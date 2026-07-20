https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/oguzhan-ugurun-ifadesi-ortaya-cikti-aylik-gelirini-de-acikladi-etkin-pismanliktan-yararlanmak-1107380908.html

Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı, aylık gelirini de açıkladı: 'Etkin pişmanlıktan yararlanmak istemiyorum'

Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı, aylık gelirini de açıkladı: 'Etkin pişmanlıktan yararlanmak istemiyorum'

Sputnik Türkiye

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur, emniyetteki ifadesinde aylık gelirinin 150 bin ile 400 bin lira... 20.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-20T09:16+0300

2026-07-20T09:16+0300

2026-07-20T09:16+0300

türki̇ye

ahbap derneği

haluk levent

oğuzhan uğur

hatay

i̇stanbul

adana

anadolu halk ve barış platformu (ahbap)

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Ahbap Derneği'ne verdiği desteklerle bilinen sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur, 17 Temmuz Cuma günü sabah erken saatlerde Mali Şube ekipleri tarafından İstanbul Çekmeköy'deki evinde gözaltına alındı.10 gözaltı varOğuzhan Uğur'un yanı sıra , Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Fatih Eke, Muharrem Karataş, Ersin Gökgün ve Özgür Ömer Güner de gözaltına alındı.Cuma sabahından bu yana gözaltında bulunan Uğur'un İstanbul Vatan Emniyet'teki ifade işlemleri tamamlandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.Aylık gelirini açıkladı: 'Etkin pişmanlıktan yararlanmak istemiyorum'Oğuzhan Uğur'un emniyette verdiği ifade de ortaya çıktı. Oğuzhan Uğur, herhangi bir suç işlediğini düşünmediği için etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini söyledi.Aylık gelirinin 150 bin – 400 bin TL civarında olduğunu söyleyen Uğur, bu kazancın aylık reklamlara göre değişkenlik gösterdiğini söyledi. Uğur üzerine kayıtlı bir mal varlığı olmadığını da belirtti.'Haluk Levent dışında dernekten birini tanımam'Uğur, Haluk Levent'i ilk defa 2018 yılında programına konuk ettiğinde tanıdığını söyleyerek, "Sonrasında 2022 yılında başka bir programıma konuk geldi. Sonrasında 7 Şubat günü Hatay’da bir araya geldim. Sonrasında bir daha yan yana gelmedim. Aramızda herhangi bir ilişki yoktur. Sorulan diğer şahısları ise tanımam ve aramızda herhangi bir ilişki yoktur" dedi.Haluk Levent dışında, Ahbap Derneği'nden kimseyi tanımadığını ifade eden Uğur, "Kimseyle bir ilişkim de yoktur. Hatırladığım kadarıyla 2018 yılında orman yangınları için birçok sanatçının katıldığı bir organizasyon yapıldı. Bu organizasyon İzmir’de yapılmıştı. Bu organizasyonda ben de hiçbir bedel almadan sahne aldım. Bunun dışında herhangi bir organizasyonda yer almadım" dedi.'AHBAP'a bir kuruş bile gönderilmedi'Uğur’a 6 Şubat depreminde AHBAP Derneği ile ilgili paylaşımlar yaptığı, toplanan bağışların dernek hesaplarına aktarıldığına yönelik bilgilendirmelerde bulunduğu hatırlatılarak, bu paylaşımlarındaki amacı ve kimseden talimat alıp almadığı soruldu.Uğur, kimseden talimat almadığını ifade ederek şunları söyledi:'Şüphem olmamıştı'Ahbap Derneği’nin mali yapısı, toplanan bağış miktarı, bu bağışlarının nasıl kullanıldığına yönelik bilgisi olmadığını belirten Uğur, "Bizi arayarak bağış yapmak isteyen insanların söyledikleri rakamları not almıştık. Buna dair tahminimizce AHBAP, AFAD ve Kızılay’a yaklaşık olarak 60 milyon TL para bağışlandığını tahmin ediyoruz. Ancak bu tahmin, bizi arayan insanların söylediği rakamlar üzerinden not alınan rakamlardır. Tabi insanların bu rakamlar miktarında mı bağış yaptığını, ya da herhangi bir bağış yapıp yapmadığını bilmemiz mümkün değildir. Ayrıca bu tahminimizi de yine 2023 yılında kayıt altına alabildiğimiz diğer yardımlarımızla beraber sosyal mecradaki tüm hesaplarımızdan paylaştık. AHBAP Derneği’ne yapılan bağışların amacı dışında kullanıldığına yönelik herhangi bir şüphem olmadı. Herhangi bir usulsüzlüğe de şahit olmadım. Zira ben hiçbir dernekle ve Haluk Levent ile bağlantımız olmadığı için medyadaki haberlerden ileri bilgimiz olmamıştır.” dedi.

türki̇ye

hatay

i̇stanbul

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ahbap derneği, haluk levent, oğuzhan uğur, hatay, i̇stanbul, adana, anadolu halk ve barış platformu (ahbap)