https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/hukukcu-nusret-senem-terorsuz-turkiye-ile-ilgili-yasanin-zamana-yayilmasi-yanlis-baska-gucler-1107281367.html
Hukukçu Nusret Senem: 'Terörsüz Türkiye ile ilgili yasanın zamana yayılması yanlış, başka güçler müdahil olur'
Hukukçu Nusret Senem: 'Terörsüz Türkiye ile ilgili yasanın zamana yayılması yanlış, başka güçler müdahil olur'
Sputnik Türkiye
Hukukçu Nusret Senem, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan ve örgüt üyelerine yönelik yargılama ile infaz hükümlerini düzenlemesi beklenen yasanın ve... 15.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-15T20:12+0300
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Terörsüz Türkiye sürecinde gözler, örgütün silah bırakmasının ardından hazırlanması beklenen ve sürecin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve yasa çalışmalarına çevrildi. İktidar kanadı, yasal düzenleme için Meclis'te temaslarını sürdürürken teklifin yeni yasama döneminde gündeme gelmesi planlanıyor.Hukukçu Nusret Senem, Radyo Sputnik'te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programında sürecin hukuki boyutunu değerlendirerek düzenlemenin kapsamına ilişkin görüşlerini paylaştı:‘Süreci uzatmak çözümü geciktirir’Senem, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanacak yasal düzenlemenin uzun bir zamana yayılmasının süreci riske atacağını savundu. Yargılama süreçlerinin yıllarca sürebileceğini belirten Senem, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Öcalan’ın 27 Şubat açıklamasından uzaklaşıldı’Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'taki açıklamasında bir değişiklik olmadığını, ancak PKK ve DEM Parti içindeki bazı çevrelerin süreci farklı yorumladığını savunan Senem, “Öcalan’ın 27 Şubat açıklamasından uzaklaşıldı. Ben Öcalan’ın uzaklaşmadığını değerlendiriyorum. Zira Meclis Komisyonu’nun Öcalan ile yaptığı görüşmeye dair 16 sayfalık bir tutanak metni var. Orada Öcalan yine 27 Şubat 2025’teki açıklamasına vurgu yapıyor. Öcalan değil de PKK ve DEM Parti içerisindeki bazı unsurlar orada farklı bir değerlendirme yapıyorlar ve olayı farklı göstermek gibi bir çaba içine giriyorlar. Fakat süreci uzatırsanız bazı güçlerin PKK içerisindeki etkileri de gündeme gelebilir ve olayı yeniden sabote edecek girişimlere tevessül edebilirler. Bazı emareler de ortaya çıkabilir, bunu da görmek lazım. Çünkü süreç uzadıkça örgüt içerisinde de adım adım homurtuların başladığı görülüyor. ‘İsrail ile ABD ile olalım’ gibi ifadelerin de gündeme geldiği dile getiriliyor. DEM Parti çevrelerinden bazı insanların bu endişeleri paylaştığına da tanığım” dedi.‘İranlı Kürtler ABD-İsrail oyununa gelmedi’İran'daki Kürt grupların ABD ve İsrail'in bölgedeki planlarına destek vermediğini savunarak, bunun bölgedeki güç dengelerinin değişmeye başladığını gösterdiğini ifade eden Senem, bu tutumun Washington açısından önemli bir hayal kırıklığı yarattığını söyledi:‘Yapılacak yasal düzenlemenin FETÖ’ye uygulanmamasının yolu MGK teyidi’Senem, hazırlanacak yasal düzenlemenin yalnızca PKK'yı kapsayacak şekilde uygulanabileceğini, bunun güvencesinin Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) örgütün silah bıraktığını ve dağıldığını teyit etmesi olduğunu kaydetti:
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İsmet Özçelik
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
İsmet Özçelik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/0d/1066989326_0:0:192:192_100x100_80_0_0_ee8cef4f79fd9fdf6ceed2669b3bc23c.jpg
radyo, abd, i̇srail, nato, terörsüz türkiye
radyo, abd, i̇srail, nato, terörsüz türkiye
Hukukçu Nusret Senem: 'Terörsüz Türkiye ile ilgili yasanın zamana yayılması yanlış, başka güçler müdahil olur'
Hukukçu Nusret Senem, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan ve örgüt üyelerine yönelik yargılama ile infaz hükümlerini düzenlemesi beklenen yasanın ve yargılamanın gecikmesinin süreci riske atacağını savundu. Senem, bu uzamanın dış müdahalelere zemin hazırlayabileceği ve çözümü zorlaştıracağı görüşünde.
Terörsüz Türkiye sürecinde gözler, örgütün silah bırakmasının ardından hazırlanması beklenen ve sürecin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve yasa çalışmalarına çevrildi. İktidar kanadı, yasal düzenleme için Meclis'te temaslarını sürdürürken teklifin yeni yasama döneminde gündeme gelmesi planlanıyor.
Hukukçu Nusret Senem, Radyo Sputnik'te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programında sürecin hukuki boyutunu değerlendirerek düzenlemenin kapsamına ilişkin görüşlerini paylaştı:
‘Süreci uzatmak çözümü geciktirir’
Senem, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanacak yasal düzenlemenin uzun bir zamana yayılmasının süreci riske atacağını savundu. Yargılama süreçlerinin yıllarca sürebileceğini belirten Senem, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Benim anladığım kadarıyla bir kademelendirme fikri var. ‘Bu af anlamına gelmeyecek’ diyorlar. Cumhurbaşkanı en son ‘Bu yasanın şimdi çıkarılacak olması süreci hızlandırır’ dedi. Anladığım kadarıyla Cumhurbaşkanının ‘Bunu bir an önce yapın’ dediği anlaşılıyor. Ben şu noktanın çok önemli olduğunu düşünüyorum: Bir kişinin üye olup olmadığına, yönetici olup olmadığına, suç işleyip işlemediğine mahkeme karar verecek. Başka bir yol yok. ‘Etkin pişmanlık hükümlerini devreye sokacağız’ ya da ‘şartlı salıverme vs. gündeme gelecek’ diyorlar. Yargılarsanız, hüküm verirseniz şartlı salıverme gündeme gelir; yargılarsanız denetimli serbestlik ya da etkin pişmanlıktan yararlanma gibi hususlar gündeme gelebilir. Başka türlü bunların gündeme gelmesi mümkün değil. Hiçbir idari makam buna karar veremez.
