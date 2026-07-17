https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/sgk-uzmani-melis-elmen-anlatti-gelir-tamamlayici-aile-destek-sistemi-nedir-1107344852.html
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Gelir tamamlayıcı aile destek sistemi nedir?
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Gelir tamamlayıcı aile destek sistemi nedir?
Sputnik Türkiye
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugün, gelir tamamlayıcı aile destek sisteminin ne olduğunu anlattı. Elmen, sistemin SGK... 17.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-17T17:37+0300
2026-07-17T17:37+0300
2026-07-17T17:37+0300
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Artan hayat pahalılığı ve sosyal destek ihtiyacının büyümesiyle birlikte, "gelir tamamlayıcı aile destek sistemi" kamuoyunda en çok konuşulan sosyal politika başlıklarından biri haline geldi. SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik'teki Çalışma Hayatım programında, dar gelirli hanelere yönelik planlanan bu modelin nasıl işleyeceğini, kimleri kapsayacağını ve sosyal güvenlik sistemine olası etkilerini değerlendirdi.Elmen, şöyle anlattı:
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Melis Elmen
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Melis Elmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090648251_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ab8cc7e8c68d0fcbcc6464aa954285e7.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, sgk, melis elmen, sgk uzmanı, aile sosyal destek programı
radyo sputnik, radyo, radyo, sgk, melis elmen, sgk uzmanı, aile sosyal destek programı
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Gelir tamamlayıcı aile destek sistemi nedir?
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugün, gelir tamamlayıcı aile destek sisteminin ne olduğunu anlattı. Elmen, sistemin SGK bütçesini de rahatlatabileceğini söyledi.
Artan hayat pahalılığı ve sosyal destek ihtiyacının büyümesiyle birlikte, "gelir tamamlayıcı aile destek sistemi" kamuoyunda en çok konuşulan sosyal politika başlıklarından biri haline geldi.
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik'teki Çalışma Hayatım programında, dar gelirli hanelere yönelik planlanan bu modelin nasıl işleyeceğini, kimleri kapsayacağını ve sosyal güvenlik sistemine olası etkilerini değerlendirdi.
“Gelir tamamlayıcı aile destek sisteminden bahsediliyor. Bu sistemle birlikte en düşük emekli aylığı artışlarını ortadan kaldırarak maaşı kendi haline bırakmak, sürekli seyyanen tamamlamak değil, eğer evin geliri uygunsa belirlenen bütçenin altında kalanların maaşlarını tamamlayacaklar. Maaş miktarlarından bahsetmiyorum. Böyle bir sistem daha gerçek ihtiyaç sahiplerine ana kazançların aktarılmasını sağlar ve SGK bütçesini rahatlatır. Halk diliyle vatandaşlık maaşı deniyor. Dar gelirli ailelerin gelirini belirli bir seviyeye tamamlamak hedefleniyor. Bir maaş değil bir sosyal destek ödemesi olarak düşünelim. Henüz pilot uygulamalar bile başlamadı. Sistemin temel mantığı şu; devlet, hane halkının toplam aylık gelirine bakacak. Belirlenecek asgari gelir seviyesinin altında kalan ailelere aradaki fark kadar nakit destek verilecek. Çalışanlarda da yapılacak emeklide de yapılacak.”