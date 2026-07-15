15 Temmuz'un 10. yılında ortak uyarı: FETÖ tehdidi sürüyor
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15 Temmuz Darbe Girişimi, 10. yılında Radyo Sputnik'te masaya yatırıldı. Radyo Sputnik Haber Müdürü Fethi Yılmaz ve gazeteci Ceyhun Bozkurt'un sunduğu Gündem Özel'e, Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, gazeteci Barış Terkoğlu, CHP Milletvekili Tuncay Özkan, Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar katıldı.
15 Temmuz Darbe Girişimi'nin 10. yılında, Radyo Sputnik'te yayınlanan Gündem Özel programında darbe girişiminin siyasi, güvenlik ve toplumsal boyutları kapsamlı şekilde ele alındı. FETÖ ile mücadelenin bugünü, örgütün devlet içindeki yapılanması, darbe girişimi sonrası yürütülen süreçler ve halen devam ettiği belirtilen tehditler farklı perspektiflerden değerlendirildi.
Radyo Sputnik Haber Müdürü Fethi Yılmaz ve Programcı Ceyhun Bozkurt'un moderatörlüğündeki programa Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, gazeteci Barış Terkoğlu, CHP Milletvekili Tuncay Özkan, Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar konuk oldu.
Metiner'den FETÖ'nün siyasi ayağı çıkışı
Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, FETÖ’nün siyasi ayağı konusunda olması gereken operasyonların yapılmadığını ifade etti. Herkesin 15 Temmuz gecesi nerede olduğunu açıklaması gerektiğinin altını çizen Metiner, şöyle konuştu:
“Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi olmasaydı bugün FETÖ devletti. FETÖ ile mücadele ettiğimiz yıllarda AK Parti’nin içerisinde çok sayıda unsurlar vardı. Erdoğan’sız AK Parti, Erdoğan’sız Türkiye projesini hayata geçirmek için çok ayak oyunları oynadılar. 15 Temmuz’dan sonra FETÖ ile mücadelede sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığı devam etti. Bu kararlılığının aynı şekilde partimiz tarafından sürdürüldüğü kanaatinde değilim çünkü başkaca faktörler devreye girdi. Bir takım kritik mevkilere bile pişman olduğu söylenen FETÖ’cülerin yerleştirildiğini çok duyduk. Özellikle FETÖ’nün siyasi ayağı konusunda olması gereken operasyonun yapıldığı kanaatinde değilim. Darbe girişimini kınayan demeçler veriyorsunuz ama o demeçlerin hiçbir yerinde FETÖ yok. Madem kahraman olmak bu kadar övgüye değer bir şeydi, siz o gece neredeydiniz? Herkes o gece nerede durduğunu açıklasın bilelim. Sen o gece ölümle başbaşa olan Reis'in yanına niye gelmedin? O gece İstanbul Havalimanı'na indiğinde yanında bulunmuyorsunuz, gün ışıdıktan sonra geliyorsunuz”
‘Kendilerinden olmayan herkesi fişlemişler’
Türkiye’deki tüm Alevi, solcu ve ülkücülerin FETÖ tarafından fişlendiğini söyleyen CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, ‘FETÖ’nün Belleği’ni şu sözlerle anlattı:
