Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/diyarbakir-buyuksehir-belediye-es-baskani-dogan-hatun-istifa-etti-1107383945.html
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Doğan Hatun istifa etti
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Doğan Hatun istifa etti
Sputnik Türkiye
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun görevinden istifa ettiğini duyurdu. 20.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-20T11:12+0300
2026-07-20T11:12+0300
türki̇ye
diyarbakır
diyarbakır büyükşehir belediyesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/14/1107383792_0:0:800:451_1920x0_80_0_0_8e8169f8b39ab076fdc7462793152d25.jpg
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun görevinden istifa ettiğini duyurdu.
türki̇ye
diyarbakır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/14/1107383792_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_a5f3d9a6f055556ec64c35c98a49679f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
diyarbakır, diyarbakır büyükşehir belediyesi
diyarbakır, diyarbakır büyükşehir belediyesi

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Doğan Hatun istifa etti

11:12 20.07.2026
Doğan Hatun sosyal medya
Doğan Hatun sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2026
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала