https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/ahbap-sorusturmasinda-cambaza-bak-oyunu-1107253778.html
Ahbap soruşturmasında ‘cambaza bak’ oyunu
Ahbap soruşturmasında ‘cambaza bak’ oyunu
Sputnik Türkiye
Gazeteci Fethi Yılmaz, Ahbap Derneği yöneticilerine ilişkin MASAK raporunda yer alan para hareketlerinin bağışlarla açıklanamayacağını savundu. Yılmaz... 14.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-14T22:18+0300
2026-07-14T22:18+0300
2026-07-14T22:18+0300
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Gazeteci Fethi Yılmaz, Yazı-Yorum programında Ahbap Derneği'nin kurucu ve yöneticilerinin yer aldığı 28 sayfalık MASAK raporundaki yüksek tutarlı para hareketlerini değerlendirdi. Yılmaz, raporun yaklaşık 1,5 yıl önce tamamlanmasına rağmen soruşturmanın yeni başlatılmasının da soru işaretleri doğurduğunu söyledi.Yılmaz, raporda Ahbap Derneği'nin kurucuları arasında yer alan Alper Çelik, Zafer Yay ve yönetici Emrah Gödeliner'e ilişkin incelemelerin bulunduğunu anlattı.Yılmaz şunları söyledi:Milyarlarca liralık para trafiği iddiasıRaporda adı geçen kişilerin hesap hareketlerinde milyarlarca lirayı bulan para giriş çıkışlarının yer aldığını ifade eden Yılmaz, transfer açıklamalarında dikkat çekici ifadelerin kullanıldığını söyledi.Yılmaz şunları söyledi:"Rapor neden bekletildi?"Yılmaz, MASAK raporunun Şubat 2025'te tamamlanmasına rağmen soruşturmanın uzun süre başlatılmamasının da sorgulanması gerektiğini söyledi:
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Fethi Yılmaz
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Fethi Yılmaz
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Fethi Yılmaz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg
radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, ahbap derneği, masak
radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, ahbap derneği, masak
Ahbap soruşturmasında ‘cambaza bak’ oyunu
Gazeteci Fethi Yılmaz, Ahbap Derneği yöneticilerine ilişkin MASAK raporunda yer alan para hareketlerinin bağışlarla açıklanamayacağını savundu. Yılmaz, rapordaki bulguların ciddi bir kara para şüphesine işaret ettiğini öne sürdü.
Gazeteci Fethi Yılmaz, Yazı-Yorum programında Ahbap Derneği'nin kurucu ve yöneticilerinin yer aldığı 28 sayfalık MASAK raporundaki yüksek tutarlı para hareketlerini değerlendirdi. Yılmaz, raporun yaklaşık 1,5 yıl önce tamamlanmasına rağmen soruşturmanın yeni başlatılmasının da soru işaretleri doğurduğunu söyledi.
Yılmaz, raporda Ahbap Derneği'nin kurucuları arasında yer alan Alper Çelik, Zafer Yay ve yönetici Emrah Gödeliner'e ilişkin incelemelerin bulunduğunu anlattı.
"Ahbap Derneği'nin kurucuları ve yöneticilerinin yer aldığı 28 sayfalık bir MASAK raporu var. Raporda, şahısların birbirleriyle ve özellikle Ahbap Derneği ile ilgili para transferlerinin izaha muhtaç olduğu belirtiliyor. Raporun altında da 'ivedi' ibaresi bulunuyor."
Milyarlarca liralık para trafiği iddiası
Raporda adı geçen kişilerin hesap hareketlerinde milyarlarca lirayı bulan para giriş çıkışlarının yer aldığını ifade eden Yılmaz, transfer açıklamalarında dikkat çekici ifadelerin kullanıldığını söyledi.
"Alper Çelik'in beş yılda yaklaşık 1,5 milyar liralık para trafiği bulunuyor. Zafer Yay'ın hesap hareketleri yaklaşık 3 milyar liraya ulaşıyor. Emrah Gödeliner'in hesaplarında da yüz milyonlarca liralık para hareketi görülüyor. Transfer açıklamalarında 'Ahbap', 'borç ödeme', 'Haluk için borç' gibi ifadeler yer alıyor.”
"Rapor neden bekletildi?"
Yılmaz, MASAK raporunun Şubat 2025'te tamamlanmasına rağmen soruşturmanın uzun süre başlatılmamasının da sorgulanması gerektiğini söyledi:
"Bu rapor Şubat 2025'te tamamlanıp ilgili kurumlara gönderilmiş. Yaklaşık 1,5 yıl boyunca neden beklendiği sorusu ortada duruyor. Burada bir ‘cambaza bak’ durumu var. Ahbap Derneği’ne yapılan bağışlarda da bir usulsüzlük olabilir. Ancak bu para trafiği bağışlarla açıklanamaz, burada ciddi bir kara para şüphesinin de olduğu görülüyor.”