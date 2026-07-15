https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/turk-buyukelci-15-temmuz-gecesi-erdogana-destegini-ileten-ilk-liderlerden-biri-putin-olmustur-1107275171.html

Türk Büyükelçi: 15 Temmuz gecesi Erdoğan’a desteğini ileten ilk liderlerden biri Putin olmuştur

Türk Büyükelçi: 15 Temmuz gecesi Erdoğan’a desteğini ileten ilk liderlerden biri Putin olmuştur

Sputnik Türkiye

Türk milletinin iradesini ortaya koyarak anayasal düzene sahip çıktığı 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan olayları hatırlatan Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi... 15.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-15T16:12+0300

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2026-07-15T16:12+0300

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rusya

ankara

moskova

fetullahçı terör örgütü

fetö

15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü

makale

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Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle Rus Kommersant gazetesi için kaleme aldığı makalede o gece Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak desteğini ifade eden ilk yabancı liderlerden biri olduğunu vurguladı.Rusya'nın Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) gerçek doğasını erkenden tanıyarak harekete geçen ülkelerden biri olduğuna dikkat çeken Bilgiç, Erdoğan'ın Ağustos 2016’da ilk yurt dışı ziyaretinin Rusya'ya yapmasını, iki ülke arasındaki güvenin önemli göstergesi olarak değerlendirdi.Türkiye ve Rusya’nın devlet egemenliği, anayasal düzen ve içişlerine müdahale edilmemesi konularında uzlaştıklarını dile getiren Bilgiç, çeşitli alanlarda işbirliği çerçevesinde ve karşılıklı saygıya dayalı Ankara-Moskova ilişkilerinin sağlam temellerine vurgu yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/ozgur-ozelden-15-temmuz-ve-feto-ile-mucadele-mesaji-o-gun-meclisi-teslim-etmeyelim-diyenlerden-1107267908.html

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türkiye, tanju bilgiç, rusya, ankara, moskova, fetullahçı terör örgütü, fetö, 15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü, makale, kommersant