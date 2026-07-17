https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/gazzede-filistinli-demirci-elektrik-ve-yakita-alternatif-cihaz-gelistirdi-1107352235.html
Gazze'de Filistinli demirci, elektrik ve yakıta alternatif cihaz geliştirdi
Gazze'de Filistinli demirci, elektrik ve yakıta alternatif cihaz geliştirdi
Sputnik Türkiye
Gazze’de savaşın yol açtığı altyapı yıkımı ve yakıt sıkıntısı nedeniyle halk, çöpten ve hurda malzemelerden faydalanarak alternatif çözümler arıyor. Filistinli... 17.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-17T23:31+0300
2026-07-17T23:31+0300
2026-07-17T23:31+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
vi̇deo
gazze
filistin
i̇srail-filistin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/11/1107352079_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fa811a6567772fd08e3533491f039a24.jpg
Gazze Şeridi'nde süren çatışmalar ve saldırılar sonucu elektrik altyapısının büyük ölçüde zarar görmesi, bölge halkını hayatta kalabilmek için kendi imkanlarıyla çözümler üretmeye itti. Yakıt ve elektrik temininin son derece zorlaştığı bölgede birçok kişi, çöpleri ve bulabildikleri hurda malzemeleri yakıta dönüştürerek günlük ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.Savaştan önce büyük bir atölye işleten Filistinli demirci Akram Huvayhi de bu şartlar altında alternatif bir sistem geliştirdi. Huvayhi, meslektaşlarıyla birlikte, bitkisel yağla çalışan ve hem aydınlatma hem de yemek pişirme için kullanılabilen bir cihaz tasarladı. Bu düzenek, normalde tüplü gaz, elektrik veya odunla karşılanan temel ihtiyaçları kısmen de olsa ikame etmeyi amaçlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260701/bmden-kritik-uyari-kirilma-noktasina-yaklasti-unrwa-icin-finansman-alarmi-1106917341.html
gazze
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/11/1107352079_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_370dd8c833003bf5175b29886d8c2db0.jpg
Gazze sakini, elektrik ve yakıtın yerini alan bir cihaz geliştirdi
Sputnik Türkiye
Gazze sakini, elektrik ve yakıtın yerini alan bir cihaz geliştirdi
2026-07-17T23:31+0300
true
PT2M23S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vi̇deo, gazze, filistin, i̇srail-filistin
vi̇deo, gazze, filistin, i̇srail-filistin
Gazze'de Filistinli demirci, elektrik ve yakıta alternatif cihaz geliştirdi
Gazze’de savaşın yol açtığı altyapı yıkımı ve yakıt sıkıntısı nedeniyle halk, çöpten ve hurda malzemelerden faydalanarak alternatif çözümler arıyor. Filistinli Akram Huvayhi, bitkisel yağla çalışan ve hem aydınlatma hem de yemek pişirmede kullanılabilen bir cihaz üretti.
Gazze Şeridi'nde süren çatışmalar ve saldırılar sonucu elektrik altyapısının büyük ölçüde zarar görmesi, bölge halkını hayatta kalabilmek için kendi imkanlarıyla çözümler üretmeye itti. Yakıt ve elektrik temininin son derece zorlaştığı bölgede birçok kişi, çöpleri ve bulabildikleri hurda malzemeleri yakıta dönüştürerek günlük ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.
Savaştan önce büyük bir atölye işleten Filistinli demirci Akram Huvayhi de bu şartlar altında alternatif bir sistem geliştirdi. Huvayhi, meslektaşlarıyla birlikte, bitkisel yağla çalışan ve hem aydınlatma hem de yemek pişirme için kullanılabilen bir cihaz tasarladı. Bu düzenek, normalde tüplü gaz, elektrik veya odunla karşılanan temel ihtiyaçları kısmen de olsa ikame etmeyi amaçlıyor.