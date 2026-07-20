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Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Doğan Hatun istifa etti
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Doğan Hatun istifa etti
Sputnik Türkiye
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun görevinden istifa ettiğini duyurdu. 20.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-20T11:12+0300
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun görevinden istifa ettiğini duyurdu.
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diyarbakır, diyarbakır büyükşehir belediyesi
diyarbakır, diyarbakır büyükşehir belediyesi
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Doğan Hatun istifa etti
Ayrıntılar geliyor
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun görevinden istifa ettiğini duyurdu.