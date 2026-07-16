CHP'li Hasan Öztürk: Yapay zekada başarı için özgür veri ve nitelikli eğitim şart

"Bir video izletmekle bu hedefe ulaşıldığını söyleyemeyiz. Türkiye'nin dijital okuryazarlık konusunda ciddi eksikleri var. Yapay zekayı anlamak ve doğru kullanmak uzun soluklu bir eğitim süreci gerektiriyor. Aynı şekilde yapay zeka uzmanı yetiştirmek de sadece bölüm açmakla olacak bir iş değil. Güçlü üniversitelere, yüksek matematik altyapısına ve ciddi kaynak ayrılmasına ihtiyaç var. Verinin güvenliği kadar paylaşılması ve standart hale getirilmesi de önemli. Açık veri standartları oluşturulmalı, hangi verilerin nasıl paylaşılacağı netleşmeli. Yapay zekayla üretilen içeriklerin mutlaka işaretlenmesi gerektiğini komisyonda dile getirdik. İnsanlar izledikleri bir içerikte yapay zekanın kullanılıp kullanılmadığını bilmelidir."