“FETÖ’nün belleği İzmir’deki bir bölge imamının otobüste düşürmesi üzerine balan gelen bellek üzerinden başlayan bir hikaye. Kendi iç yazışmaları, örgütü yöneten kadronun, abilerin ablaların birbirleriyle olan yazışmaları ve insanları fişlemelerinden oluşuyor. Bu kitabı Fethullah Gülen taraftarlarının okuması gerektiği yolunda bir çağrıya davet ediyor. Çünkü burada bir CIA el kitabının çevirilip aynen iç yazışma ve casusluk kitabı haline dönüştürüldüğünü görüyoruz. Nasıl telefonla konuşacaklarını, nasıl arabaya bineceklerini, evde perdelerin nasıl çekileceğini, fişlemenin nasıl yapılacağını oradan almışlar uygulamaya koymuşlar. Fişlenenler Aleviler, solcular, ülkücüler… Yani kendilerindan olmayan herkes fişlenmiş. Özellikle Alevileri A takımı diye ayırmışlar ve ordu içerisinde yok etmişler. Yükselmelerini engellemişler, mobbing yapmışlar ve asla orduya dahil olmalarına izin vermemişler. 1996’da başlamışlar ilk çalışmalarına ve bu 2006’ya kadar devam etmiş. İzmir Havalimanı’nda bir beyefendi omzuma dokundu ve futbol hakemi olduğunu, elinde bir bellek olduğunu ve bana vermek istediğini söyledi. İlk açtığımızda karşımıza çıkan şey Türkiye’deki bütün Alevilerin il il ilçe ilçe köy köy fişlenmiş olmasıydı. Hepsini saptamışlardı. Sonra bunu Kara Kuvvetleri Komutanı sayın İlker Başbuğ’a teslim ettim, o Genelkurmay’a gönderdi, Genelkurmay da Hava Kuvvetleri’ne gönderdi. Hava Kuvvetleri’nde Akın Öztürk’e göndermişler. Önce Fethullahçıları saptamışlardı, sonra dosyayı kapatıp beni Türk ordusunu yıpratmaya çalışmakla suçlayan bir raporla dosyayı kapattılar. Dosyayı kapatanlar Adil Öksüz’ün emrindeki Fethullahçı subaylar. Biz o darbenin mağduru olarak yaşamaya devam etmiyoruz. O belge elime geçtikten kısa süre sonra ben de İlker Başbuğ da cezaevine düştü. Bu Türkiye’de devletin içeriden nasıl çökertileceğinin belgeselidir.”
FETÖ tehdidi hâlâ devam ediyor mu?
“Bu tehdit devam ediyor. Hâlâ çok hareketliler, para kaynakları var, zarar verebilirler, çok örgütlüler. Çok para kaçırdılar Türkiye’den. Türk milletinin parasını olduğu gibi dışarı çıkardılar. Şu an güçlü bir mücadele yöntemi var ama önemli olan milletin bunu anlaması. Tek amacım var, karşı mahalle hangi tuzakla tehdit edildiğini anlayabilsin. Milletin anladığını devlet anlamıyorsa sorunların aşılma şansı yok. Bu tehlike ve tehdidi partiler üstü bir mantıkla algılayamazsak zaten kaybederiz. Hala içlerinde polis, yargıç, savcı var. 3-5 milyar dolarla az kalsın Türkiye’yi ele geçiriyorlardı. Kamuya yeni bir ahlaka ihtiyaç var. Ahlak olmayan bürokrasiyi biz ne yapalım?”
‘Emperyalizm devam ettikçe tehdit ortadan kalkmaz’
Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, ‘FETÖ tehdidi devam ediyor mu?’ sorusuna şöyle yanıt verdi:
"Emperyalizm devam ettiği müddetçe tehdit kalkmaz, bunun adı FETÖ olur, PKK olur, başka örgüt olur. Hep içeriden karıştırmaya çalışıyorlar. Bence FETÖ üzerinden değil emperyalizm üzerinden okuyalım. Millet ve ulus olma kavramına vakıf olan ülkelerden biriyiz. Daha darbe olmadan eğer engellenirse nasıl servis edeceklerinin belgesi bulundu. Adamların bir tek A, B, C planı yok. Biz gerçekten aydınlarımıza, inandığımız insanlara öncelik vermek zorundayız. Türkiye'de devleti koruma ve sahip çıkma görevi herkesin sorumluluğu altındadır. Bu hep beraber yapmamız gereken bir olgu. Aydınlarımız için biliyorlar ki öldüğünde yerine kimse gelmeyecek. Bütün uyarıcılar öldürüldü. Bu çok uzun süreli bir kavga. Emperyalizm ülkeleri çökertir ve çökmüş olan ülkelerin üzerine karabasan gibi çökerek kanlarını emer."
