Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260719/istanbulda-dev-cekirge-panigi-goruntuler-gundem-oldu-1107369717.html
İstanbul'da dev çekirge paniği: Görüntüler gündem oldu
İstanbul'da dev çekirge paniği: Görüntüler gündem oldu
Sputnik Türkiye
İstanbul'un farklı ilçelerinde görülen 10 santimetreyi aşan büyük boyutlu çekirgeler, halkı tedirgin etti. Akşam saatlerinde balkon ve pencerelere kadar gelen... 19.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-19T14:50+0300
2026-07-19T14:50+0300
türki̇ye
kocaeli
i̇stanbul
türkiye
çekirge
böcek
böcek ilacı
zehir
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/13/1107369402_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_bc79f2a9c1981e8ab598986749a35d75.jpg
Balkanlar üzerinden gelen uzun çekirge sürüleri, Trakya ve İstanbul çevresinde görülmeye başladı.Sosyal medya sayfalarında gündem olan hareketliliğin, özellikle Edirne, İstanbul ve Kocaeli gibi illerde yoğun şekilde gözlemlendiği bildirildi.Son görüntülerde bir apartmanın balkonuna konan çekirgenin boyunun 10 santimetreyi aştığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/insanlik-neden-bocek-yemeye-zorlaniyor-yeni-bir-uyum-testi-mi-1088006196.html
türki̇ye
kocaeli
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/13/1107369402_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_f4a3e203cf14aeee725755f9b6286509.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kocaeli, i̇stanbul, türkiye, çekirge, böcek, böcek ilacı, zehir
kocaeli, i̇stanbul, türkiye, çekirge, böcek, böcek ilacı, zehir

İstanbul'da dev çekirge paniği: Görüntüler gündem oldu

14:50 19.07.2026
© AADev çekirge
Dev çekirge - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2026
© AA
Abone ol
İstanbul'un farklı ilçelerinde görülen 10 santimetreyi aşan büyük boyutlu çekirgeler, halkı tedirgin etti. Akşam saatlerinde balkon ve pencerelere kadar gelen çekirgeler cep telefonu kameralarıyla görüntülenirken, türlerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Balkanlar üzerinden gelen uzun çekirge sürüleri, Trakya ve İstanbul çevresinde görülmeye başladı.
Sosyal medya sayfalarında gündem olan hareketliliğin, özellikle Edirne, İstanbul ve Kocaeli gibi illerde yoğun şekilde gözlemlendiği bildirildi.
Son görüntülerde bir apartmanın balkonuna konan çekirgenin boyunun 10 santimetreyi aştığı belirtildi.
Böcek bazlı hayvan yemi ve gübre için un kurtları üreten böcek çiftliği Ynsect'in laboratuvarındaki kaplar (Fransa, Dole) - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2024
DÜNYA
İnsanlık neden böcek yemeye zorlanıyor: Yeni bir 'uyum testi' mi?
14 Eylül 2024, 16:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала