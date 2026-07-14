https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/gokhun-gocmen-iranda-muzakere-yerine-mucadele-anlayisi-one-cikiyor-1107247785.html

Gökhun Göçmen: İran'da müzakere yerine mücadele anlayışı öne çıkıyor

Gökhun Göçmen: İran'da müzakere yerine mücadele anlayışı öne çıkıyor

Sputnik Türkiye

Gazeteci Gökhun Göçmen, son saldırılar sonrası İran'da sertlik yanlısı kanadın etkisinin arttığını söyledi. Göçmen, ülkede müzakere yerine tavizsiz mücadele... 14.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-14T17:27+0300

2026-07-14T17:27+0300

2026-07-14T17:27+0300

ceyhun bozkurt'la bölgeni̇n kalbi̇

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Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi’ne konuk olan Gazeteci Gökhun Göçmen, İran'da ABD ile müzakere yanlıları ile sertlik yanlıları arasındaki görüş ayrılığının giderek belirginleştiğini söyledi.İran siyasetinde müzakere yanlıları ile sertlik yanlıları arasında belirgin bir ayrım bulunduğunu söyleyen Gökhun Göçmen, Devrim Muhafızları'na yakın çevrelerin müzakere heyetine yönelik eleştirilerinin giderek arttığını belirtti.Göçmen, "İran içerisinde sertlik yanlısı olanlar, müzakerelere katılan heyeti, Pezeşkiyan'ı, Arakçi'yi ve Galibaf'ı sert şekilde eleştiriyor. Buna meydanlarda da tanık oldum, İran basınında da gördüm." dedi."ABD ile müzakere ancak taktiksel olabilir"Sertlik yanlısı Paydari Cephesi'nin ABD ile ilişkilere yaklaşımını değerlendiren Göçmen, bu kesimin müzakereleri stratejik değil, yalnızca taktiksel bir araç olarak gördüğünü söyledi.Göçmen şunları söyledi:Reformist kanadın ise farklı düşündüğünü belirten Göçmen, şöyle konuştu:"Islahatçılar, İran'ın bazı stratejik kazanımları müzakereler yoluyla elde ettiğini ve bu yöntemin sürdürülmesi gerektiğini savunuyor.""Son saldırılar dengeleri değiştirdi"Son haftalarda yaşanan gelişmelerin İran'daki siyasi dengeyi etkilediğini söyleyen Göçmen, askeri saldırılar ve yeni liderlikten gelen mesajların sertlik yanlısı çizgiyi güçlendirdiğini ifade etti.Göçmen, "Ben İran'dan ayrılırken bombardıman başlamıştı. Son saldırılar ve Mücteba Hamaney'in verdiği mesajlarla birlikte İran'da tavizsiz mücadele anlayışı ağırlık kazandı." değerlendirmesinde bulundu.

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