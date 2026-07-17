https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/gazzede-filistinli-demirci-elektrik-ve-yakita-alternatif-cihaz-gelistirdi-1107352235.html

Gazze'de Filistinli demirci, elektrik ve yakıta alternatif cihaz geliştirdi

Gazze'de Filistinli demirci, elektrik ve yakıta alternatif cihaz geliştirdi

Sputnik Türkiye

Gazze’de savaşın yol açtığı altyapı yıkımı ve yakıt sıkıntısı nedeniyle halk, çöpten ve hurda malzemelerden faydalanarak alternatif çözümler arıyor. Filistinli... 17.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-17T23:31+0300

2026-07-17T23:31+0300

2026-07-17T23:31+0300

i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi

vi̇deo

gazze

filistin

i̇srail-filistin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/11/1107352079_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fa811a6567772fd08e3533491f039a24.jpg

Gazze Şeridi'nde süren çatışmalar ve saldırılar sonucu elektrik altyapısının büyük ölçüde zarar görmesi, bölge halkını hayatta kalabilmek için kendi imkanlarıyla çözümler üretmeye itti. Yakıt ve elektrik temininin son derece zorlaştığı bölgede birçok kişi, çöpleri ve bulabildikleri hurda malzemeleri yakıta dönüştürerek günlük ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.Savaştan önce büyük bir atölye işleten Filistinli demirci Akram Huvayhi de bu şartlar altında alternatif bir sistem geliştirdi. Huvayhi, meslektaşlarıyla birlikte, bitkisel yağla çalışan ve hem aydınlatma hem de yemek pişirme için kullanılabilen bir cihaz tasarladı. Bu düzenek, normalde tüplü gaz, elektrik veya odunla karşılanan temel ihtiyaçları kısmen de olsa ikame etmeyi amaçlıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/bmden-kritik-uyari-kirilma-noktasina-yaklasti-unrwa-icin-finansman-alarmi-1106917341.html

gazze

filistin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Gazze sakini, elektrik ve yakıtın yerini alan bir cihaz geliştirdi Sputnik Türkiye Gazze sakini, elektrik ve yakıtın yerini alan bir cihaz geliştirdi 2026-07-17T23:31+0300 true PT2M23S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vi̇deo, gazze, filistin, i̇srail-filistin