Yani ‘Bir yargılama süreci olacak’ diyorlar. Üye 7 bin kişiden söz ediyorlar. Birkaç bin kişi de alt yönetici, orta yönetici vs. diyorlar. Yani bunların anlatımlarına göre bir 10 bin kişi. Hadi birkaç bin kişi de biz katalım. Çünkü öyle değil; 15 bine yakın insan var. Bunların yargılaması en az 5-6 yıl sürer. Bu 5-6 yılda bu işi çözmeye kalkmak çözmemek demektir. İşe her türlü istihbarat örgütünün ya da Türkiye’yi karıştırmak isteyen gücün karışmasına zemin sağlamak demektir. Olayın zaman yayılması çok büyük bir yanlış. Sonuçta komisyon da 1 yıl gibi bir süre harcadı. Sonuçta hiçbir şey çıkmadı. Başta söylenen şeylerin aynısı. Komisyon sadece acıları yarıştırdı. Başka bir şey yok. Başta da ‘Üye-yönetici ayrımı yapalım. Cezasızlık olmayacak’ diyorlardı, yine aynı şeyler. 1 yılı komisyon harcamış oldu, 5-6 yılı da yargılamada harcarsanız buradan bir sonuç alamazsınız ve çok büyük bir yanlış yaparsınız.”
‘Öcalan’ın 27 Şubat açıklamasından uzaklaşıldı’
Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'taki açıklamasında bir değişiklik olmadığını, ancak PKK ve DEM Parti içindeki bazı çevrelerin süreci farklı yorumladığını savunan Senem, “Öcalan’ın 27 Şubat açıklamasından uzaklaşıldı. Ben Öcalan’ın uzaklaşmadığını değerlendiriyorum. Zira Meclis Komisyonu’nun Öcalan ile yaptığı görüşmeye dair 16 sayfalık bir tutanak metni var. Orada Öcalan yine 27 Şubat 2025’teki açıklamasına vurgu yapıyor. Öcalan değil de PKK ve DEM Parti içerisindeki bazı unsurlar orada farklı bir değerlendirme yapıyorlar ve olayı farklı göstermek gibi bir çaba içine giriyorlar. Fakat süreci uzatırsanız bazı güçlerin PKK içerisindeki etkileri de gündeme gelebilir ve olayı yeniden sabote edecek girişimlere tevessül edebilirler. Bazı emareler de ortaya çıkabilir, bunu da görmek lazım. Çünkü süreç uzadıkça örgüt içerisinde de adım adım homurtuların başladığı görülüyor. ‘İsrail ile ABD ile olalım’ gibi ifadelerin de gündeme geldiği dile getiriliyor. DEM Parti çevrelerinden bazı insanların bu endişeleri paylaştığına da tanığım” dedi.
‘İranlı Kürtler ABD-İsrail oyununa gelmedi’
İran'daki Kürt grupların ABD ve İsrail'in bölgedeki planlarına destek vermediğini savunarak, bunun bölgedeki güç dengelerinin değişmeye başladığını gösterdiğini ifade eden Senem, bu tutumun Washington açısından önemli bir hayal kırıklığı yarattığını söyledi:
“Trump’ın Kürtleri kullanmak istediği itirafı çok önemlidir. Talabani’nin oğlunun açıklaması da çok tarihiydi. ‘Bu silahları biz almadık. Bu işin koçbaşı olmayız’ dedi. Burada Talabani biraz sessiz kaldı; herhalde onlar bu silahları almış olacaklar ki sesleri çıkmadı. Fakat onlar da bu silahları İran’da ayaklanan güçlere de vermemişler. Demek ki ABD-İsrail’in kullandığı Kürt gruplar da bölgedeki güç dengelerinin değiştiğini, ABD ve İsrail’in büyük güç kaybettiğini görmeye başlamış. Gruplar da oyuna gelmediler ve ABD de buradan büyük bir hayal kırıklığı ile ayrılmış oldu.”
‘Yapılacak yasal düzenlemenin FETÖ’ye uygulanmamasının yolu MGK teyidi’
Senem, hazırlanacak yasal düzenlemenin yalnızca PKK'yı kapsayacak şekilde uygulanabileceğini, bunun güvencesinin Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) örgütün silah bıraktığını ve dağıldığını teyit etmesi olduğunu kaydetti:
“Bunun ‘Rahşan Affı’na dönmesinin engellenmesi Milli Güvenlik Kurulu’nun örgütün dağıtıldığı, silahları bıraktığını teyit etmesi. Sadece PKK’ya yönelik olarak uygulanması şeklinde bir düzenleme olacak. Başka örgütlere uygulanamaz. Anayasa Mahkemesi’nden dönmez. Bu Milli Güvenlik Kurulu kararıyla teyit ve tespit meselesi. Güvence o. ‘Gelip Türkiye ile bütünleşme amacıyla Türkiye’ye teslim olanlar bu yasadan yararlanır’ dediğiniz an ne FETÖ’ye ne de başka örgütlere uygulanamaz.”