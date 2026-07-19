https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/istanbulda-dev-cekirge-panigi-goruntuler-gundem-oldu-1107369717.html

İstanbul'da dev çekirge paniği: Görüntüler gündem oldu

İstanbul'da dev çekirge paniği: Görüntüler gündem oldu

Sputnik Türkiye

İstanbul'un farklı ilçelerinde görülen 10 santimetreyi aşan büyük boyutlu çekirgeler, halkı tedirgin etti. Akşam saatlerinde balkon ve pencerelere kadar gelen... 19.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-19T14:50+0300

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türki̇ye

kocaeli

i̇stanbul

türkiye

çekirge

böcek

böcek ilacı

zehir

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Balkanlar üzerinden gelen uzun çekirge sürüleri, Trakya ve İstanbul çevresinde görülmeye başladı.Sosyal medya sayfalarında gündem olan hareketliliğin, özellikle Edirne, İstanbul ve Kocaeli gibi illerde yoğun şekilde gözlemlendiği bildirildi.Son görüntülerde bir apartmanın balkonuna konan çekirgenin boyunun 10 santimetreyi aştığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/insanlik-neden-bocek-yemeye-zorlaniyor-yeni-bir-uyum-testi-mi-1088006196.html

türki̇ye

kocaeli

i̇stanbul

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Sputnik Türkiye

kocaeli, i̇stanbul, türkiye, çekirge, böcek, böcek ilacı, zehir