Hukukçu Nusret Senem: 'Terörsüz Türkiye ile ilgili yasanın zamana yayılması yanlış, başka güçler müdahil olur'

“Benim anladığım kadarıyla bir kademelendirme fikri var. ‘Bu af anlamına gelmeyecek’ diyorlar. Cumhurbaşkanı en son ‘Bu yasanın şimdi çıkarılacak olması süreci hızlandırır’ dedi. Anladığım kadarıyla Cumhurbaşkanının ‘Bunu bir an önce yapın’ dediği anlaşılıyor. Ben şu noktanın çok önemli olduğunu düşünüyorum: Bir kişinin üye olup olmadığına, yönetici olup olmadığına, suç işleyip işlemediğine mahkeme karar verecek. Başka bir yol yok. ‘Etkin pişmanlık hükümlerini devreye sokacağız’ ya da ‘şartlı salıverme vs. gündeme gelecek’ diyorlar. Yargılarsanız, hüküm verirseniz şartlı salıverme gündeme gelir; yargılarsanız denetimli serbestlik ya da etkin pişmanlıktan yararlanma gibi hususlar gündeme gelebilir. Başka türlü bunların gündeme gelmesi mümkün değil. Hiçbir idari makam buna karar veremez.

Yani ‘Bir yargılama süreci olacak’ diyorlar. Üye 7 bin kişiden söz ediyorlar. Birkaç bin kişi de alt yönetici, orta yönetici vs. diyorlar. Yani bunların anlatımlarına göre bir 10 bin kişi. Hadi birkaç bin kişi de biz katalım. Çünkü öyle değil; 15 bine yakın insan var. Bunların yargılaması en az 5-6 yıl sürer. Bu 5-6 yılda bu işi çözmeye kalkmak çözmemek demektir. İşe her türlü istihbarat örgütünün ya da Türkiye’yi karıştırmak isteyen gücün karışmasına zemin sağlamak demektir. Olayın zaman yayılması çok büyük bir yanlış. Sonuçta komisyon da 1 yıl gibi bir süre harcadı. Sonuçta hiçbir şey çıkmadı. Başta söylenen şeylerin aynısı. Komisyon sadece acıları yarıştırdı. Başka bir şey yok. Başta da ‘Üye-yönetici ayrımı yapalım. Cezasızlık olmayacak’ diyorlardı, yine aynı şeyler. 1 yılı komisyon harcamış oldu, 5-6 yılı da yargılamada harcarsanız buradan bir sonuç alamazsınız ve çok büyük bir yanlış yaparsınız.”