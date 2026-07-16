Süleyman Bülbül: CHP'de işgal var!

Bakın beklenecek bir durum yok Mustafa Bey. Biz ne dedik 2023'teki 14-28 Mayıs seçimlerinden sonra? Bir duygusal kopuş vardı, bir travma vardı. Bu travmaya karşın o yapı ya bekleyelim, tepkiler azalır sonra yola devam ederiz olsaydı biz 2024'te 30 Mart'taki seçimlerde biz kesinlikle Türkiye'nin %65'ini ve birinci parti olamazdık.Neden olamazdık? Çünkü Kemal Bey'le yürünecek yolda, vatandaşın duygusal kopuş ve travma yaşadığı bir yolda millet sandığa gitmeyecekti. Biz ne yaptık? Değişim dedik. Türkiye İttifakını sağladık.Yani Kemal Bey yanılıyor. Daha önceki hatırlarsınız ya nasılsa tepkileri bir tane, öfkeleri bir tane gelir. Sokağa çıkmadığı için bilmiyor.Sokağa bir çıksa, geçen gün seçilmiş genel başkanımızın bahsettiği gibi grup toplantısında ya bizim kollarımızı sıkıyorlar, bizim ölümüzü kesiyorlar. Diyorlar ki bize yani siz ne yapıyorsunuz? Artık yani bu vatandaşın umudunu bir kenara itmeyin. Ya bizim bir şey söyleyeyim Mustafa Bey.Bizim 17 milyon Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine karşı bizim neyimiz var? Bir sorumluluğumuz var. O sorumluluğu yerine getirmek için uğraştık. Çözümün 48.maddesi Olağanüstü Kongre istedik. Olağanüstü Kongre talebimiz şu anda noterlikte verilen 833 tane noter delegesi olduğu halde kabul edilmedi. Şimdi çağrı heyetine gittik.Sulu hukuk mahkemesine gittik. Sulu hukuk mahkemesinde çağrı heyetinin yapacağı olay eğer kabul edilirse hemen Purultay'a gidilmesi. Artık bizim önümüze düşün diyen vatandaşa karşı sorumluluğumuz var.Yani bizim sorumluluğumuz artık Türkiye Cumhuriyeti'ndeki 86 milyonun 60 milyon oy veren vatandaşa. 86 milyon vatandaşa sorumluluğumuz var. Yaşlı evrak bu.Yani nasıl reddedersin? Çüzüğe uymayan bir saray iradesiyle, yargı aparatıyla mazestelerin muhalefeti yönetime oluşturulmuş durumda. Çüzüğe uymuyor. Çüzük bizim anayasamız.Yani bu operasyona karşı biz durup da Cumhuriyet Halk Partisi'nde buyurun halkın, milletin iradesini bizim sarayın iradesiyle gelen mutlak mutlancı yönetime mi bırakacağız? Böyle bir şey olabilir mi? O nedenle Kemal Bey yanlış yapıyor. Kemal Bey yanlış yapıyor. 450 kilometre yürüyüp de Enis Berberoğlu'nun hakkında verilen Mitraları davasındaki yargıyı tanımıyorum diyen Kemal Bey.Canan Kaftancıoğlu'na verilen siyasi yasakla ilgili yargıç kararını tanımıyorum diyen Kemal Bey. Hem yargının siyasallaşmış olduğunu kabul ediyor. Ve çıkın diyor yarınının gelin diyor.Bizler diyoruz ki kara düzen sona erecek. Türkiye ittibatı kurulacak. Bu kara düzenin sona ermesinde de bize sorumluluk var.Bu sorumluluk Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşların bize verdiği sorumluluk diyoruz. Bütün planlarımız hazır. Yeni parti konusunda da ve seçime girme yeterli olan partiler konusunda da bütün hazırladığımız çalışmalarımızı devam ettireceğiz.Bu kadar sarayın yargı iradesine güvenip de çözüye bu kadar açıkça ilerleyebileceklerini hiç ummadım. Hiç ummadım. Cumhurbaşkanı adayıyla birlikte, Ekrem İmamoğlu'yla birlikte anketlerde birinci olan yapıyı tasvir edeceksin.Şu anda işgal var. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde sarayın yargı iradesiyle dizayn edilen bir majestelerin muhalefetiyle oluşturulmuş bir işgal var. Bu işgalin devam ettiği sürece diyorlar ki bize tıpış tıpış gelirler ya da daha sonra öfkeleri biter.Neyin biter? Saraydan korkuyorlar. AKP sözcükünden ne farkınız var sizin ya? Ne farkınız var? AKP sözcükünden ne farklı şekilde açıklamalarda bulundunuz? Yok böyle bir şey. Söylen birliği var.Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda mutlak kutlan yönetimiyle sarayın AKP sözcüleri arasında söylen birliği var. Bu öfkeyle biz ilk gelecek sandıkta ve sandık gelecek bu iktidarın gidişini göreceğiz. Değişim Cumhuriyet Halk Partisi'nde oldu, değişim Türkiye'de de olacak.