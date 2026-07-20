Yapay zeka neden ‘saçmalıyor’, nasıl kullanmalı?

"Bence yapay zekâdan en son istenecek şey yorum yapması olmalı. Onun yerine 'İnternete gir, araştır ve bana getir' demek daha doğru. En iyi yaptığı iş farklı kaynaklardan bilgileri derleyip sunmak. Yapay zeka, 'Türkiye'nin başkenti' ifadesinden sonra en sık kullanılan kelimenin 'Ankara' olduğunu gördüğü için bu cevabı veriyor. Yani bunu insan gibi bildiği için değil, istatistiksel olarak en olası cevabı ürettiği için yazıyor."