik programcısı Serhat Ayan, Okan Aslan’la Gün Ortası programına konuk oldu. Yapay zeka araçlarının uzun sohbetlerde bağlam kaybı yaşayabildiğini belirterek yeni sohbet açmanın daha verimli sonuçlar verdiğini söyledi. Ayan, kullanıcıların yapay zekadan yorum istemek yerine araştırma ve bilgi derleme talebinde bulunmasının daha doğru olduğunu ifade etti.Uzun sohbetlerde bağlamın zayıfladığını belirten Ayan, yeni sohbet açmanın yanıt kalitesini artırdığını söyledi.Ayan şunları söyledi:"Her konu için yeni sohbet açıyorum"Profesyonel kullanımda konuları bölerek ilerlemenin daha sağlıklı sonuç verdiğini ifade eden Ayan, her konu için ayrı sohbet penceresi kullandığını anlattı:"Yorum yerine araştırma isteyin"Yapay zekânın güçlü yönünün yorum yapmak değil, bilgi derlemek olduğunu belirten Ayan, kullanıcıların soru sorma biçimine dikkat etmesi gerektiğini söyledi.Ayan şöyle konuştu:
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Okan Aslan
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Okan Aslan
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radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, yapay zeka
radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, yapay zeka
Yapay zeka neden ‘saçmalıyor’, nasıl kullanmalı?
Radyo Sputnik programcısı Serhat Ayan, yapay zeka uygulamalarında yanıt kalitesinin düşmesinin sebebini ve doğru kullanımı anlattı. Ayan, yapay zekadan yorum istemek yerine araştırma ve bilgi derleme talebinde bulunmanın daha doğru sonuç verdiğini söyledi.
Radyo Sputnik programcısı Serhat Ayan, Okan Aslan’la Gün Ortası programına konuk oldu. Yapay zeka araçlarının uzun sohbetlerde bağlam kaybı yaşayabildiğini belirterek yeni sohbet açmanın daha verimli sonuçlar verdiğini söyledi. Ayan, kullanıcıların yapay zekadan yorum istemek yerine araştırma ve bilgi derleme talebinde bulunmasının daha doğru olduğunu ifade etti.
Uzun sohbetlerde bağlamın zayıfladığını belirten Ayan, yeni sohbet açmanın yanıt kalitesini artırdığını söyledi.
"Bir sohbet penceresinde sürekli konuşuyorsun. Sohbet uzadıkça bağlam, yani token kapasitesi azalıyor. Her yeni sohbet açtığında bu sıfırlanıyor ve daha akıllı konuşmaya başlıyor."
"Her konu için yeni sohbet açıyorum"
Profesyonel kullanımda konuları bölerek ilerlemenin daha sağlıklı sonuç verdiğini ifade eden Ayan, her konu için ayrı sohbet penceresi kullandığını anlattı:
"Ben her konu için yeni sohbet penceresi açıyorum. Özellikle ciddi bir iş ya da ödev yapıyorsanız bunu parça parça yürütmekte çok büyük fayda var. Kalite farkı ciddi şekilde artıyor.”
"Yorum yerine araştırma isteyin"
Yapay zekânın güçlü yönünün yorum yapmak değil, bilgi derlemek olduğunu belirten Ayan, kullanıcıların soru sorma biçimine dikkat etmesi gerektiğini söyledi.
"Bence yapay zekâdan en son istenecek şey yorum yapması olmalı. Onun yerine 'İnternete gir, araştır ve bana getir' demek daha doğru. En iyi yaptığı iş farklı kaynaklardan bilgileri derleyip sunmak. Yapay zeka, 'Türkiye'nin başkenti' ifadesinden sonra en sık kullanılan kelimenin 'Ankara' olduğunu gördüğü için bu cevabı veriyor. Yani bunu insan gibi bildiği için değil, istatistiksel olarak en olası cevabı ürettiği için yazıyor."