https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/turk-buyukelci-15-temmuz-gecesi-erdogana-destegini-ileten-ilk-liderlerden-biri-putin-olmustur-1107275171.html
Türk Büyükelçi: 15 Temmuz gecesi Erdoğan’a desteğini ileten ilk liderlerden biri Putin olmuştur
Türk Büyükelçi: 15 Temmuz gecesi Erdoğan’a desteğini ileten ilk liderlerden biri Putin olmuştur
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Türk milletinin iradesini ortaya koyarak anayasal düzene sahip çıktığı 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan olayları hatırlatan Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi... 15.07.2026, Sputnik Türkiye
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2026-07-15T16:12+0300
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tanju bilgiç
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fetullahçı terör örgütü
fetö
15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü
makale
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Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle Rus Kommersant gazetesi için kaleme aldığı makalede o gece Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak desteğini ifade eden ilk yabancı liderlerden biri olduğunu vurguladı.Rusya'nın Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) gerçek doğasını erkenden tanıyarak harekete geçen ülkelerden biri olduğuna dikkat çeken Bilgiç, Erdoğan'ın Ağustos 2016’da ilk yurt dışı ziyaretinin Rusya'ya yapmasını, iki ülke arasındaki güvenin önemli göstergesi olarak değerlendirdi.Türkiye ve Rusya’nın devlet egemenliği, anayasal düzen ve içişlerine müdahale edilmemesi konularında uzlaştıklarını dile getiren Bilgiç, çeşitli alanlarda işbirliği çerçevesinde ve karşılıklı saygıya dayalı Ankara-Moskova ilişkilerinin sağlam temellerine vurgu yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/ozgur-ozelden-15-temmuz-ve-feto-ile-mucadele-mesaji-o-gun-meclisi-teslim-etmeyelim-diyenlerden-1107267908.html
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türkiye, tanju bilgiç, rusya, ankara, moskova, fetullahçı terör örgütü, fetö, 15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü, makale, kommersant
türkiye, tanju bilgiç, rusya, ankara, moskova, fetullahçı terör örgütü, fetö, 15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü, makale, kommersant
Türk Büyükelçi: 15 Temmuz gecesi Erdoğan’a desteğini ileten ilk liderlerden biri Putin olmuştur
Türk milletinin iradesini ortaya koyarak anayasal düzene sahip çıktığı 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan olayları hatırlatan Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Bilgiç, o gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini ifade eden ilk liderlerden biri Rusya Devlet Başkanı Putin olduğunun altını çizdi, Ankara-Moskova ilişkilerinin sağlam temellerine vurgu yaptı.
Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle Rus Kommersant gazetesi için kaleme aldığı makalede o gece Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak desteğini ifade eden ilk yabancı liderlerden biri olduğunu vurguladı.
Rusya'nın Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) gerçek doğasını erkenden tanıyarak harekete geçen ülkelerden biri olduğuna dikkat çeken Bilgiç, Erdoğan'ın Ağustos 2016’da ilk yurt dışı ziyaretinin Rusya'ya yapmasını, iki ülke arasındaki güvenin önemli göstergesi olarak değerlendirdi.
Türkiye ve Rusya’nın devlet egemenliği, anayasal düzen ve içişlerine müdahale edilmemesi konularında uzlaştıklarını dile getiren Bilgiç, çeşitli alanlarda işbirliği çerçevesinde ve karşılıklı saygıya dayalı Ankara-Moskova ilişkilerinin sağlam temellerine vurgu yaptı.