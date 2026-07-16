Eski EGM Personel Daire Başkanı Selvi: FETÖ mensupları Batı ülkelerinde vatandaşlık aldı
‘FETÖ’nün emniyete sızması 1980’den sonra başladı’
“FETÖ 1980’den itibaren emniyet teşkilatı, yargı ve askeri personelin içine sızmaya başladı. Emniyet teşkilatına polis kolejinde sızmaya başladılar. Daha sonra Polis Meslek Yüksekokullarına, Polis Akademisi’ne sızmaya başladılar. Buralarda yetiştirdikleri elemanlar Türkiye’nin çeşitli illerine yerleştirildi. Özellikle İstihbarat, Terör, Bilgi İşlem, Eğitim ve Personel Şube Müdürlükleri’ne. Ben Personel Daire Başkanı olduğumda baktım, çoğu FETÖ’cüydü. Başka birilerini almak istiyorsunuz, o da FETÖ’cü. Çünkü yetiştirilmiş, başka bir ekip kurmak mümkün değil. Onlarla çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Bu tehlikeyi ben gördüm. Daha sonra 2006 yılında ‘FETÖ’nün etkin elemanları’ isimli 57 kişilik bir liste yayınlandı. Aydınlık Gazetesi’nde bunu Nusret Senem yayınladı ve Ergenekon’dan tutuklandı. Sıra bana ve Genel Müdür Yardımcısı Necati Altıntaş’a geliyordu ki 17-25 Aralık patlak verdi. Böyle olunca bizi Ergenekon’dan tutuklayamadılar. Ama çalışmaları vardı. 17-25 Aralık’ta benim başkanlığımda 13 müfettiş arkadaş ile 25 Aralık günü İstanbul’a gittik. Bütün kaçakçılığı, mali şubeyi, narkotiği, terör şubesini, siber şubeyi denetledik. Denetlememiz 3 hafta sürdü. Bazı dosyaları gizlilik kararı nedeniyle inceleyemedik. Biz sadece kaç kişinin telefonunu dinlemişler diye baktık. Demek ki istedikleri adamı göz altına alıp istedikleri adamdan bir şeyler kopartmak istiyorlar. Bize öyle geldi. O yüzden merkeze döndüğümüzde Teftiş Kurulu Başkanı arkadaşıma ‘Siz kadroyu fazla tanımazsınız, ben personel daire başkanlığı yaptım. Terör şubesinde, kaçakçılık şubesinde, siber suçlar şubesinde, kaçakçılık şubesinde şu baş müfettiş arkadaşları görevlendirirseniz bu arkadaşlar bu soruşturmayı derinleştirirler ve soruşturmalar neticesinde de göz altılar, tutuklamalar olabilir’ dedim. Nitekim de öyle oldu.”
‘Alnı secdeye değenlerden zarar gelmez’ anlayışı FETÖ’nün önünü açtı’
“Biz emniyet, yargı, askeriye ve mülki idareden bahsediyoruz ama Milli Eğitim olsun, diğer bakanlıklar olsun bütün kurumlara yerleşmişler. Ama ‘Alnı secdeye değen insanlardan zarar gelmez’ dendi. Ama 15 Temmuz’da ne yaptıklarını gördük. 253 şehit, 2 bin 137 gazi verdi bu ülke. Arkasında emperyalist ülkelerin istihbarat örgütleri mevcuttu. Amaç ülkeyi zayıflatmak. ‘Türkiye Orta Doğu’da veya Türk Cumhuriyetlerinde söz sahibi olmasın’ amacı vardı. Emperyalist güçlerin emelleri doğrultusunda FETÖ kullanıldı.
FETÖ’cülerin barındığı ülkeler NATO üyesi ülkeler. NATO müttefikimiz ama bu konular NATO toplantılarında hiç gündeme gelmiyor. Belki de birebir Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmelerde bu konu gündeme geliyordur. Sadece o ülkeyi idare eden liderler arasında değil, alt tarafta da görüşmelerin devam etmesi lazım. Yani MİT’in karşılığı, Emniyet İstihbarat’ın karşılığı neyse o olur.
Bunlar 10 yılı aşkın süredir oralarda barınıyorlar. Sığınmacı olarak girdiler. Benim duyduğuma göre sonradan da bunlar o ülkelerin vatandaşları olmuşlar. O ülkenin vatandaşını vermesi mümkün değil. Bunu elde ettiler. Batı ülkeleri, Avrupa, ABD de öyle. Bakıyorsunuz, narkotik suçları ile ilgili bir şey olduğunda teslim ediyorlar. Kaçakçılık, Organize Suçlar ile ilgili bir şey olduğu zaman teslim ediyorlar. Ama siyasi suçlar ile ilgili bir şey olduğunda size teslim etmiyorlar.”