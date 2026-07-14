https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/tarimda-su-kitligina-nano-sarnic-cozumu-1107235775.html
Tarımda su kıtlığına 'nano sarnıç' çözümü
Tarımda su kıtlığına 'nano sarnıç' çözümü
Sputnik Türkiye
Gazeteci Serhat Ayan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeni Şeyler Rehberi programında konuğu ANT Systems CEO’su Can Yurdakul oldu. Yurdakul, tarımdaki en büyük... 14.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-14T11:03+0300
2026-07-14T11:03+0300
2026-07-14T11:03+0300
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Tarımda giderek büyüyen su kıtlığı sorununa karşı geliştirilen yerli bir teknoloji, hem su tüketimini azaltmayı hem de üretimde verimliliği artırmayı hedefliyor. Radyo Sputnik'teki Yeni Şeyler Rehberi programında Serhat Ayan'a konuşan ANT Systems CEO'su Can Yurdakul, geliştirdikleri "nano sarnıç" platformunun yüzde 50'ye varan su tasarrufu ve yüzde 70'e kadar verim artışı sağlayabildiğini belirterek, sistemin çalışma prensibini ve tarıma sunduğu katkıları anlattı.
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Serhat Ayan
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Serhat Ayan
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radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, yeni̇ şeyler rehberi̇, su kıtlığı, yapay zeka
radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, yeni̇ şeyler rehberi̇, su kıtlığı, yapay zeka
Tarımda su kıtlığına 'nano sarnıç' çözümü
Gazeteci Serhat Ayan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeni Şeyler Rehberi programında konuğu ANT Systems CEO’su Can Yurdakul oldu. Yurdakul, tarımdaki en büyük sorunlardan olan su kıtlığına çözüm bulmak üzere geliştirdikleri ürünü ve sağladığı faydaları anlattı.
Tarımda giderek büyüyen su kıtlığı sorununa karşı geliştirilen yerli bir teknoloji, hem su tüketimini azaltmayı hem de üretimde verimliliği artırmayı hedefliyor.
Radyo Sputnik'teki Yeni Şeyler Rehberi programında Serhat Ayan'a konuşan ANT Systems CEO'su Can Yurdakul, geliştirdikleri "nano sarnıç" platformunun yüzde 50'ye varan su tasarrufu ve yüzde 70'e kadar verim artışı sağlayabildiğini belirterek, sistemin çalışma prensibini ve tarıma sunduğu katkıları anlattı.
“İsmini İstanbul’daki sarnıçlardan alan nano sarnıç platformumuz var. Burada tarımdaki en büyük sorun olan su kıtlığına çözüm bulmak üzere bu ürünü ticarileştirdik. Bir rakam verecek olursak tatlı su kaynaklarımızın yüzde 70’ini tarım için kullanıyoruz. Bunu su özelinde planlayarak yapmamız gerekiyor. Bu platform da bunu sağlıyor. 4 senelik saha deneyimimiz şunu söylüyor, biz tarımda yüzde 50’ye kadar su tasarrufu sağlatıyoruz ve yüzde 70’e kadar verimliliği artırıyoruz. Dünyada polimerin tarımda kullanımı diye bir alan yok. Ta ki Yönetim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Yusuf Menceloğlu bu argeleri başlatana kadar. Dünyada bu alanda en çok referans verilen bir uzman. Bu ürünü tamamen tarım için dizayn ettik. Ürünü endüstriyel hale getirdik. Sibirya’da da çöl kumunda da içindeki suyu kaybetmiyor. Çözüldüğü zaman toprağa azot ve potasyum bırakıyor. Akıllı toprak altı su rezervi olarak hareket ediyor diyebiliriz”