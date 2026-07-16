https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/zafer-havalimani-sinek-avladi-garanti-sapma-orani-yuzde-97-1107308417.html

Zafer Havalimanı sinek avladı: Garanti sapma oranı yüzde 97!

Zafer Havalimanı sinek avladı: Garanti sapma oranı yüzde 97!

Sputnik Türkiye

Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Kütahya’da bulunan Zafer Havalimanı’nın yılın ilk yarısında ‘garanti’ edilen yolcu sayısına ulaşamadığını söyledi. Aslan... 16.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-16T16:16+0300

2026-07-16T16:16+0300

2026-07-16T17:05+0300

okan aslan i̇le gün ortasi

radyo sputnik

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zafer havalimanı

kütahya

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Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda 658 bin 866 yolcu garantisi verilen Zafer Havalimanı’nın bu yılın ilk yarısında hedefine ulaşamadığını kaydetti. Aslan, “Ocak-Haziran 2026 döneminde yalnızca 40 bin 829 yolcunun kullandığı Zafer Havalimanı’ndaki garanti sapma oranı, yüzde 97 oldu” dedi.“Zafer Havalimanı Uygulama Sözleşmesi’ne göre işletmeci şirkete iç hat giden yolcu başına 2 Euro, dış hat yolcu başına ise 10 Euro ücret geliri garantisi verildi” diyen Aslan, “Havalimanının 2013 yılında iç hat için 500 bin, hat için de 350 bin olan toplam 850 bin yolcu garantisi, 2026 yılı itibarıyla iç hatta 775 bin 137 dış hatta 542 bin 596 olmak üzere, 1 milyon 318 bin 33’e ulaştı” ifadelerini kullandı.“Zarar garantisi’ geleneği bozulmadı”“Yap-İşlet-Devret” modelinin bütçede yarattığı zarara işaret eden Aslan, 2012 yılı itibarıyla tek bir ay dahi hedeflerin tutturulamadığını söyledi. BirGün'ün haberinden aktarımlar yapan Aslan, “2026 yılının Ocak-Haziran dönemi için müteahhidine, altı aylık 658 bin 866 yolcu garantisi verilen Zafer Havalimanı’nı yılın ilk yarısında kullanan yolcu sayısı, 40 bin 829’da kaldı” dedi.

zafer havalimanı

kütahya

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2026

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

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