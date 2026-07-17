https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/chpde-mutlak-butlan-karari-yargitayda-1107334080.html

CHP'de mutlak butlan kararı Yargıtay'da

CHP'de mutlak butlan kararı Yargıtay'da

Sputnik Türkiye

CHP'nin 38'inci Kurultayı'na şaibe karıştığı gerekçesiyle verilen karar Yargıtay'a ulaştı. Yargıtay'ın dosya üzerinde inceleme yapması bekleniyor. 17.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-17T12:48+0300

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poli̇ti̇ka

chp

chp genel merkezi

cumhuriyet halk partisi (chp)

yargıtay

mutlak butlan

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38'inci Olağan Kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararına yönelik yapılan itiraz Yargıtay'a ulaştı.CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in kazandığı 38'inci Olağan Kurultaya ilişkin davada mahkeme, mutlak butlan, yani kesin hükümsüzlük kararı vermişti.Mahkeme kurultayı geçersiz saymıştıMahkemenin verdiği kararla, 38'inci Olağan Kurultay geçersiz sayılmış, önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile parti kurulları yeniden göreve iade edilmişti.Kararın ardından Özgür Özel yönetimindeki CHP, dosyaya itiraz ederek kararın iptal edilmesi istemiyle başvuruda bulunmuştu.Parti itirazı geri çekti, Özgür Özel yeniden başvurduGöreve dönen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi ise parti avukatlarını görevden alarak daha önce yapılan itiraz başvurusunu geri çekti.Bunun üzerine Özgür Özel, mutlak butlan kararının iptali istemiyle Yargıtay sürecini başlatmak üzere başvuruyu bu kez bizzat yaptı.Dosya Yargıtay incelemesine gönderildiAnkara Bölge İdare Mahkemesi, itiraz dosyasını Yargıtay'a gönderdi. Yargıtay'ın şimdi dosya üzerinde inceleme yapması bekleniyor.

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Sputnik Türkiye

chp, chp genel merkezi, cumhuriyet halk partisi (chp), yargıtay, mutlak butlan