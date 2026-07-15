Acil ameliyata alınmıştı: Danla Bilic'ten ilk açıklama

Hepinizi beklettiğim için özür dilerim anca kendime gelebiliyorum. 3 gün önce 39.5 ateşle hastaneye kaldırılmamın ardından tansiyonumun 5'e düşmesiyle edilen müdahalelerle yoğun bakıma alınmaktan son anda kurtulmuşum, hiçbir şey hatırlamıyorum. Değerlerim ameliyata uygun hale geldiği gibi de sabah ameliyata alındım. Sizleri habersiz bırakmamın tek sebebi günlerdir neredeyse yarı baygın halde olmam ve gücümü yeni toparlamış olmam sizi çok seviyorum. Ailem, arkadaşlarım yanımda. merak eden, dua eden herkese çok teşekkür ederim. çok sağlıklı günlerde bol bol görüşeceğiz.