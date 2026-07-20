Gazeteci Sedat Bozkurt kulis haberini anlattı: Erdoğan'la bir ömür yola devam mı?

Duruşmalar alenidir. Yani bu da böyle birinin oturup masa başında yazdığı bir kural değildir. Bu işte geçmişten beri bu yüzyıllar bin yıllar içerisinde yaşanan insan hakları ihlalleri, işkenceler, yargısız infazlar gibi hukuksuz zalimlerin zulümlerini uyguladığı, güçlünün güçsüzü ezdiği dönemlerden itibaren zaman içerisinde insanların bedel ödeyerek geliştirdiği kurallardır bunlar Mustafa Bey.Yani işte adil yargılanma hakkı, savunma hakkı, duruşmaların aleni olması, masumiyet karinesi gibi ama geldiğimiz bu çağda bütün bu kurallar, bütün bu evrensel ilkeler maalesef AKP iktidarı tarafından yok sayılıyor. Bugün orada biz değil de bir AKP bir MHP milletvekili olsaydı polis aynı şekilde karşısında durup duruşmaya sokmuyoruz emir var işte bekliyoruz der miydi? Milletin oylarıyla seçilmiş bir milletvekilinin önüne bariyer kurup duruşma hani orası duruşma salonunun girişi de değil koridor zaten koridora sokmaz mıydım adliyede? Böyle bir şey mümkün olabilir miydi? Olamazdı tabii ki bu bu çifte standardan uygulandığı gücü elinde bulunduranın milletten aldığı bu yetkiyi kötüye kullandığı kendisinden olmayan herkese güç gösterisinde bulunduğu herkesi korkutmaya sindirmeye çalıştığı ve bu şekilde iktidarını sürdürmeye çalıştığı bir anlayışın sonucudur ve yüz binlerce insan Cumhuriyet Halk Partisi yönetsin artık Bursa'yı dedi. Yani bütün onları yok sayıp 60 kişinin belediye meclisi ki belediye meclis oylamasında da aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu yüksek fakat o yani hetaplamadan kaynaklı olarak meclis üyeliğinde çoğunluk AKP'ye geçmiş oluyor.O çoğunluğuna güvenerek bir yargı operasyonuyla yıllar önceki iddialara dayanarak başkanımızın alınması ondan sonra 60 kişilik meclis üyeleri çoğunluğuna dayanarak oradaki oylamayla Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne Bursalı'nın iradesine çökülmesi ve bütün bunlar da aslında siyaseten uygulanan bu kararların alınmış uygulanan göstermelik kararların bir yandan da halktan gizlenmeye çalışılmasıdır. Yani duruş niye engelliyorsunuz ne var ki bir şey mi var yani sonra girdik içeri basını almadınız basını alın dedik orada zorluk çıkarıyorsunuz aldınız basını ne oldu bir şey mi oldu normal hukuk devletinde olması gerektiği gibi basın orada bizler orada 3-5 kişi yani seyirciler alınmadı bu arada çoğunlukla alınamadı yer olmadığı için bir şey mi oldu olmadı herkes dinledi yargılama yapıldı. Yani niye böyle bir güç gösterisi niye bir böyle korku salma niye engelleme niye çifte hukuk uygulaması yapılıyor ne gerek var bunlara niye bu kadar gücü elinizde bulundurduğunuz için zulmediyorsunuz insanlara değil tabii ki işte hukuk bugün bir araç olarak kullanılıyor ya baskı aracı olarak kullanılıyor sindirme aracı olarak kullanılıyor muhalifleri yok etme aracı olarak kullanılıyor yani bugün şöyle bir anlayış var diyor ki seçimi ben kazanırsam demokrasi var evet orasını seçilen kişi yönetir ama seçimi ben kazanmazsam muhalefet partilerinden birisi kazanırsa ben oraya yargı eliyle çökerim tehdit ederek çökerim işte başka şekilde ailesinin yakınlarını vesaire gözaltına alarak ailesiyle tehdit ederek çökerim başka türlü çökerim yani her halükarda diyor ki ben bunu kabul etmiyorum demokrasiye saygı duymuyorum seçme seçilme hakkına da saygı duymuyorum egemenlik milletin değildir benimdir diyen bir anlayışla karşı karşıya benim iktidarımı sarsarsanız ben seçilmezsem orayı elinizden alırım sizin oy hakkınızı da yok sayarım sandığı da yok sayarım anlayışıdır bu sizin de söylediğiniz gibi bu şu yani genel başkanımız Sayın Özgür Özel'in ifadesiyle ya AKP'ye katıl ya cezaevine atıl aslında bu bütün bu yapılanların her biri birer sivil darbedir çünkü milletin iradesini ve seçme hakkını yok saymaktır.