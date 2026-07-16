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İtalya Başbakan Yardımcısı Salvini: Avrupa, Rus petrolü ve gazı olmadan yapamaz
İtalya Başbakan Yardımcısı Salvini: Avrupa, Rus petrolü ve gazı olmadan yapamaz
Sputnik Türkiye
İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, Rusya’ya yönelik yaptırımların beklenen etkiyi göstermediğini ve Avrupa ekonomilerini "bumerang gibi" vurduğunu... 16.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-16T23:09+0300
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Rusya’daki İtalyan İş İnsanları Derneği’nin (GIM‑Unimpresa) genel kurulunda konuşan İtalya Başbakan Yardımcısı ile Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Matteo Salvini, Avrupa’nın Rus enerji kaynaklarından vazgeçemeyeceğini söyledi.Yaptırımların ters teptiğinin altını çizen Salvini, “Bu adımlar bumerang gibi Avrupa ekonomilerini vurdu. Hayat kıtanın her yerinde, her kalemde pahalılaştı; bu çıplak gözle bile görülüyor” değerlendirmesinde bulundu.Batı’nın Rus enerji ithalatını kesme söylemini “ikiyüzlü” olarak nitelendiren Salvini, sözlerini şöyle sürdürdü:Financial Times gazetesi, Yunanistan’ın itirazları nedeniyle AB’nin 21’inci yaptırım paketinin kabulünün bir hafta ertelendiğini, bazı AB diplomatlarının da yaptırımların üye ülkelerdeki şirketlere kayda değer maliyet getirdiğini kabul ettiğini aktarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260716/abnin-dis-ticaret-acigi-mayista-12-milyar-avroyu-asti-1107304292.html
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rusya, i̇talya, matteo salvini, avrupa birliği, ab, yaptırım, bumerang, yunanistan, rus petrolü, brüksel
rusya, i̇talya, matteo salvini, avrupa birliği, ab, yaptırım, bumerang, yunanistan, rus petrolü, brüksel
İtalya Başbakan Yardımcısı Salvini: Avrupa, Rus petrolü ve gazı olmadan yapamaz
İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, Rusya’ya yönelik yaptırımların beklenen etkiyi göstermediğini ve Avrupa ekonomilerini "bumerang gibi" vurduğunu belirterek, "Avrupa hiçbir zaman Rus petrolü ve gazı olmadan yapamayacak" dedi.
Rusya’daki İtalyan İş İnsanları Derneği’nin (GIM‑Unimpresa) genel kurulunda konuşan İtalya Başbakan Yardımcısı ile Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Matteo Salvini, Avrupa’nın Rus enerji kaynaklarından vazgeçemeyeceğini söyledi.
Brüksel 21’inci yaptırım paketini kabul etmeye hazırlanıyor. Neden? Önceki 20 paket Avrupa Birliği’nin beklediği sonucu vermedi. Rusya diz çökmek bir yana, yeniden güçleniyor.
Yaptırımların ters teptiğinin altını çizen Salvini, “Bu adımlar bumerang gibi Avrupa ekonomilerini vurdu. Hayat kıtanın her yerinde, her kalemde pahalılaştı; bu çıplak gözle bile görülüyor” değerlendirmesinde bulundu.
Batı’nın Rus enerji ithalatını kesme söylemini “ikiyüzlü” olarak nitelendiren Salvini, sözlerini şöyle sürdürdü:
Avrupa hiçbir zaman Rus petrolü ve gazı olmadan yapamayacak. Bugün bile kıta ülkeleri alıma devam ediyor; Fransa, İspanya, Yunanistan, Hollanda ve diğerleri hala Rus enerji kaynaklarını satın alıyor.
Financial Times gazetesi, Yunanistan’ın itirazları nedeniyle AB’nin 21’inci yaptırım paketinin kabulünün bir hafta ertelendiğini, bazı AB diplomatlarının da yaptırımların üye ülkelerdeki şirketlere kayda değer maliyet getirdiğini kabul ettiğini aktarmıştı.