https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/oguzhan-ugur-ve-8-kisiye-tutuklama-talep-edildi-1107400476.html
Oğuzhan Uğur ve 8 kişiye tutuklama talep edildi.
Oğuzhan Uğur ve 8 kişiye tutuklama talep edildi.
Sputnik Türkiye
Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur ve 8 kişiye tutuklama talep edildi. 20.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-20T16:51+0300
2026-07-20T16:51+0300
2026-07-20T16:51+0300
türki̇ye
oğuzhan uğur
ahbap derneği
tutuklama kararı
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Ahbap Derneği'ne verdiği desteklerle bilinen sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur, 17 Temmuz Cuma günü sabah erken saatlerde Mali Şube ekipleri tarafından İstanbul Çekmeköy'deki evinde gözaltına alındı.Oğuzhan Uğur'un yanı sıra , Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Fatih Eke, Muharrem Karataş, Ersin Gökgün ve Özgür Ömer Güner de gözaltına alındı.Cuma sabahından bu yana gözaltında bulunan Uğur'un İstanbul Vatan Emniyet'teki ifade işlemleri tamamlandı. Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri öğle saatlerinde sona erdi.Şüphelilerin sevk durumları değerlendiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/ahbap-sorusturmasinda-iki-kilit-ismin-ifadeleri-ortaya-cikti-1107399329.html
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oğuzhan uğur, ahbap derneği, tutuklama kararı
oğuzhan uğur, ahbap derneği, tutuklama kararı
Oğuzhan Uğur ve 8 kişiye tutuklama talep edildi.
Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur ve 8 kişiye tutuklama talep edildi.
Ahbap Derneği'ne verdiği desteklerle bilinen sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur, 17 Temmuz Cuma günü sabah erken saatlerde Mali Şube ekipleri tarafından İstanbul Çekmeköy'deki evinde gözaltına alındı.
Oğuzhan Uğur'un yanı sıra , Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Fatih Eke, Muharrem Karataş, Ersin Gökgün ve Özgür Ömer Güner de gözaltına alındı.
Cuma sabahından bu yana gözaltında bulunan Uğur'un İstanbul Vatan Emniyet'teki ifade işlemleri tamamlandı. Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri öğle saatlerinde sona erdi.
Şüphelilerin sevk durumları değerlendiriliyor.