https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/suca-suruklenen-cocuklara-muebbet-arka-plani-ve-yaratacagi-tartismalar-neler--1107243383.html

Suça sürüklenen çocuklara müebbet: Arka planı ve yaratacağı tartışmalar neler?

Suça sürüklenen çocuklara müebbet: Arka planı ve yaratacağı tartışmalar neler?

Sputnik Türkiye

Suça sürüklenen çocuklara yönelik Meclis’e sunulan yasa teklifiyle ilgili konuşan Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, uzmanların düzenlemeyle ilgili... 14.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-14T14:43+0300

2026-07-14T14:43+0300

2026-07-14T14:43+0300

okan aslan i̇le gün ortasi

radyo sputnik

radyo

radyo

meclis

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_17ed9bcc82de9ce349b8169b44872917.jpg

Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda suça sürüklenen çocuklara yönelik Meclis’e sunulan yasa teklifiyle ilgili konuştu. Çeteleşme, uyuşturucu ve organize suç ağlarında çocukların ‘tetikçi’ veya ‘suç aracı’ olarak kullanılmasının önüne geçmenin hedeflendiğini belirten Aslan, hukukçular ve çocuk hakları savunucularının bu düzenlemeye tepki gösterdiğini söyledi.Yasa teklifinin arka planı ve yaratacağı hukuki tartışmalara da değinen Aslan, mevcut sistemde en ağır suçlarda dahi 15-18 yaş grubundaki çocuklara verilen en yüksek ceza sınırının 20-24 yıl ile sınırlandırıldığını hatırlattı. Meclis'e sunulan yeni teklifle, özellikle ‘nitelikli kasten öldürme’, ‘terör eylemleri’ ve ‘devletin birliğini bozma’ gibi çok ağır suçlarda, suçun işleniş biçimine ve organize niteliğine bakılarak 15-18 yaş arasındaki suça sürüklenen çocuklara doğrudan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesinin önünün açılmasının hedeflendiğini belirten Aslan, düzenlemeyle ilgili eleştirilere de değindi.“Teklif, hukukun temel prensipleriyle çelişiyor”“Bu teklif, Türkiye'nin de imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme başta olmak üzere uluslararası hukukun temel prensipleriyle doğrudan çatışıyor” diyen Aslan, çocuk adalet sisteminin temel felsefesinin çocuğu ‘öç alma’ mantığıyla cezalandırmak olmadığını, onu suça sürükleyen çevresel ve sosyal etkenleri ortadan kaldırarak topluma geri kazandırmak olması gerektiğini söyledi.Uzman görüşlerinden aktarımlar yapan Aslan; uzmanların, Türkiye'de ne zaman sokak suçları veya çeteleşme tırmansa, sistem sorunun kökenine inmek yerine en kolay yol olan ‘cezaları artırma’ popülizmine sığındığı yönündeki görüşünü dile getirdi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

radyo sputnik, radyo, radyo, meclis