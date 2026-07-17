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İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/gazzede-filistinli-demirci-elektrik-ve-yakita-alternatif-cihaz-gelistirdi-1107352235.html
Gazze'de Filistinli demirci, elektrik ve yakıta alternatif cihaz geliştirdi
Gazze'de Filistinli demirci, elektrik ve yakıta alternatif cihaz geliştirdi
Sputnik Türkiye
Gazze’de savaşın yol açtığı altyapı yıkımı ve yakıt sıkıntısı nedeniyle halk, çöpten ve hurda malzemelerden faydalanarak alternatif çözümler arıyor. Filistinli... 17.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-17T23:31+0300
2026-07-17T23:31+0300
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Gazze Şeridi'nde süren çatışmalar ve saldırılar sonucu elektrik altyapısının büyük ölçüde zarar görmesi, bölge halkını hayatta kalabilmek için kendi imkanlarıyla çözümler üretmeye itti. Yakıt ve elektrik temininin son derece zorlaştığı bölgede birçok kişi, çöpleri ve bulabildikleri hurda malzemeleri yakıta dönüştürerek günlük ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.Savaştan önce büyük bir atölye işleten Filistinli demirci Akram Huvayhi de bu şartlar altında alternatif bir sistem geliştirdi. Huvayhi, meslektaşlarıyla birlikte, bitkisel yağla çalışan ve hem aydınlatma hem de yemek pişirme için kullanılabilen bir cihaz tasarladı. Bu düzenek, normalde tüplü gaz, elektrik veya odunla karşılanan temel ihtiyaçları kısmen de olsa ikame etmeyi amaçlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/bmden-kritik-uyari-kirilma-noktasina-yaklasti-unrwa-icin-finansman-alarmi-1106917341.html
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Gazze sakini, elektrik ve yakıtın yerini alan bir cihaz geliştirdi
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vi̇deo, gazze, filistin, i̇srail-filistin
vi̇deo, gazze, filistin, i̇srail-filistin

Gazze'de Filistinli demirci, elektrik ve yakıta alternatif cihaz geliştirdi

23:31 17.07.2026
© Sputnik
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Gazze’de savaşın yol açtığı altyapı yıkımı ve yakıt sıkıntısı nedeniyle halk, çöpten ve hurda malzemelerden faydalanarak alternatif çözümler arıyor. Filistinli Akram Huvayhi, bitkisel yağla çalışan ve hem aydınlatma hem de yemek pişirmede kullanılabilen bir cihaz üretti.
Gazze Şeridi'nde süren çatışmalar ve saldırılar sonucu elektrik altyapısının büyük ölçüde zarar görmesi, bölge halkını hayatta kalabilmek için kendi imkanlarıyla çözümler üretmeye itti. Yakıt ve elektrik temininin son derece zorlaştığı bölgede birçok kişi, çöpleri ve bulabildikleri hurda malzemeleri yakıta dönüştürerek günlük ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.
Savaştan önce büyük bir atölye işleten Filistinli demirci Akram Huvayhi de bu şartlar altında alternatif bir sistem geliştirdi. Huvayhi, meslektaşlarıyla birlikte, bitkisel yağla çalışan ve hem aydınlatma hem de yemek pişirme için kullanılabilen bir cihaz tasarladı. Bu düzenek, normalde tüplü gaz, elektrik veya odunla karşılanan temel ihtiyaçları kısmen de olsa ikame etmeyi amaçlıyor.
In this Sunday, Aug. 16, 2015 file photo, a Palestinian school girl chants slogans during a demonstration against an UNRWA funding gap that could keep about 500,000 Palestinian students out of school this fall, outside the UNRWA Gaza Headquarters in Gaza City. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2026
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