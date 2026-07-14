https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/suca-suruklenen-cocuklara-muebbet-arka-plani-ve-yaratacagi-tartismalar-neler--1107243383.html
Suça sürüklenen çocuklara müebbet: Arka planı ve yaratacağı tartışmalar neler?
Suça sürüklenen çocuklara müebbet: Arka planı ve yaratacağı tartışmalar neler?
Sputnik Türkiye
Suça sürüklenen çocuklara yönelik Meclis’e sunulan yasa teklifiyle ilgili konuşan Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, uzmanların düzenlemeyle ilgili... 14.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-14T14:43+0300
2026-07-14T14:43+0300
2026-07-14T14:43+0300
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Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda suça sürüklenen çocuklara yönelik Meclis’e sunulan yasa teklifiyle ilgili konuştu. Çeteleşme, uyuşturucu ve organize suç ağlarında çocukların ‘tetikçi’ veya ‘suç aracı’ olarak kullanılmasının önüne geçmenin hedeflendiğini belirten Aslan, hukukçular ve çocuk hakları savunucularının bu düzenlemeye tepki gösterdiğini söyledi.Yasa teklifinin arka planı ve yaratacağı hukuki tartışmalara da değinen Aslan, mevcut sistemde en ağır suçlarda dahi 15-18 yaş grubundaki çocuklara verilen en yüksek ceza sınırının 20-24 yıl ile sınırlandırıldığını hatırlattı. Meclis'e sunulan yeni teklifle, özellikle ‘nitelikli kasten öldürme’, ‘terör eylemleri’ ve ‘devletin birliğini bozma’ gibi çok ağır suçlarda, suçun işleniş biçimine ve organize niteliğine bakılarak 15-18 yaş arasındaki suça sürüklenen çocuklara doğrudan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesinin önünün açılmasının hedeflendiğini belirten Aslan, düzenlemeyle ilgili eleştirilere de değindi.“Teklif, hukukun temel prensipleriyle çelişiyor”“Bu teklif, Türkiye'nin de imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme başta olmak üzere uluslararası hukukun temel prensipleriyle doğrudan çatışıyor” diyen Aslan, çocuk adalet sisteminin temel felsefesinin çocuğu ‘öç alma’ mantığıyla cezalandırmak olmadığını, onu suça sürükleyen çevresel ve sosyal etkenleri ortadan kaldırarak topluma geri kazandırmak olması gerektiğini söyledi.Uzman görüşlerinden aktarımlar yapan Aslan; uzmanların, Türkiye'de ne zaman sokak suçları veya çeteleşme tırmansa, sistem sorunun kökenine inmek yerine en kolay yol olan ‘cezaları artırma’ popülizmine sığındığı yönündeki görüşünü dile getirdi.
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Okan Aslan
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MIA „Rossiya Segodnya“
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, meclis
radyo sputnik, radyo, radyo, meclis
Suça sürüklenen çocuklara müebbet: Arka planı ve yaratacağı tartışmalar neler?
Suça sürüklenen çocuklara yönelik Meclis’e sunulan yasa teklifiyle ilgili konuşan Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, uzmanların düzenlemeyle ilgili görüşlerini aktardı. Uzmanlar, teklifin hukukun temel prensipleriyle çatıştığını belirtiyor.
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda suça sürüklenen çocuklara yönelik Meclis’e sunulan yasa teklifiyle ilgili konuştu. Çeteleşme, uyuşturucu ve organize suç ağlarında çocukların ‘tetikçi’ veya ‘suç aracı’ olarak kullanılmasının önüne geçmenin hedeflendiğini belirten Aslan, hukukçular ve çocuk hakları savunucularının bu düzenlemeye tepki gösterdiğini söyledi.
Yasa teklifinin arka planı ve yaratacağı hukuki tartışmalara da değinen Aslan, mevcut sistemde en ağır suçlarda dahi 15-18 yaş grubundaki çocuklara verilen en yüksek ceza sınırının 20-24 yıl ile sınırlandırıldığını hatırlattı. Meclis'e sunulan yeni teklifle, özellikle ‘nitelikli kasten öldürme’, ‘terör eylemleri’ ve ‘devletin birliğini bozma’ gibi çok ağır suçlarda, suçun işleniş biçimine ve organize niteliğine bakılarak 15-18 yaş arasındaki suça sürüklenen çocuklara doğrudan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesinin önünün açılmasının hedeflendiğini belirten Aslan, düzenlemeyle ilgili eleştirilere de değindi.
“Teklif, hukukun temel prensipleriyle çelişiyor”
“Bu teklif, Türkiye'nin de imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme başta olmak üzere uluslararası hukukun temel prensipleriyle doğrudan çatışıyor” diyen Aslan, çocuk adalet sisteminin temel felsefesinin çocuğu ‘öç alma’ mantığıyla cezalandırmak olmadığını, onu suça sürükleyen çevresel ve sosyal etkenleri ortadan kaldırarak topluma geri kazandırmak olması gerektiğini söyledi.
Uzman görüşlerinden aktarımlar yapan Aslan; uzmanların, Türkiye'de ne zaman sokak suçları veya çeteleşme tırmansa, sistem sorunun kökenine inmek yerine en kolay yol olan ‘cezaları artırma’ popülizmine sığındığı yönündeki görüşünü dile getirdi.