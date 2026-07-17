https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/heybeliadada-turkiyenin-tapusu-lozana-ihanet-ruhban-okulu-ve-ekumeniklik-paneli-duzenlenecek-1107338799.html

Heybeliada'da Türkiye'nin Tapusu Lozan'a İhanet: Ruhban Okulu ve Ekümeniklik paneli düzenlenecek

Heybeliada'da Türkiye'nin Tapusu Lozan'a İhanet: Ruhban Okulu ve Ekümeniklik paneli düzenlenecek

Sputnik Türkiye

Anavatan Milli Birlik ve Egemenlik Platformu, Heybeliada'da "Türkiye'nin Tapusu Lozan'a İhanet: Ruhban Okulu ve Ekümeniklik" başlıklı bir panel düzenleyeceğini... 17.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-17T14:43+0300

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türki̇ye

lozan

lozan anlaşması

lozan barış antlaşması

cihat yaycı

i̇brahim okan özkan

selçuk erenerol

bağımsız türk ortodoks patrikhanesi

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Anavatan Milli Birlik ve Egemenlik Platformu, "Türkiye'nin Tapusu Lozan'a İhanet: Ruhban Okulu ve Ekümeniklik" başlıklı bir panel düzenleyeceğini açıkladı.Etkinlik, 24 Temmuz Cuma günü saat 17.00'de, Heybeliada İskele Atatürk Büstü Meydanı'nda gerçekleştirilecek.Programa, Müstafi Tümamiral Prof. Dr. Cihat Yaycı, Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan ile Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi Basın Sözcüsü Selçuk Erenerol konuşmacı olarak katılacak.Programın açılış konuşmasını ise Ali İhsan Parlakyıldız yapacak.

türki̇ye

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Sputnik Türkiye

lozan, lozan anlaşması, lozan barış antlaşması, cihat yaycı, i̇brahim okan özkan, selçuk erenerol, bağımsız türk ortodoks patrikhanesi