https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/heybeliadada-turkiyenin-tapusu-lozana-ihanet-ruhban-okulu-ve-ekumeniklik-paneli-duzenlenecek-1107338799.html
Heybeliada'da Türkiye'nin Tapusu Lozan'a İhanet: Ruhban Okulu ve Ekümeniklik paneli düzenlenecek
Heybeliada'da Türkiye'nin Tapusu Lozan'a İhanet: Ruhban Okulu ve Ekümeniklik paneli düzenlenecek
Sputnik Türkiye
Anavatan Milli Birlik ve Egemenlik Platformu, Heybeliada'da "Türkiye'nin Tapusu Lozan'a İhanet: Ruhban Okulu ve Ekümeniklik" başlıklı bir panel düzenleyeceğini... 17.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-17T14:43+0300
2026-07-17T14:43+0300
2026-07-17T14:43+0300
türki̇ye
lozan
lozan anlaşması
lozan barış antlaşması
cihat yaycı
i̇brahim okan özkan
selçuk erenerol
bağımsız türk ortodoks patrikhanesi
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Anavatan Milli Birlik ve Egemenlik Platformu, "Türkiye'nin Tapusu Lozan'a İhanet: Ruhban Okulu ve Ekümeniklik" başlıklı bir panel düzenleyeceğini açıkladı.Etkinlik, 24 Temmuz Cuma günü saat 17.00'de, Heybeliada İskele Atatürk Büstü Meydanı'nda gerçekleştirilecek.Programa, Müstafi Tümamiral Prof. Dr. Cihat Yaycı, Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan ile Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi Basın Sözcüsü Selçuk Erenerol konuşmacı olarak katılacak.Programın açılış konuşmasını ise Ali İhsan Parlakyıldız yapacak.
türki̇ye
lozan
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lozan, lozan anlaşması, lozan barış antlaşması, cihat yaycı, i̇brahim okan özkan, selçuk erenerol, bağımsız türk ortodoks patrikhanesi
lozan, lozan anlaşması, lozan barış antlaşması, cihat yaycı, i̇brahim okan özkan, selçuk erenerol, bağımsız türk ortodoks patrikhanesi
Heybeliada'da Türkiye'nin Tapusu Lozan'a İhanet: Ruhban Okulu ve Ekümeniklik paneli düzenlenecek
Anavatan Milli Birlik ve Egemenlik Platformu, Heybeliada'da "Türkiye'nin Tapusu Lozan'a İhanet: Ruhban Okulu ve Ekümeniklik" başlıklı bir panel düzenleyeceğini duyurdu. 24 Temmuz Cuma günü saat 17.00'de gerçekleştirileceği belirtilen programa, Müstafi Tümamiral Prof. Dr. Cihat Yaycı, İbrahim Okan Özkan ve Selçuk Erenerol konuşmacı olarak katılacak.
Anavatan Milli Birlik ve Egemenlik Platformu, "Türkiye'nin Tapusu Lozan'a İhanet: Ruhban Okulu ve Ekümeniklik" başlıklı bir panel düzenleyeceğini açıkladı.
Etkinlik, 24 Temmuz Cuma günü saat 17.00'de, Heybeliada İskele Atatürk Büstü Meydanı'nda gerçekleştirilecek.
Programa, Müstafi Tümamiral Prof. Dr. Cihat Yaycı, Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan ile Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi Basın Sözcüsü Selçuk Erenerol konuşmacı olarak katılacak.
Programın açılış konuşmasını ise Ali İhsan Parlakyıldız yapacak.