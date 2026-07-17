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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/heybeliadada-turkiyenin-tapusu-lozana-ihanet-ruhban-okulu-ve-ekumeniklik-paneli-duzenlenecek-1107338799.html
Heybeliada'da Türkiye'nin Tapusu Lozan'a İhanet: Ruhban Okulu ve Ekümeniklik paneli düzenlenecek
Heybeliada'da Türkiye'nin Tapusu Lozan'a İhanet: Ruhban Okulu ve Ekümeniklik paneli düzenlenecek
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Anavatan Milli Birlik ve Egemenlik Platformu, Heybeliada'da "Türkiye'nin Tapusu Lozan'a İhanet: Ruhban Okulu ve Ekümeniklik" başlıklı bir panel düzenleyeceğini... 17.07.2026, Sputnik Türkiye
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Anavatan Milli Birlik ve Egemenlik Platformu, "Türkiye'nin Tapusu Lozan'a İhanet: Ruhban Okulu ve Ekümeniklik" başlıklı bir panel düzenleyeceğini açıkladı.Etkinlik, 24 Temmuz Cuma günü saat 17.00'de, Heybeliada İskele Atatürk Büstü Meydanı'nda gerçekleştirilecek.Programa, Müstafi Tümamiral Prof. Dr. Cihat Yaycı, Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan ile Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi Basın Sözcüsü Selçuk Erenerol konuşmacı olarak katılacak.Programın açılış konuşmasını ise Ali İhsan Parlakyıldız yapacak.
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lozan, lozan anlaşması, lozan barış antlaşması, cihat yaycı, i̇brahim okan özkan, selçuk erenerol, bağımsız türk ortodoks patrikhanesi
lozan, lozan anlaşması, lozan barış antlaşması, cihat yaycı, i̇brahim okan özkan, selçuk erenerol, bağımsız türk ortodoks patrikhanesi

Heybeliada'da Türkiye'nin Tapusu Lozan'a İhanet: Ruhban Okulu ve Ekümeniklik paneli düzenlenecek

14:43 17.07.2026
© FotoğrafHeybeliada İskelesi
Heybeliada İskelesi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2026
© Fotoğraf
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Anavatan Milli Birlik ve Egemenlik Platformu, Heybeliada'da "Türkiye'nin Tapusu Lozan'a İhanet: Ruhban Okulu ve Ekümeniklik" başlıklı bir panel düzenleyeceğini duyurdu. 24 Temmuz Cuma günü saat 17.00'de gerçekleştirileceği belirtilen programa, Müstafi Tümamiral Prof. Dr. Cihat Yaycı, İbrahim Okan Özkan ve Selçuk Erenerol konuşmacı olarak katılacak.
Anavatan Milli Birlik ve Egemenlik Platformu, "Türkiye'nin Tapusu Lozan'a İhanet: Ruhban Okulu ve Ekümeniklik" başlıklı bir panel düzenleyeceğini açıkladı.
Etkinlik, 24 Temmuz Cuma günü saat 17.00'de, Heybeliada İskele Atatürk Büstü Meydanı'nda gerçekleştirilecek.
Programa, Müstafi Tümamiral Prof. Dr. Cihat Yaycı, Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan ile Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi Basın Sözcüsü Selçuk Erenerol konuşmacı olarak katılacak.
Programın açılış konuşmasını ise Ali İhsan Parlakyıldız yapacak.
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