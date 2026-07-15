15 Temmuz'un 10. yılında ortak uyarı: FETÖ tehdidi sürüyor

“FETÖ’nün belleği İzmir’deki bir bölge imamının otobüste düşürmesi üzerine balan gelen bellek üzerinden başlayan bir hikaye. Kendi iç yazışmaları, örgütü yöneten kadronun, abilerin ablaların birbirleriyle olan yazışmaları ve insanları fişlemelerinden oluşuyor. Bu kitabı Fethullah Gülen taraftarlarının okuması gerektiği yolunda bir çağrıya davet ediyor. Çünkü burada bir CIA el kitabının çevirilip aynen iç yazışma ve casusluk kitabı haline dönüştürüldüğünü görüyoruz. Nasıl telefonla konuşacaklarını, nasıl arabaya bineceklerini, evde perdelerin nasıl çekileceğini, fişlemenin nasıl yapılacağını oradan almışlar uygulamaya koymuşlar. Fişlenenler Aleviler, solcular, ülkücüler… Yani kendilerindan olmayan herkes fişlenmiş. Özellikle Alevileri A takımı diye ayırmışlar ve ordu içerisinde yok etmişler. Yükselmelerini engellemişler, mobbing yapmışlar ve asla orduya dahil olmalarına izin vermemişler. 1996’da başlamışlar ilk çalışmalarına ve bu 2006’ya kadar devam etmiş. İzmir Havalimanı’nda bir beyefendi omzuma dokundu ve futbol hakemi olduğunu, elinde bir bellek olduğunu ve bana vermek istediğini söyledi. İlk açtığımızda karşımıza çıkan şey Türkiye’deki bütün Alevilerin il il ilçe ilçe köy köy fişlenmiş olmasıydı. Hepsini saptamışlardı. Sonra bunu Kara Kuvvetleri Komutanı sayın İlker Başbuğ’a teslim ettim, o Genelkurmay’a gönderdi, Genelkurmay da Hava Kuvvetleri’ne gönderdi. Hava Kuvvetleri’nde Akın Öztürk’e göndermişler. Önce Fethullahçıları saptamışlardı, sonra dosyayı kapatıp beni Türk ordusunu yıpratmaya çalışmakla suçlayan bir raporla dosyayı kapattılar. Dosyayı kapatanlar Adil Öksüz’ün emrindeki Fethullahçı subaylar. Biz o darbenin mağduru olarak yaşamaya devam etmiyoruz. O belge elime geçtikten kısa süre sonra ben de İlker Başbuğ da cezaevine düştü. Bu Türkiye’de devletin içeriden nasıl çökertileceğinin belgeselidir.”