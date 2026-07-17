SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Gelir tamamlayıcı aile destek sistemi nedir?

“Gelir tamamlayıcı aile destek sisteminden bahsediliyor. Bu sistemle birlikte en düşük emekli aylığı artışlarını ortadan kaldırarak maaşı kendi haline bırakmak, sürekli seyyanen tamamlamak değil, eğer evin geliri uygunsa belirlenen bütçenin altında kalanların maaşlarını tamamlayacaklar. Maaş miktarlarından bahsetmiyorum. Böyle bir sistem daha gerçek ihtiyaç sahiplerine ana kazançların aktarılmasını sağlar ve SGK bütçesini rahatlatır. Halk diliyle vatandaşlık maaşı deniyor. Dar gelirli ailelerin gelirini belirli bir seviyeye tamamlamak hedefleniyor. Bir maaş değil bir sosyal destek ödemesi olarak düşünelim. Henüz pilot uygulamalar bile başlamadı. Sistemin temel mantığı şu; devlet, hane halkının toplam aylık gelirine bakacak. Belirlenecek asgari gelir seviyesinin altında kalan ailelere aradaki fark kadar nakit destek verilecek. Çalışanlarda da yapılacak emeklide de yapılacak.”