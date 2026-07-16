Eski EGM Personel Daire Başkanı Selvi: FETÖ mensupları Batı ülkelerinde vatandaşlık aldı

“Biz emniyet, yargı, askeriye ve mülki idareden bahsediyoruz ama Milli Eğitim olsun, diğer bakanlıklar olsun bütün kurumlara yerleşmişler. Ama ‘Alnı secdeye değen insanlardan zarar gelmez’ dendi. Ama 15 Temmuz’da ne yaptıklarını gördük. 253 şehit, 2 bin 137 gazi verdi bu ülke. Arkasında emperyalist ülkelerin istihbarat örgütleri mevcuttu. Amaç ülkeyi zayıflatmak. ‘Türkiye Orta Doğu’da veya Türk Cumhuriyetlerinde söz sahibi olmasın’ amacı vardı. Emperyalist güçlerin emelleri doğrultusunda FETÖ kullanıldı.

FETÖ’cülerin barındığı ülkeler NATO üyesi ülkeler. NATO müttefikimiz ama bu konular NATO toplantılarında hiç gündeme gelmiyor. Belki de birebir Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmelerde bu konu gündeme geliyordur. Sadece o ülkeyi idare eden liderler arasında değil, alt tarafta da görüşmelerin devam etmesi lazım. Yani MİT’in karşılığı, Emniyet İstihbarat’ın karşılığı neyse o olur.

Bunlar 10 yılı aşkın süredir oralarda barınıyorlar. Sığınmacı olarak girdiler. Benim duyduğuma göre sonradan da bunlar o ülkelerin vatandaşları olmuşlar. O ülkenin vatandaşını vermesi mümkün değil. Bunu elde ettiler. Batı ülkeleri, Avrupa, ABD de öyle. Bakıyorsunuz, narkotik suçları ile ilgili bir şey olduğunda teslim ediyorlar. Kaçakçılık, Organize Suçlar ile ilgili bir şey olduğu zaman teslim ediyorlar. Ama siyasi suçlar ile ilgili bir şey olduğunda size teslim etmiyorlar.”