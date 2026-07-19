https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/istanbulda-dev-cekirge-panigi-goruntuler-gundem-oldu-1107369717.html
İstanbul'da dev çekirge paniği: Görüntüler gündem oldu
İstanbul'da dev çekirge paniği: Görüntüler gündem oldu
Sputnik Türkiye
İstanbul'un farklı ilçelerinde görülen 10 santimetreyi aşan büyük boyutlu çekirgeler, halkı tedirgin etti. Akşam saatlerinde balkon ve pencerelere kadar gelen... 19.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-19T14:50+0300
2026-07-19T14:50+0300
2026-07-19T14:50+0300
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Balkanlar üzerinden gelen uzun çekirge sürüleri, Trakya ve İstanbul çevresinde görülmeye başladı.Sosyal medya sayfalarında gündem olan hareketliliğin, özellikle Edirne, İstanbul ve Kocaeli gibi illerde yoğun şekilde gözlemlendiği bildirildi.Son görüntülerde bir apartmanın balkonuna konan çekirgenin boyunun 10 santimetreyi aştığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/insanlik-neden-bocek-yemeye-zorlaniyor-yeni-bir-uyum-testi-mi-1088006196.html
türki̇ye
kocaeli
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kocaeli, i̇stanbul, türkiye, çekirge, böcek, böcek ilacı, zehir
kocaeli, i̇stanbul, türkiye, çekirge, böcek, böcek ilacı, zehir
İstanbul'da dev çekirge paniği: Görüntüler gündem oldu
İstanbul'un farklı ilçelerinde görülen 10 santimetreyi aşan büyük boyutlu çekirgeler, halkı tedirgin etti. Akşam saatlerinde balkon ve pencerelere kadar gelen çekirgeler cep telefonu kameralarıyla görüntülenirken, türlerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Balkanlar üzerinden gelen uzun çekirge sürüleri, Trakya ve İstanbul çevresinde görülmeye başladı.
Sosyal medya sayfalarında gündem olan hareketliliğin, özellikle Edirne, İstanbul ve Kocaeli gibi illerde yoğun şekilde gözlemlendiği bildirildi.
Son görüntülerde bir apartmanın balkonuna konan çekirgenin boyunun 10 santimetreyi aştığı belirtildi.