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CHP'li Hasan Öztürk: Yapay zekada başarı için özgür veri ve nitelikli eğitim şart
CHP'li Hasan Öztürk: Yapay zekada başarı için özgür veri ve nitelikli eğitim şart
Sputnik Türkiye
Gazeteci Serhat Ayan'ın, Radyo Sputnik'teki Yapay Zeka Günlüğü programında konuğu, CHP Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Hasan Öztürk oldu... 16.07.2026, Sputnik Türkiye
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Gazeteci Serhat Ayan'ın Radyo Sputnik'teki Yapay Zeka Günlüğü programına konuk olan CHP Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Hasan Öztürk, komisyon çalışmalarını değerlendirerek raporda yer alan hedeflerin somut adımlarla desteklenmesi gerektiğini söyledi. Öztürk, yapay zekanın gelişimi için dijital okuryazarlık, nitelikli insan kaynağı, güvenilir veri ve bağımsız etik denetimin kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.'Eğitim hedefleri somutlaştırılmalı'İki yılda 5 milyon kişiye eğitim verilmesi ve 10 bin ileri düzey yapay zeka uzmanı yetiştirilmesi hedeflerinin nasıl uygulanacağının belirsiz olduğunu söyleyen Öztürk, dijital okuryazarlık konusunda toplumun her kesimine yönelik kapsamlı bir eğitim modeli oluşturulması gerektiğini belirtti:'Yapay zeka yarışını kaçırmamalıyız'Yapay zekanın tüm sektörleri dönüştüreceğini belirten Öztürk, Türkiye'nin teknoloji üretimine ve nitelikli insan kaynağına yatırım yapmasının zorunlu olduğunu ifade etti:
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radyo sputnik, radyo, radyo, hasan öztürk, serhat ayan, yapay zeka, tbmm
radyo sputnik, radyo, radyo, hasan öztürk, serhat ayan, yapay zeka, tbmm
CHP'li Hasan Öztürk: Yapay zekada başarı için özgür veri ve nitelikli eğitim şart
17:37 16.07.2026 (güncellendi: 17:38 16.07.2026)
Gazeteci Serhat Ayan'ın, Radyo Sputnik'teki Yapay Zeka Günlüğü programında konuğu, CHP Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Hasan Öztürk oldu. Öztürk, TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı raporu değerlendirirken, yapay zeka alanında belirlenen hedeflerin somut adımlarla desteklenmesi gerektiğini söyledi.
Gazeteci Serhat Ayan'ın Radyo Sputnik'teki Yapay Zeka Günlüğü programına konuk olan CHP Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Hasan Öztürk, komisyon çalışmalarını değerlendirerek raporda yer alan hedeflerin somut adımlarla desteklenmesi gerektiğini söyledi.
Öztürk, yapay zekanın gelişimi için dijital okuryazarlık, nitelikli insan kaynağı, güvenilir veri ve bağımsız etik denetimin kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.
'Eğitim hedefleri somutlaştırılmalı'
İki yılda 5 milyon kişiye eğitim verilmesi ve 10 bin ileri düzey yapay zeka uzmanı yetiştirilmesi hedeflerinin nasıl uygulanacağının belirsiz olduğunu söyleyen Öztürk, dijital okuryazarlık konusunda toplumun her kesimine yönelik kapsamlı bir eğitim modeli oluşturulması gerektiğini belirtti:
"Bir video izletmekle bu hedefe ulaşıldığını söyleyemeyiz. Türkiye'nin dijital okuryazarlık konusunda ciddi eksikleri var. Yapay zekayı anlamak ve doğru kullanmak uzun soluklu bir eğitim süreci gerektiriyor. Aynı şekilde yapay zeka uzmanı yetiştirmek de sadece bölüm açmakla olacak bir iş değil. Güçlü üniversitelere, yüksek matematik altyapısına ve ciddi kaynak ayrılmasına ihtiyaç var. Verinin güvenliği kadar paylaşılması ve standart hale getirilmesi de önemli. Açık veri standartları oluşturulmalı, hangi verilerin nasıl paylaşılacağı netleşmeli. Yapay zekayla üretilen içeriklerin mutlaka işaretlenmesi gerektiğini komisyonda dile getirdik. İnsanlar izledikleri bir içerikte yapay zekanın kullanılıp kullanılmadığını bilmelidir."
'Yapay zeka yarışını kaçırmamalıyız'
Yapay zekanın tüm sektörleri dönüştüreceğini belirten Öztürk, Türkiye'nin teknoloji üretimine ve nitelikli insan kaynağına yatırım yapmasının zorunlu olduğunu ifade etti:
"Yapay zeka tekstilden turizme kadar bütün sektörleri etkileyecek. Bilgi birikimimizi ve teknolojik kapasitemizi bu dönüşüme hazırlamalıyız. Bu alanda doğru planlama yapılmazsa Türkiye dünyadaki teknolojik dönüşümün gerisinde kalabilir. Kaynaklarımızı doğru alanlara yönlendirerek katma değerli teknoloji üretimine odaklanmamız gerekiyor."