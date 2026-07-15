https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/arastirma-muze-tiyatro-ve-sinemaya-gitmek-yaslanmayi-yavaslatabilir-1107272182.html

Araştırma: Müze, tiyatro ve sinemaya gitmek yaşlanmayı yavaşlatabilir

Araştırma: Müze, tiyatro ve sinemaya gitmek yaşlanmayı yavaşlatabilir

Sputnik Türkiye

İngiltere’de yapılan yeni bir araştırma, düzenli olarak sinema, müze ve tiyatro ziyaret eden yaşlı yetişkinlerin biyolojik yaşlarının daha düşük olduğunu gösterdi.

2026-07-15T14:41+0300

2026-07-15T14:41+0300

2026-07-15T14:41+0300

yaşam

müze

sinema

tiyatro

yaşlanma

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Tokyo Bilim Enstitüsü’nden Dr. Yusuke Matsuyama liderliğindeki çalışma, Journal of Epidemiology and Community Health dergisinde yayımlandı. 2004-2009 yılları arasında bin 899 kişi (yaklaşık yüzde 47’si erkek) toplam 4 bin 207 kez değerlendirildi.Yaklaşık 3 yıl farkKültürel katılım, sinema, müze/sanat galerisi ve tiyatro/konser/opera ziyaret sıklığına göre 0-15 puanlık bir ölçekle ölçüldü. Ortalama puan 4.3’tü. Sık ziyaret edenler (her birkaç ayda bir) ortalama 7.3 puan alırken, nadir ziyaret edenler (yılda iki kez veya daha az) 2.3 puanda kaldı. Sık ziyaret edenlerin ortalama fizyolojik yaşı 66.9 iken, nadir ziyaret edenlerde bu rakam 69.9’a çıktı, yani yaklaşık üç yıl fark.Her bir puanlık artış, fizyolojik yaşta ortalama 0.085 yıl düşüşle ilişkilendirildi. Tam ölçekte en düşük katılımda tahmini fizyolojik yaş 69.0, en yüksekte ise 67.8 yıl olarak hesaplandı. Dört yıl sonrasını inceleyen ayrı bir analizde de (1.652 kişi) benzer sonuçlar elde edildi: Bir puanlık artış, 0.089 yıl daha düşük biyolojik yaşa işaret ediyordu.Araştırmacılar, genetik ve kişilik gibi sabit faktörleri istatistiksel yöntemlerle kontrol etti. Böylece kültürel aktivitenin kendisiyle yaşlanma arasındaki bağlantıyı daha net ortaya koydular. Önceki çalışmalar, bu etkinin düzenli egzersizle karşılaştırılabilir düzeyde olabileceğini öne sürüyor.Nasıl açıklanıyor?Kültürel etkinlikler sosyal bağları güçlendiriyor, yalnızlık ise fiziksel çöküşü hızlandırıyor. Aktif katılanlar daha sağlıklı beslenme ve egzersiz alışkanlıklarına da yöneliyor. Ayrıca kültürel katılımın zihinsel sağlığı iyileştirdiği, kronik stresin ise biyolojik yaşlanmayı hızlandırdığı biliniyor. Müze programları gibi uygulamalar, sosyal izolasyon yaşayan yaşlılarda duygusal iyiliği artırabiliyor.'Sadece performans mekanlarını kapsıyor' Ancak önemli bir uyarı var: Daha yavaş yaşlanan insanlar zaten daha enerjik olduğu için dışarı çıkmaya meyilli olabilir. Araştırmacılar bu ters nedenselliği azaltmak için kültürel katılımı ölçtükten yıllar sonra fizyolojik yaşı değerlendirdiler, fakat tamamen dışlamak mümkün değil. Katılımcılar genellikle daha eğitimli ve varlıklı kesimden geldiği için sonuçlar her topluma aynı şekilde genellenmeyebilir. Ölçüm de sadece sinema, müze ve performans mekanlarını kapsıyor.Kültür reçetesiAraştırmacılar, kültürel mekanlara erişimin genişletilmesini ve uygun fiyatlı programların artırılmasını öneriyor. Özellikle dezavantajlı gruplar için rehberli turlar, el ile sanat aktiviteleri gibi girişimler fayda sağlayabilir. Bu tür müdahaleler, diyet ve egzersizin yanı sıra günlük yaşam alışkanlıklarının da yaşlanmayı nasıl şekillendirdiğini gösteriyor.Müze gezisi veya sinema seansı elbette tıbbi bakımın yerini tutmaz ama hem zihne hem bedene somut katkı sunabilir. Dr. Matsuyama ve ekibinin bulguları, yaşlılık döneminde kültürel hayata katılımın teşvik edilmesinin bireysel ve toplumsal faydasını vurguluyor.Daha fazla araştırma ile bu ilişki netleştikçe, ‘kültür reçetesi’nin belki de doktor tavsiyeleri arasına girebilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/fransada-dunya-kupasi-sonrasi-olaylar-160tan-fazla-gozalti-1107269555.html

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