Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/yeni-nesil-ms-21-310-yolcu-ucagi-rus-sivil-havaciliginin-yeni-cagi-1107252390.html
Yeni nesil MS-21-310 yolcu uçağı: Rus sivil havacılığının yeni çağı
Yeni nesil MS-21-310 yolcu uçağı: Rus sivil havacılığının yeni çağı
Sputnik Türkiye
Uzun menzil, düşük yakıt tüketimi ve sınıfının en geniş kabiniyle MS-21-310 yolcu uçağı, Rusya'nın sivil havacılıkta imza attığı yeni dönemi gözler önüne... 14.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-14T20:52+0300
2026-07-14T20:53+0300
multi̇medya
i̇nfografi̇k
rusya
aeroflot
türkiye
ms-21-300 yolcu uçağı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/0e/1107252478_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a7c38b2a6274b19e8ec9b8fd20db95ce.png
PD-14 motorları, kompozit kanadı ve dört kat yedekli dijital kontrol sistemiyle bu orta menzilli yolcu uçağı hem üstün uçuş performansı, hem de düşük işletme maliyeti vaat ediyor. Tamamen dijital bir uzaktan kumanda sistemine sahip MS-21-310, Aeroflot’un 2030’a kadar 108, 2033’e kadar ise 200 uçakla filosunu yenileme hedefinin kilit oyuncusu olacak. Türkiye’nin de ilgi gösterdiği MS-21-310 uçağının detaylı teknik özellikleri, Sputnik’in videolu infografiğinde.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Yeni nesil MS-21-310 yolcu uçağı: Rus sivil havacılığının yeni çağı
Sputnik Türkiye
Yeni nesil MS-21-310 yolcu uçağı: Rus sivil havacılığının yeni çağı
2026-07-14T20:52+0300
true
PT0M54S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/0e/1107252478_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_291344bfdd049a93fe3a1ef15a6788fe.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇nfografi̇k, rusya, aeroflot, türkiye, ms-21-300 yolcu uçağı, видео
i̇nfografi̇k, rusya, aeroflot, türkiye, ms-21-300 yolcu uçağı, видео

Yeni nesil MS-21-310 yolcu uçağı: Rus sivil havacılığının yeni çağı

20:52 14.07.2026 (güncellendi: 20:53 14.07.2026)
© Sputnik
Abone ol
Uzun menzil, düşük yakıt tüketimi ve sınıfının en geniş kabiniyle MS-21-310 yolcu uçağı, Rusya'nın sivil havacılıkta imza attığı yeni dönemi gözler önüne seriyor.
PD-14 motorları, kompozit kanadı ve dört kat yedekli dijital kontrol sistemiyle bu orta menzilli yolcu uçağı hem üstün uçuş performansı, hem de düşük işletme maliyeti vaat ediyor. Tamamen dijital bir uzaktan kumanda sistemine sahip MS-21-310, Aeroflot’un 2030’a kadar 108, 2033’e kadar ise 200 uçakla filosunu yenileme hedefinin kilit oyuncusu olacak.
Türkiye’nin de ilgi gösterdiği MS-21-310 uçağının detaylı teknik özellikleri, Sputnik’in videolu infografiğinde.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала