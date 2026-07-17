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OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/yesil-pasaport-talebi-vize-tehdidi-mi-doguracak--1107339877.html
Yeşil pasaport talebi vize tehdidi mi doğuracak?
Yeşil pasaport talebi vize tehdidi mi doğuracak?
Sputnik Türkiye
Radyo Sputnik Programcısı Okan Aslan, yeşil pasaportla ilgili yeni talepleri aktardı. Aslan, kapsamın kontrolsüz şekilde genişlemesi halinde Avrupa ülkelerinin... 17.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-17T15:33+0300
2026-07-17T15:33+0300
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Radyo Sputnik'te yayınlanan Gün Ortası programında konuşan Okan Aslan, farklı meslek gruplarının yeşil pasaport talebini değerlendirdi. Aslan, kapsamın genişlemesinin yeni haklar sağlayabileceğini ancak Avrupa'nın vize konusunda yeni kısıtlamalara yönelebileceği uyarısında bulundu.Aslan, Gün Ortası programında 10 yılını dolduran TIR şoförleri ile belirli kıdem şartını sağlayan mühendisler, mimarlar, özel okul öğretmenleri, diş hekimleri ve veteriner hekimlerin de yeşil pasaport talep ettiğini söyledi.Aslan şunları söyledi:"Avrupa yeni kısıtlamalar getirebilir"Yeşil pasaport kapsamının genişlemesinin uluslararası yansımalarına da değinen Aslan, Avrupa ülkelerinin bu konuda hassasiyet taşıdığını ifade etti.Aslan, "Yeşil pasaport sahibi kişi sayısının kontrolsüz şekilde artması Avrupa ülkelerinde rahatsızlık oluşturuyor. Eğer bu sayı milyonlara ulaşırsa, ön onay ya da vize zorunluluğu gibi yeni uygulamaların gündeme gelmesinden endişe ediliyor” ifadelerini kullandı.
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radyo sputnik, radyo, radyo

Yeşil pasaport talebi vize tehdidi mi doğuracak?

15:33 17.07.2026
gün ortası
gün ortası - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2026
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- Sputnik Türkiye
Okan Aslan
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Radyo Sputnik Programcısı Okan Aslan, yeşil pasaportla ilgili yeni talepleri aktardı. Aslan, kapsamın kontrolsüz şekilde genişlemesi halinde Avrupa ülkelerinin yeşil pasaport sahiplerine yönelik ön onay ya da vize uygulaması getirebileceği konusundaki eleştirileri dile getirdi.
Radyo Sputnik'te yayınlanan Gün Ortası programında konuşan Okan Aslan, farklı meslek gruplarının yeşil pasaport talebini değerlendirdi. Aslan, kapsamın genişlemesinin yeni haklar sağlayabileceğini ancak Avrupa'nın vize konusunda yeni kısıtlamalara yönelebileceği uyarısında bulundu.
Aslan, Gün Ortası programında 10 yılını dolduran TIR şoförleri ile belirli kıdem şartını sağlayan mühendisler, mimarlar, özel okul öğretmenleri, diş hekimleri ve veteriner hekimlerin de yeşil pasaport talep ettiğini söyledi.
Aslan şunları söyledi:
"Kamuda çalışan meslektaşları yeşil pasaport alabiliyor. TIR şoförleri, mühendisler, özel okul öğretmenleri ile serbest çalışan diş hekimleri ve veteriner hekimler de bunun eşitsizlik oluşturduğunu düşünüyor ve aynı haktan yararlanmak istiyor"

"Avrupa yeni kısıtlamalar getirebilir"

Yeşil pasaport kapsamının genişlemesinin uluslararası yansımalarına da değinen Aslan, Avrupa ülkelerinin bu konuda hassasiyet taşıdığını ifade etti.
Aslan, "Yeşil pasaport sahibi kişi sayısının kontrolsüz şekilde artması Avrupa ülkelerinde rahatsızlık oluşturuyor. Eğer bu sayı milyonlara ulaşırsa, ön onay ya da vize zorunluluğu gibi yeni uygulamaların gündeme gelmesinden endişe ediliyor” ifadelerini kullandı.
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