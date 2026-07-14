https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/ispanyada-8-gun-suren-boga-kosularinin-bilancosu-belli-oldu-1107245455.html

İspanya'da 8 gün süren boğa koşularının bilançosu belli oldu

İspanya'da 8 gün süren boğa koşularının bilançosu belli oldu

Sputnik Türkiye

İspanya'nın Pamplona kentinde düzenlenen geleneksel San Fermin Festivali'nde sekiz gün süren boğa koşularında 70'ten fazla kişi yaralandı. Yaralılardan 67'si... 14.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-14T16:01+0300

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2026-07-14T16:01+0300

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İspanya'nın Pamplona kentinde düzenlenen ve dünyaca ünlü boğa koşularıyla tanınan San Fermin Festivali'nin bu yılki "Encierro" etkinliği tamamlandı. Sekiz gün süren boğa koşularında 70'ten fazla kişi yaralandı.Festival kapsamında, akşam düzenlenecek boğa güreşleri öncesinde boğaların ahırlardan arenaya ulaştırıldığı 875 metrelik parkurda gerçekleştirilen son koşu bugün yapıldı.18 yaşından büyük kişilerin katılabildiği ve altı boğa ile altı öküzün yer aldığı "Encierro" etkinliğinde, bu yıl yaralananların 67'sinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.Pamplona Belediyesi festival yetkililerinin verdiği bilgiye göre yaralanmaların sekizi boğa boynuzu darbeleri nedeniyle meydana gelirken, diğer vakaların çoğu düşme ve ezilmeye bağlı travmalardan oluştu.14. yüzyıla uzanan San Fermin geleneğinde, 1910 yılından bu yana boğa boynuzu darbeleri sonucu 16 kişi hayatını kaybetti. Festivalde yaşanan son ölüm ise 2009 yılında kaydedildi.Güvenlik riskleri nedeniyle son yıllarda önlemleri artıran Pamplona Belediyesi, bu yıl festival kurallarını ihlal edenlere uygulanabilecek para cezalarını 60 bin avroya kadar yükseltti.Yaklaşık 200 bin nüfusa sahip Pamplona'nın nüfusu festival süresince 1 milyon 800 binin üzerine çıkıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260601/gece-muzeciligine-ilgi-artiyor-1-milyondan-fazla-kisi-agirlandi-bu-yil-hangi-muzeler-gece-acik-1106156703.html

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