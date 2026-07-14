Tarımda su kıtlığına 'nano sarnıç' çözümü

“İsmini İstanbul’daki sarnıçlardan alan nano sarnıç platformumuz var. Burada tarımdaki en büyük sorun olan su kıtlığına çözüm bulmak üzere bu ürünü ticarileştirdik. Bir rakam verecek olursak tatlı su kaynaklarımızın yüzde 70’ini tarım için kullanıyoruz. Bunu su özelinde planlayarak yapmamız gerekiyor. Bu platform da bunu sağlıyor. 4 senelik saha deneyimimiz şunu söylüyor, biz tarımda yüzde 50’ye kadar su tasarrufu sağlatıyoruz ve yüzde 70’e kadar verimliliği artırıyoruz. Dünyada polimerin tarımda kullanımı diye bir alan yok. Ta ki Yönetim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Yusuf Menceloğlu bu argeleri başlatana kadar. Dünyada bu alanda en çok referans verilen bir uzman. Bu ürünü tamamen tarım için dizayn ettik. Ürünü endüstriyel hale getirdik. Sibirya’da da çöl kumunda da içindeki suyu kaybetmiyor. Çözüldüğü zaman toprağa azot ve potasyum bırakıyor. Akıllı toprak altı su rezervi olarak hareket ediyor diyebiliriz”