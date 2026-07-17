https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/yesil-pasaport-talebi-vize-tehdidi-mi-doguracak--1107339877.html

Yeşil pasaport talebi vize tehdidi mi doğuracak?

Yeşil pasaport talebi vize tehdidi mi doğuracak?

Sputnik Türkiye

Radyo Sputnik Programcısı Okan Aslan, yeşil pasaportla ilgili yeni talepleri aktardı. Aslan, kapsamın kontrolsüz şekilde genişlemesi halinde Avrupa ülkelerinin... 17.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-17T15:33+0300

2026-07-17T15:33+0300

2026-07-17T15:33+0300

okan aslan i̇le gün ortasi

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Radyo Sputnik'te yayınlanan Gün Ortası programında konuşan Okan Aslan, farklı meslek gruplarının yeşil pasaport talebini değerlendirdi. Aslan, kapsamın genişlemesinin yeni haklar sağlayabileceğini ancak Avrupa'nın vize konusunda yeni kısıtlamalara yönelebileceği uyarısında bulundu.Aslan, Gün Ortası programında 10 yılını dolduran TIR şoförleri ile belirli kıdem şartını sağlayan mühendisler, mimarlar, özel okul öğretmenleri, diş hekimleri ve veteriner hekimlerin de yeşil pasaport talep ettiğini söyledi.Aslan şunları söyledi:"Avrupa yeni kısıtlamalar getirebilir"Yeşil pasaport kapsamının genişlemesinin uluslararası yansımalarına da değinen Aslan, Avrupa ülkelerinin bu konuda hassasiyet taşıdığını ifade etti.Aslan, "Yeşil pasaport sahibi kişi sayısının kontrolsüz şekilde artması Avrupa ülkelerinde rahatsızlık oluşturuyor. Eğer bu sayı milyonlara ulaşırsa, ön onay ya da vize zorunluluğu gibi yeni uygulamaların gündeme gelmesinden endişe ediliyor” ifadelerini kullandı.

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2026

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

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