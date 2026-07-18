https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/bakan-goktas-her-turlu-bagimliliga-karsi-ortak-mucadele-yurutmeliyiz-1107360280.html

Bakan Göktaş: Her türlü bağımlılığa karşı ortak mücadele yürütmeliyiz

Bakan Göktaş: Her türlü bağımlılığa karşı ortak mücadele yürütmeliyiz

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bağımlılığın birey, aile ve toplumu tehdit eden küresel bir sorun haline geldiğini belirterek, "Her... 18.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-18T18:10+0300

2026-07-18T18:10+0300

2026-07-18T18:10+0300

türki̇ye

aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı

batman

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/11/1089339903_0:302:2567:1746_1920x0_80_0_0_6bb5bf73c5ecae5ecc03839764d1c2cc.jpg

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bağımlılığın yalnızca bireyleri değil aileyi ve toplumu da etkileyen küresel bir kriz olduğunu belirterek, bu alanda toplumun tüm kesimlerini kapsayan ortak bir mücadele yürütülmesi gerektiğini söyledi.Göktaş, Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV) tarafından ATO Congresium'da düzenlenen "Ulusal Halk Sağlığı ve Güvenlik Sorunu: Bağımlılık" sempozyumunda yaptığı konuşmada, bağımlılıkların biçim değiştirdiğini ve yeni risk alanlarının ortaya çıktığını ifade etti."Her türlü bağımlılığın karşısında toplumun tüm kesimlerini kapsayan ortak bir mücadele ortaya koymalıyız" diyen Göktaş, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca bireysel değil, aile ve toplum ekseninde ele alınması gerektiğini vurguladı.'Aileyi merkeze alan politikalar yürütüyoruz'Bakan Göktaş, bağımlılıkla mücadelede aileyi merkeze aldıklarını belirterek, 2024-2028 Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi kapsamında erken müdahale programları ile aile odaklı sosyal uyum danışmanlığı hizmetlerini güçlendirdiklerini söyledi.18 yaş üstü bağımlı bireylere yönelik Sosyal Uyum Süreci Danışmanlığı modeliyle hem bireylere hem de ailelerine destek verildiğini ifade etti.2,5 milyon kişiye eğitim verildiGöktaş, 81 ilde yürütülen çalışmalar kapsamında 2,5 milyondan fazla vatandaşa bağımlılık konusunda farkındalık eğitimi verildiğini açıkladı.Dijital farkındalık atölyeleri ve dijital detoks kampları düzenlediklerini belirten Göktaş, ailelerin dijital riskleri erken fark edebilmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.Ayrıca sosyal ağ platformlarına erişimde 15 yaş sınırı getiren düzenlemenin hayata geçirildiğini belirten Göktaş, platformlara 15-18 yaş grubu için güvenli ve denetlenebilir dijital alanlar oluşturma zorunluluğu getirildiğini kaydetti.Batman'daki pilot uygulama genişletilecekBatman'da yürütülen pilot proje kapsamında 1.286 haneye ulaşıldığını aktaran Göktaş, bağımlılık riski taşıyan 551 kişinin tedaviye yönlendirildiğini, 291 çocuk ve gencin risk grubunda tespit edilerek eğitim ve psikolojik destek süreçlerinin başlatıldığını söyledi.Projeyle ayrıca ihtiyaç sahibi ailelere 4,5 milyon liralık sosyal yardım sağlandığını belirten Göktaş, uygulamanın önümüzdeki dönemde Türkiye genelinde yaygınlaştırılacağını ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/e-rapor-sistemi-ile-istirahat-raporlarinda-yeni-donem-basladi-raporlar-elektronik-ortamda-1107359766.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, batman