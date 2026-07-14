https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/yeni-nesil-ms-21-310-yolcu-ucagi-rus-sivil-havaciliginin-yeni-cagi-1107252390.html
Yeni nesil MS-21-310 yolcu uçağı: Rus sivil havacılığının yeni çağı
Yeni nesil MS-21-310 yolcu uçağı: Rus sivil havacılığının yeni çağı
Sputnik Türkiye
Uzun menzil, düşük yakıt tüketimi ve sınıfının en geniş kabiniyle MS-21-310 yolcu uçağı, Rusya'nın sivil havacılıkta imza attığı yeni dönemi gözler önüne... 14.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-14T20:52+0300
2026-07-14T20:52+0300
2026-07-14T20:53+0300
multi̇medya
i̇nfografi̇k
rusya
aeroflot
türkiye
ms-21-300 yolcu uçağı
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PD-14 motorları, kompozit kanadı ve dört kat yedekli dijital kontrol sistemiyle bu orta menzilli yolcu uçağı hem üstün uçuş performansı, hem de düşük işletme maliyeti vaat ediyor. Tamamen dijital bir uzaktan kumanda sistemine sahip MS-21-310, Aeroflot’un 2030’a kadar 108, 2033’e kadar ise 200 uçakla filosunu yenileme hedefinin kilit oyuncusu olacak. Türkiye’nin de ilgi gösterdiği MS-21-310 uçağının detaylı teknik özellikleri, Sputnik’in videolu infografiğinde.
rusya
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Yeni nesil MS-21-310 yolcu uçağı: Rus sivil havacılığının yeni çağı
Sputnik Türkiye
Yeni nesil MS-21-310 yolcu uçağı: Rus sivil havacılığının yeni çağı
2026-07-14T20:52+0300
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇nfografi̇k, rusya, aeroflot, türkiye, ms-21-300 yolcu uçağı, видео
i̇nfografi̇k, rusya, aeroflot, türkiye, ms-21-300 yolcu uçağı, видео
Yeni nesil MS-21-310 yolcu uçağı: Rus sivil havacılığının yeni çağı
20:52 14.07.2026 (güncellendi: 20:53 14.07.2026)
Uzun menzil, düşük yakıt tüketimi ve sınıfının en geniş kabiniyle MS-21-310 yolcu uçağı, Rusya'nın sivil havacılıkta imza attığı yeni dönemi gözler önüne seriyor.
PD-14 motorları, kompozit kanadı ve dört kat yedekli dijital kontrol sistemiyle bu orta menzilli yolcu uçağı hem üstün uçuş performansı, hem de düşük işletme maliyeti vaat ediyor. Tamamen dijital bir uzaktan kumanda sistemine sahip MS-21-310, Aeroflot’un 2030’a kadar 108, 2033’e kadar ise 200 uçakla filosunu yenileme hedefinin kilit oyuncusu olacak.
Türkiye’nin de ilgi gösterdiği MS-21-310 uçağının detaylı teknik özellikleri, Sputnik’in videolu infografiğinde.