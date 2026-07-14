https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/yeni-nesil-ms-21-310-yolcu-ucagi-rus-sivil-havaciliginin-yeni-cagi-1107252390.html

Yeni nesil MS-21-310 yolcu uçağı: Rus sivil havacılığının yeni çağı

Yeni nesil MS-21-310 yolcu uçağı: Rus sivil havacılığının yeni çağı

Sputnik Türkiye

Uzun menzil, düşük yakıt tüketimi ve sınıfının en geniş kabiniyle MS-21-310 yolcu uçağı, Rusya'nın sivil havacılıkta imza attığı yeni dönemi gözler önüne... 14.07.2026, Sputnik Türkiye

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i̇nfografi̇k

rusya

aeroflot

türkiye

ms-21-300 yolcu uçağı

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PD-14 motorları, kompozit kanadı ve dört kat yedekli dijital kontrol sistemiyle bu orta menzilli yolcu uçağı hem üstün uçuş performansı, hem de düşük işletme maliyeti vaat ediyor. Tamamen dijital bir uzaktan kumanda sistemine sahip MS-21-310, Aeroflot’un 2030’a kadar 108, 2033’e kadar ise 200 uçakla filosunu yenileme hedefinin kilit oyuncusu olacak. Türkiye’nin de ilgi gösterdiği MS-21-310 uçağının detaylı teknik özellikleri, Sputnik’in videolu infografiğinde.

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Yeni nesil MS-21-310 yolcu uçağı: Rus sivil havacılığının yeni çağı Sputnik Türkiye Yeni nesil MS-21-310 yolcu uçağı: Rus sivil havacılığının yeni çağı 2026-07-14T20:52+0300 true PT0M54S

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Sputnik Türkiye

i̇nfografi̇k, rusya, aeroflot, türkiye, ms-21-300 yolcu uçağı, видео