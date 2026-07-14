CHP'den yeni parti çıkıyor: "Tamamen zorunluluk"

Şimdi böyle bir durum var ve bugün siz şey yazdınız, ben gidiyorum, bir gün mutlaka dönmek üzere istifa mı ettiniz? Hayır istifa etmedim ama istifa etmek istiyorum. Ancak tabii ki genel başkanımızın ve partimizin Cumhuriyet Halk Partisi'nin son seçilmiş yönetiminin alacağı kararlar doğrultusunda bir disiplin içinde hareket etmek zorunda da hissediyorum kendimi. Eğer benim şahsi görüşüme kalsaydı ben çoktan istifa ederdim.Bunu da severek yapmazdım, onu da söyleyeyim. Bundan mutlu oluyor değilim, başka bir parti kurmanın meraklısı değiliz dedi genel başkanımız. Gerçekten de öyle.Ama şartlar zorlanıyor, yani 40 tane il başkanını görevden alıp 9 tane milletvekilini partiden attıktan sonra ya Özgür Bey gitmese falan gibi lafları da anlamsız buluyorum açıkçası. Bir an önce sokağa çıkmamız, mücadeleyi sürdürmemiz lazım. Aslında şunu mu yapmak istediniz, beni ihraç edemezsiniz, ben kendim istifa ederim.O kısmı doğru tekrar ifade ediyorum, bir siyasal disiplin içerisinde bulunmak zorunda hissetmesem kendimi, bu disiplin kuruluna gitmeyi şahsi olarak hiç istemem ve derhal istifa ederim. Çünkü karşılaşılan muamele hiç akla uygun değil, hiç siyasete uygun değil. Kimin evine girilse, kimin evine o şekilde tecavüz edilse o kişi mutlaka şeyini bozar, yani davranışlarında bir aksaklık olur.Böyle aklının lafları falan bize ağır gelir. Dolayısıyla çoktan dediğim gibi istifa etmem de gerekirdi. Ancak yine de o disiplin içerisinde bekliyoruz. Gençlik kollarına üye olmak için 18 yaşı beklemeniz lazım. Ben ondan 5 sene önce, yani 13 yaşında bu işlere karıştım ve o gün bugün hiçbir şekilde bırakmamak üzere, bir gün ara vermemek üzere bu mücadelenin içindeyim. 27 sene olmuş benim siyasi yaşamım.Bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmemiz, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmamız ben ve benim gibiler için çok zor bir duygu. Mutlan yönetimi diye tarif ettiğimiz yönetim, sanki bir geçici kurul değilmiş gibi veya tedbiren gelmemiş gibi, tedbiren geldiler sonuçta bunlar, mahkemeye bir tedbir koydu. Mahkeme diyor ki işin özeti, ben bir karar vereceğim ama ben bu karar verene kadar tedbiren eski yönetimi getirdim diyor.Şimdi yönetim sanki tedbiren gelmemiş de icraat için gelmiş, siyaset için gelmiş gibi bir anlayış içerisinde. Bu kabul edilemez. Yol arkadaşlarımızı koruyamamanın üzüntüsü var.Bizim siyaset yapma hakkımız elimizden alınıyor. Dolayısıyla bir keyfiyet sonucunda bir parti kurmuyoruz. Bir gereklilik üzerine de bir parti kurmuyoruz.Bir zorunluluk üzerine bir parti kuruyoruz. Bunu herkesin anlaması lazım. Bizi bir siyasal parti kurmaya veya Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmaya sevk eden şeyler bu duygulardır.Bu kadar binlerce, on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca kişi yanlış biliyor. Kemal Bey ve etrafındaki üç yüz kişi mi doğru biliyor? Böyle bir şey olabilir mi? Veya herkes sahtekar, herkes dolandırıcı, herkes rüşvetçi ve bunlara göz yumuyor. Bir tek Kemal Bey'in çevresindeki üç yüz kişi mi doğru ve düzgün herkese ders veriyor? Dolayısıyla bunların hepsi bir oyun, bunların hepsi bir numara, bunların hepsi bir tasarya.Manzara ortadadır, vatandaşın tavrı ortadadır. Yüle oynaya sevine sevine yeni bir parti kurup da bir yerden bir yere gidiyor değiliz. Ancak siyasal iddiamızı var, vatandaşa karşı sorumluluğumuzu da görmezden gelemeyiz.Anladım. Şunu bir cümle, çünkü süren bitti ama anlıyorum ki bu parti artık kesin kuruluyor. Evet.