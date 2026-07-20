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Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora, dünya ve Türkiye’de olup bitenler sonuçlarıyla Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı programında konuşuluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260720/ahbap-sorusturmasi-toplumun-yardimlasma-ve-guven-duygusunun-infazini-izliyoruz-1107383608.html
AHBAP soruşturması: 'Toplumun yardımlaşma ve güven duygusunun infazını izliyoruz'
AHBAP soruşturması: 'Toplumun yardımlaşma ve güven duygusunun infazını izliyoruz'
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu, AHBAP soruşturması oldu. MASAK raporunu inceleyen Özgan, deprem... 20.07.2026, Sputnik Türkiye
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haluk levent
masak
ahbap derneği
güçlü özgan
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Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik'te yayınlanan Yeri ve Zamanı programında AHBAP soruşturmasını ve MASAK raporundaki bulguları değerlendirdi. Deprem döneminde yapılan bağışların akıbetine ilişkin iddiaların toplumdaki güven duygusunu zedeleyebileceğini söyleyen Özgan, "Sadece ekonomik bir usulsüzlüğü değil, yardımlaşma kültürünün infazını izliyoruz" ifadelerini kullandı.Özgan, şöyle aktardı:
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Güçlü Özgan
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radyo sputnik, radyo, radyo, haluk levent, masak, ahbap derneği, güçlü özgan, yeri ve zamanı
radyo sputnik, radyo, radyo, haluk levent, masak, ahbap derneği, güçlü özgan, yeri ve zamanı

AHBAP soruşturması: 'Toplumun yardımlaşma ve güven duygusunun infazını izliyoruz'

11:04 20.07.2026
yeri ve zamanı
yeri ve zamanı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2026
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Güçlü Özgan
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Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu, AHBAP soruşturması oldu. MASAK raporunu inceleyen Özgan, deprem bağışları için kumbarasındaki parayı veren öğrencileri, emekli maaşından artırıp derneğe gönderen vatandaşları hatırlattı.
Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik'te yayınlanan Yeri ve Zamanı programında AHBAP soruşturmasını ve MASAK raporundaki bulguları değerlendirdi.
Deprem döneminde yapılan bağışların akıbetine ilişkin iddiaların toplumdaki güven duygusunu zedeleyebileceğini söyleyen Özgan, "Sadece ekonomik bir usulsüzlüğü değil, yardımlaşma kültürünün infazını izliyoruz" ifadelerini kullandı.
Özgan, şöyle aktardı:
“AHBAP soruşturması kapsamında Haluk Levent tutuklandı. Gerçek anlamda bir hayal kırıklığı görüyorum. Bundan sonraki dönemde en çok güvendiğimiz, yan yana olma motivasyonumuzu bu süreç ne kadar etkileyecek bunu konuşmak istiyorum. Şu an 18 kişi tutuklu, 8 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanıyor. MASAK’ın hazırladığı bir rapor var. Mesela şüphelilerin mali profillerinin çok üzerinde para transferi olduğunu görüyoruz. İşlem açıklamaları da dikkat çekici, ödünç para, halk için borç, AHBAP faaliyetleri için borç gibi açıklamalar görüyoruz. Kayıt dışı 210 milyon liranın yurt dışı bağışlarından elde edildiği belirtiliyor. Derneğe bağışlanan paraların bir kısmıyla bahis ve kumar oynandığına dair çok ciddi iddialar var. Soruşturma geçen yıl başlamış. Haluk Levent’in deprem döneminde toplanan bağış miktarı da ortaya çıkmış, 4.3 milyar liralık bir bağıştan söz ediyoruz. Haluk Levent’in ifadelerine bakınca adeta bir ponzi sistemi kurduğunu açıklıyor. Peki bu konu sadece iki iş insanı üzerinden mi döndü? Arkada başka isimler var mı yok mu, benim en çok merak ettiğim bu. Yardım paralarının kumar masalarında harcandığına dair iddialar söz konusu. Bu iddialar gerçekten insanın kanını donduruyor. O paraların arkasındaki hikayelere de bakmak gerekiyor. Kumbarasındaki parayı veren öğrenciler, emekli maaşından artırılıp o derneğe yapılan bağışlar… Sadece ekonomik bir usulsüzlüğü konuşmuyoruz. Bu toprakların en güçlü kası olarak tanımlayabileceğimiz yardımlaşma ve güven duygusunun infazını izliyoruz. Dayanışma gücü gösteren bir ülke olarak bu dava bir enkaz bırakabilir. Yılın ilk altı ayında 38 milyar liralık şans oyunları vergisi toplanıyor. Yıl sonu itibariyle şans oyunlarından elde edilmesi beklenen vergi geliri 67 milyar lira. Bir yandan oynamayın diyorlar, biliyoruz ki yasa dışı bahise giden yol yasal bahisten geçiyor. Hükümet bu gelirden vazgeçmiyor. Türkiye yolsuzluk algısı endeksinde dünyada 180 ülke arasında 124. sırada. Evet AHBAP’ı ve Haluk Levent’i konuşalım ama konuşurken nerede olduğumuzu da bilerek konuşalım.”
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