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Şahin Hayri Üren: Kamera omzumdaymış gibi yazıyorum

Şahin Hayri Üren: Kamera omzumdaymış gibi yazıyorum

Sputnik Türkiye

Oyuncu, senarist ve yazar Şahin Hayri Üren, Serhat Sarısözen'in sunduğu Gündem Dışı programına konuk oldu. İlk romanı Beş Mezar üzerine konuşan Üren, ölüm... 13.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-13T10:04+0300

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'Ölümün içinde büyüyen bir karakteri anlatmak istedim'Romanın merkezindeki Musab karakterinin yalnızca bir intikam yolculuğunu değil, hayatı ilk kez anlamlandırmaya çalışan bir insanın hikâyesini anlattığını belirten Üren, karakteri oluştururken gerçek duyguların peşinden gittiğini söyleyerek şöyle konuştu:'Kamera omzumdaymış gibi yazıyorum'Senaryo geçmişinin roman diline de yansıdığını ifade eden Üren, okurun karakterin yerine geçmesini değil, onun yaşadıklarına tanıklık etmesini amaçladığını belirterek şunları söyledi:'Musab, aslında öleceğini öğrendiği gün doğuyor'Romanın kırılma noktasının Musab'ın ölümcül hastalığını öğrenmesi olduğunu belirten Üren, karakterin o ana kadar kendisi için değil başkaları için yaşadığını ifade ederek şöyle konuştu:'Mezarlık, romanda yaşayan bir karaktere dönüştü'Mezarlığın romanda yalnızca bir mekân olmadığını vurgulayan Üren, kitabı yazmadan önce kimsesizler mezarlığında gözlemler yaptığını anlatarak şunları söyledi:'Beş Mezar'ın yolculuğu filmle devam edecek'Romanın aslında bir film fikrinden doğduğunu belirten Üren, Beş Mezarı yeniden sinemaya uyarlamak için çalışmalara başladıklarını söyleyerek şöyle konuştu:

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