‘FETÖ, yaşanan tüm kötülüklerden daha tehlikeli’
FETÖ’nün, Türkiye’de yaşanan tüm kötülüklerden daha tehlikeleri olduğunun altını çizen Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, şunları anlattı:
"Türk yurdu işgal altına uğradı, çeşitli kötülükler yaşadık. Ama FETÖ denen müsibet bence hepsinden daha tehlikeli. Tüm kurumları etkisiz hale getirmeye karar verilmiş bir organizasyon. Ben o sırada görevdeydim. Çok net söylüyorum 15 Temmuz hain bir darbe girişimiydi. Türk silahlı kuvvetlerinin en kritik birimleri işgal edildi. Stratejik kurumlarımıza yönelik ciddi soruşturmalar yapıldı. Kriptolu cep telefonları konusunda çalışanlar alındı, o dönem sayın Erdoğan'ın telefonuna nüfuz etmeye çalıştılar. Hiç unutmuyorum sayın Erdoğan bir pazar günü biz Yargıtay kararı beklerken uçağı uçuracak pilot bulamıyoruz dedi. Hiçbir şey yapılamadı. Bu neticede organizasyon yayıldı ve en sonunda 15 Temmuz cesaretini buldular, bir darbe girişimi yaptılar."
Gazeteci Barış Terkoğlu, FETÖ’nün büyüyüp gelişmesine neden olan kimselerin önemli koltuklarda oturmaması gerektiğini vurguladı.
Necip Hablemitoğlu gibi isimlerin yıllarca Fethullahçı Gladio’ya karşı mücadele ettiğini söyleyen Terkoğlu, şöyle konuştu:
"Bu kadar haklı ve doğru bir mücadele, bu yapının tasfiyesi mücadelesi topluma eğer doğru bir şekilde anlatılamamışsa bazı hatalar yapılmış demektir. Bu FETÖ'nün büyüyüp gelişmesine neden olmuş kimselerin kesinlikle önemli bir koltukta oturmasını istemezdim. Diyanet İşleri Başkanlığı koltuğuna oturan insanı niye tartıştık, bakıyorsunuz FETÖ'nün vakfında yönetici. 20 yaşındaki çocuğa 'bu dersaneye giderek sen bir casusluk örgütüne üye olmuşsun' diyorsan kendi Diyanet kurumunun başına Fethullah Gülen'le Papa'nın ilişkileri için aracılık eden birini oturtuyorsan insanlar sana 'bu ne?' derler. Bu ülkede Fethullahçı Gladio'ya karşı yıllarca mücadele eden insanlar vardı. Necip Hablemitoğlu gibi katledildiler bazıları. Siz siyasette bu örgüte övgüler dizmiş, hatta çocuklarınızı bu okullara emanet edin diye çağrı yapan insanları siyasette yükseltirseniz toplum size bir şey der. O yüzden hem muhalefette hem iktidarda bu örgütle irtibat kuranlar oldu. Biz bu örgütün işlediği suçlarla, ideolojisiyle, devletteki hedefleriyle ve bunlar için çalışanlarla mücadele etmeliyiz."
‘FETÖ ile mücadelede başarılı olan ilk ülke Rusya’
Gazeteci ve Radyo Sputnik Haber Müdürü Fethi Yılmaz, FETÖ ile mücadelede başarılı olan ilk devletin Rusya olduğunu şu sözlerle anlattı:
“Rusya FETÖ ile mücadeleyi kendi ülkesinde başardı. Başarılı olan devlet olarak Rusya ilktir. Çünkü Türkiye’de bu süreç çok uzadı, 15 Temmuz Darbe Girişimi artık pik noktasıydı. Rusya’da 2000’li yılların başında başladı, 2003 yılında okullarının ulusal güvenliğe tehdit olduğu gerekçesiyle kapatıldı. Öğretmenleri sınır dışı edildi. 2008 yılında da FETÖ’yü resmen ulusal güvenliğe tehdit olarak gördü. 2008 yılı henüz bizim ülkemizde kumpas süreçlerinin devam ettiği dönemlerdi.”