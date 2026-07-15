https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/acil-ameliyata-alinmisti-danla-bilicten-ilk-aciklama-1107277590.html
Acil ameliyata alınmıştı: Danla Bilic'ten ilk açıklama
Acil ameliyata alınmıştı: Danla Bilic'ten ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Danla Bilic, yüksek ateş ve tansiyonunun düşmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığını, sağlık durumunun ameliyata uygun hale gelmesinin ardından operasyon... 15.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-15T18:00+0300
2026-07-15T18:00+0300
2026-07-15T18:00+0300
türki̇ye
danla bilic
ameliyat
estetik ameliyat
kalça
operasyon
estetik operasyon
hastane
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Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, kalça dolgusu işlemi nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı bir kez daha ameliyat oldu.Sabah ameliyata alındığını belirten Bilic, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260330/fenomen-danla-bilic-neden-zayifladigini-anlatti-zayiflama-ignesi-mi-kullandi-1104610661.html
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danla bilic, ameliyat, estetik ameliyat, kalça, operasyon, estetik operasyon, hastane
danla bilic, ameliyat, estetik ameliyat, kalça, operasyon, estetik operasyon, hastane
Acil ameliyata alınmıştı: Danla Bilic'ten ilk açıklama
Danla Bilic, yüksek ateş ve tansiyonunun düşmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığını, sağlık durumunun ameliyata uygun hale gelmesinin ardından operasyon geçirdiğini duyurdu.
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, kalça dolgusu işlemi nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı bir kez daha ameliyat oldu.
Sabah ameliyata alındığını belirten Bilic, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
Hepinizi beklettiğim için özür dilerim anca kendime gelebiliyorum. 3 gün önce 39.5 ateşle hastaneye kaldırılmamın ardından tansiyonumun 5'e düşmesiyle edilen müdahalelerle yoğun bakıma alınmaktan son anda kurtulmuşum, hiçbir şey hatırlamıyorum. Değerlerim ameliyata uygun hale geldiği gibi de sabah ameliyata alındım. Sizleri habersiz bırakmamın tek sebebi günlerdir neredeyse yarı baygın halde olmam ve gücümü yeni toparlamış olmam sizi çok seviyorum. Ailem, arkadaşlarım yanımda. merak eden, dua eden herkese çok teşekkür ederim. çok sağlıklı günlerde bol bol görüşeceğiz.