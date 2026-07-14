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Gökhun Göçmen: İran'da müzakere yerine mücadele anlayışı öne çıkıyor
Gökhun Göçmen: İran'da müzakere yerine mücadele anlayışı öne çıkıyor
Sputnik Türkiye
Gazeteci Gökhun Göçmen, son saldırılar sonrası İran'da sertlik yanlısı kanadın etkisinin arttığını söyledi. Göçmen, ülkede müzakere yerine tavizsiz mücadele... 14.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-14T17:27+0300
2026-07-14T17:27+0300
2026-07-14T17:27+0300
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Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi’ne konuk olan Gazeteci Gökhun Göçmen, İran'da ABD ile müzakere yanlıları ile sertlik yanlıları arasındaki görüş ayrılığının giderek belirginleştiğini söyledi.İran siyasetinde müzakere yanlıları ile sertlik yanlıları arasında belirgin bir ayrım bulunduğunu söyleyen Gökhun Göçmen, Devrim Muhafızları'na yakın çevrelerin müzakere heyetine yönelik eleştirilerinin giderek arttığını belirtti.Göçmen, "İran içerisinde sertlik yanlısı olanlar, müzakerelere katılan heyeti, Pezeşkiyan'ı, Arakçi'yi ve Galibaf'ı sert şekilde eleştiriyor. Buna meydanlarda da tanık oldum, İran basınında da gördüm." dedi."ABD ile müzakere ancak taktiksel olabilir"Sertlik yanlısı Paydari Cephesi'nin ABD ile ilişkilere yaklaşımını değerlendiren Göçmen, bu kesimin müzakereleri stratejik değil, yalnızca taktiksel bir araç olarak gördüğünü söyledi.Göçmen şunları söyledi:Reformist kanadın ise farklı düşündüğünü belirten Göçmen, şöyle konuştu:"Islahatçılar, İran'ın bazı stratejik kazanımları müzakereler yoluyla elde ettiğini ve bu yöntemin sürdürülmesi gerektiğini savunuyor.""Son saldırılar dengeleri değiştirdi"Son haftalarda yaşanan gelişmelerin İran'daki siyasi dengeyi etkilediğini söyleyen Göçmen, askeri saldırılar ve yeni liderlikten gelen mesajların sertlik yanlısı çizgiyi güçlendirdiğini ifade etti.Göçmen, "Ben İran'dan ayrılırken bombardıman başlamıştı. Son saldırılar ve Mücteba Hamaney'in verdiği mesajlarla birlikte İran'da tavizsiz mücadele anlayışı ağırlık kazandı." değerlendirmesinde bulundu.
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radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, türkiye, gökhun göçmen, mücteba hamaney, i̇ran
radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, türkiye, gökhun göçmen, mücteba hamaney, i̇ran
Gökhun Göçmen: İran'da müzakere yerine mücadele anlayışı öne çıkıyor
Gazeteci Gökhun Göçmen, son saldırılar sonrası İran'da sertlik yanlısı kanadın etkisinin arttığını söyledi. Göçmen, ülkede müzakere yerine tavizsiz mücadele anlayışının ağırlık kazandığını ifade etti.
Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi’ne konuk olan Gazeteci Gökhun Göçmen, İran'da ABD ile müzakere yanlıları ile sertlik yanlıları arasındaki görüş ayrılığının giderek belirginleştiğini söyledi.
İran siyasetinde müzakere yanlıları ile sertlik yanlıları arasında belirgin bir ayrım bulunduğunu söyleyen Gökhun Göçmen, Devrim Muhafızları'na yakın çevrelerin müzakere heyetine yönelik eleştirilerinin giderek arttığını belirtti.
Göçmen, "İran içerisinde sertlik yanlısı olanlar, müzakerelere katılan heyeti, Pezeşkiyan'ı, Arakçi'yi ve Galibaf'ı sert şekilde eleştiriyor. Buna meydanlarda da tanık oldum, İran basınında da gördüm." dedi.
"ABD ile müzakere ancak taktiksel olabilir"
Sertlik yanlısı Paydari Cephesi'nin ABD ile ilişkilere yaklaşımını değerlendiren Göçmen, bu kesimin müzakereleri stratejik değil, yalnızca taktiksel bir araç olarak gördüğünü söyledi.
"Bu kesim, 'Amerika Birleşik Devletleri'ne güven olmaz. ABD ile müzakere yalnızca bizi stratejik hedeflerimize ulaştırdığı ölçüde yapılmalıdır. Müzakereyi kutsal bir hedef hâline getirmek doğru değildir.' görüşünü savunuyor."
Reformist kanadın ise farklı düşündüğünü belirten Göçmen, şöyle konuştu:
"Islahatçılar, İran'ın bazı stratejik kazanımları müzakereler yoluyla elde ettiğini ve bu yöntemin sürdürülmesi gerektiğini savunuyor."
"Son saldırılar dengeleri değiştirdi"
Son haftalarda yaşanan gelişmelerin İran'daki siyasi dengeyi etkilediğini söyleyen Göçmen, askeri saldırılar ve yeni liderlikten gelen mesajların sertlik yanlısı çizgiyi güçlendirdiğini ifade etti.
Göçmen, "Ben İran'dan ayrılırken bombardıman başlamıştı. Son saldırılar ve Mücteba Hamaney'in verdiği mesajlarla birlikte İran'da tavizsiz mücadele anlayışı ağırlık kazandı." değerlendirmesinde bulundu.