https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/tuik-duyurdu-emekli-olanlarin-gittigi-iller-belli-oldu-1107374295.html
TÜİK duyurdu: Emekli olanların gittiği iller belli oldu
TÜİK duyurdu: Emekli olanların gittiği iller belli oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye'de 2025 yılında 11 bin 885 kişi emeklilik nedeniyle şehir değiştirirken, en fazla emekli göçünü 3 bin 344 kişiyle İstanbul verdi. Emeklilik nedeniyle... 19.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-19T19:53+0300
2026-07-19T19:53+0300
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düzensiz göç
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göç i̇daresi başkanlığı
göç i̇daresi
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TÜİK'in 2025 yılı İç Göç İstatistikleri, Türkiye'de emeklilik ve konut sahibi olma gibi nedenlerle yaşanan şehir değişikliklerine ilişkin dikkat çekici verileri ortaya koydu.Geçen yıl iller arasında toplam 2 milyon 475 bin 19 kişi göç ederken, 11 bin 885 kişi emeklilik nedeniyle yaşadığı şehirden ayrıldı. Emeklilik gerekçesiyle en fazla göç veren il 3 bin 344 kişiyle İstanbul oldu. Böylece emeklilik nedeniyle şehir değiştiren yaklaşık her 3 kişiden biri İstanbul'dan ayrıldı.Emeklilik nedeniyle İstanbul'dan sonra en fazla göç veren iller Ankara ve İzmir oldu. Ankara'dan bin 80, İzmir'den ise 694 kişi emeklilik gerekçesiyle başka illere taşındı. Ardahan 10 kişiyle emeklilik nedeniyle en az göç veren il olurken, Bayburt'tan 18, Muş'tan ise 26 kişi bu nedenle şehir değiştirdi.Emeklilik nedeniyle en fazla göç alan il de İstanbul oldu. İstanbul'a bin 103 emekli yerleşirken, Balıkesir 921, Ankara ise 828 kişiyle en fazla emekli göçü alan iller arasında yer aldı. Gümüşhane, 3 kişiyle en az emekli göçü alan il olurken, Iğdır ve Siirt'e 9'ar kişi emeklilik nedeniyle taşındı.Veriler, konut sahibi olmanın da önemli bir şehir değiştirme nedeni olduğunu gösterdi. 2025'te ev aldığı için şehir değiştirenlerin sayısı 60 bin 22 olarak kayıtlara geçti. Bu gerekçeyle en fazla göç alan il 8 bin 189 kişiyle İstanbul olurken, Ankara 6 bin 779 kişiyle ikinci sırada yer aldı.Kocaeli ise 2 bin 548 kişiyle ev alma gerekçesiyle en fazla göç alan üçüncü il oldu. Buna karşılık, ev aldığı için en fazla göç veren il 15 bin 135 kişiyle İstanbul olarak kayıtlara geçti. İstanbul'u 3 bin 172 kişiyle Ankara ve 2 bin 746 kişiyle İzmir takip etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/konutta-yilin-en-yuksek-satisi-gerceklesti-129-bin-979-konut-satildi-1107332596.html
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türkiye, emekli, tüi̇k, göç, düzensiz göç, göç yolu, göç i̇daresi başkanlığı, göç i̇daresi, i̇l göç i̇daresi müdürlüğü
türkiye, emekli, tüi̇k, göç, düzensiz göç, göç yolu, göç i̇daresi başkanlığı, göç i̇daresi, i̇l göç i̇daresi müdürlüğü
TÜİK duyurdu: Emekli olanların gittiği iller belli oldu
Türkiye'de 2025 yılında 11 bin 885 kişi emeklilik nedeniyle şehir değiştirirken, en fazla emekli göçünü 3 bin 344 kişiyle İstanbul verdi. Emeklilik nedeniyle en fazla göç alan il de bin 103 kişiyle yine İstanbul oldu.
TÜİK'in 2025 yılı İç Göç İstatistikleri, Türkiye'de emeklilik ve konut sahibi olma gibi nedenlerle yaşanan şehir değişikliklerine ilişkin dikkat çekici verileri ortaya koydu.
Geçen yıl iller arasında toplam 2 milyon 475 bin 19 kişi göç ederken, 11 bin 885 kişi emeklilik nedeniyle yaşadığı şehirden ayrıldı. Emeklilik gerekçesiyle en fazla göç veren il 3 bin 344 kişiyle İstanbul oldu. Böylece emeklilik nedeniyle şehir değiştiren yaklaşık her 3 kişiden biri İstanbul'dan ayrıldı.
Emeklilik nedeniyle İstanbul'dan sonra en fazla göç veren iller Ankara ve İzmir oldu. Ankara'dan bin 80, İzmir'den ise 694 kişi emeklilik gerekçesiyle başka illere taşındı. Ardahan 10 kişiyle emeklilik nedeniyle en az göç veren il olurken, Bayburt'tan 18, Muş'tan ise 26 kişi bu nedenle şehir değiştirdi.
Emeklilik nedeniyle en fazla göç alan il de İstanbul oldu. İstanbul'a bin 103 emekli yerleşirken, Balıkesir 921, Ankara ise 828 kişiyle en fazla emekli göçü alan iller arasında yer aldı. Gümüşhane, 3 kişiyle en az emekli göçü alan il olurken, Iğdır ve Siirt'e 9'ar kişi emeklilik nedeniyle taşındı.
Veriler, konut sahibi olmanın da önemli bir şehir değiştirme nedeni olduğunu gösterdi. 2025'te ev aldığı için şehir değiştirenlerin sayısı 60 bin 22 olarak kayıtlara geçti. Bu gerekçeyle en fazla göç alan il 8 bin 189 kişiyle İstanbul olurken, Ankara 6 bin 779 kişiyle ikinci sırada yer aldı.
Kocaeli ise 2 bin 548 kişiyle ev alma gerekçesiyle en fazla göç alan üçüncü il oldu. Buna karşılık, ev aldığı için en fazla göç veren il 15 bin 135 kişiyle İstanbul olarak kayıtlara geçti. İstanbul'u 3 bin 172 kişiyle Ankara ve 2 bin 746 kişiyle İzmir takip etti.