AHBAP soruşturması: 'Toplumun yardımlaşma ve güven duygusunun infazını izliyoruz'

“AHBAP soruşturması kapsamında Haluk Levent tutuklandı. Gerçek anlamda bir hayal kırıklığı görüyorum. Bundan sonraki dönemde en çok güvendiğimiz, yan yana olma motivasyonumuzu bu süreç ne kadar etkileyecek bunu konuşmak istiyorum. Şu an 18 kişi tutuklu, 8 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanıyor. MASAK’ın hazırladığı bir rapor var. Mesela şüphelilerin mali profillerinin çok üzerinde para transferi olduğunu görüyoruz. İşlem açıklamaları da dikkat çekici, ödünç para, halk için borç, AHBAP faaliyetleri için borç gibi açıklamalar görüyoruz. Kayıt dışı 210 milyon liranın yurt dışı bağışlarından elde edildiği belirtiliyor. Derneğe bağışlanan paraların bir kısmıyla bahis ve kumar oynandığına dair çok ciddi iddialar var. Soruşturma geçen yıl başlamış. Haluk Levent’in deprem döneminde toplanan bağış miktarı da ortaya çıkmış, 4.3 milyar liralık bir bağıştan söz ediyoruz. Haluk Levent’in ifadelerine bakınca adeta bir ponzi sistemi kurduğunu açıklıyor. Peki bu konu sadece iki iş insanı üzerinden mi döndü? Arkada başka isimler var mı yok mu, benim en çok merak ettiğim bu. Yardım paralarının kumar masalarında harcandığına dair iddialar söz konusu. Bu iddialar gerçekten insanın kanını donduruyor. O paraların arkasındaki hikayelere de bakmak gerekiyor. Kumbarasındaki parayı veren öğrenciler, emekli maaşından artırılıp o derneğe yapılan bağışlar… Sadece ekonomik bir usulsüzlüğü konuşmuyoruz. Bu toprakların en güçlü kası olarak tanımlayabileceğimiz yardımlaşma ve güven duygusunun infazını izliyoruz. Dayanışma gücü gösteren bir ülke olarak bu dava bir enkaz bırakabilir. Yılın ilk altı ayında 38 milyar liralık şans oyunları vergisi toplanıyor. Yıl sonu itibariyle şans oyunlarından elde edilmesi beklenen vergi geliri 67 milyar lira. Bir yandan oynamayın diyorlar, biliyoruz ki yasa dışı bahise giden yol yasal bahisten geçiyor. Hükümet bu gelirden vazgeçmiyor. Türkiye yolsuzluk algısı endeksinde dünyada 180 ülke arasında 124. sırada. Evet AHBAP’ı ve Haluk Levent’i konuşalım ama konuşurken nerede olduğumuzu da bilerek konuşalım.”