Ahbap soruşturmasında ‘cambaza bak’ oyunu

"Bu rapor Şubat 2025'te tamamlanıp ilgili kurumlara gönderilmiş. Yaklaşık 1,5 yıl boyunca neden beklendiği sorusu ortada duruyor. Burada bir ‘cambaza bak’ durumu var. Ahbap Derneği’ne yapılan bağışlarda da bir usulsüzlük olabilir. Ancak bu para trafiği bağışlarla açıklanamaz, burada ciddi bir kara para şüphesinin de olduğu görülüyor.”