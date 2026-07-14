https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/istanbullular-dikkat-bu-yollar-0300ten-1500e-kadar-trafige-kapali-olacak-1107243101.html

İstanbullular dikkat: Bu yollar 03.00'ten 15.00'e kadar trafiğe kapalı olacak

İstanbullular dikkat: Bu yollar 03.00'ten 15.00'e kadar trafiğe kapalı olacak

Sputnik Türkiye

İstanbul'da 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde yapılacak etkinlik nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak. Metrobüs de yarın Fatih Sultan Mehmet... 14.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-14T15:01+0300

2026-07-14T15:01+0300

2026-07-14T15:01+0300

yaşam

i̇stanbul

15 temmuz

kapalı

yol

metro

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İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu etkinliği nedeniyle Üsküdar ve Beşiktaş'ta trafiğe kapatılacak yolları duyurdu.Valilikten yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yarın gerçekleştirilecek 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu programı nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 03.00-15.00 arasında kapatılacak yollar belirlendi.Buna göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanan güzergahlarda, D-100 güney yol Beşiktaş-Sarıyer ayrımları mevkisi ve D-100 kuzey yol Ümraniye-Altunizade ayrımları mevkisi trafiğe kapalı olacak.Beşiktaş'ta, Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi köprü katılım, Sait Çiftçi Varyant üstü köprü katılım, Yıldız Posta Caddesi Gayrettepe D-100 güney katılım, Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 güney katılım ve Barbaros Bulvarı'ndan Sarıyer istikametine D-100 kuzeye katılım trafiğe kapatılacak.Üsküdar'da, Beylerbeyi'nden köprüye katılım, Kısıklı Caddesi'nden köprüye katılım, Altunizade Kavşağı ve Tophaneli Caddesi'nde köprüye katılım trafiğe kapalı olacak.Metrobüs, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden gidecekİstanbul'da 15 Temmuz etkinlikleri nedeniyle metrobüs yarın Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanacak. Altı istasyon ise ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacak.İstanbul Valiliği'nin kararıyla metrobüs seferleri yarın Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden yapılacak.İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmelerinden (İETT) yapılan duyuruda, İstanbul Valiliği kararı doğrultusunda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Koşusu nedeniyle 15 Temmuz Çarşamba günü saat 03.00'ten itibaren, ikinci bir duyuruya kadar metrobüs seferlerinde geçici güzergah düzenlemesi uygulanacağı kaydedildi.6 durak kapalı olacakMetrobüs seferlerinin Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme istasyonları arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahı üzerinden gerçekleştirileceği belirtilen duyuruda, şu ifadelere yer verildi:"- Bu süreçte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Burhaniye, Altunizade, Acıbadem, Uzunçayır ve Fikirtepe istasyonları yolcu iniş ve binişine kapalı olacaktır.Aktarma nasıl yapılacak?"- Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde, Söğütlüçeşme Metrobüs İstasyonu'ndan binen yolcularımız Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahını kullanan metrobüslerle Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonu'na ulaşacak, buradan yolculuklarına devam edebilecektir.- Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişlerde ise Anadolu Yakası'na geçecek yolcularımızın Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonu'nda aktarma yapmaları gerekmektedir."

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i̇stanbul, 15 temmuz, kapalı, yol, metro