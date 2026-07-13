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Haluk Özdil: Bilgiyi kontrol eden geleceği de kontrol edecek

Haluk Özdil: Bilgiyi kontrol eden geleceği de kontrol edecek

Sputnik Türkiye

Araştırmacı yazar ve jeopolitik yorumcu Haluk Özdil, Serhat Sarısözen’in sunduğu Gündem Dışı programına konuk oldu. Özdil, değişen dünya düzeninden... 13.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-13T09:50+0300

2026-07-13T09:50+0300

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Araştırmacı yazar ve jeopolitik yorumcu Haluk Özdil, Serhat Sarısözen’in sunduğu Gündem Dışı programına konuk oldu. Küresel sistemin siyasi ve ekonomik olduğu kadar teknolojik bir dönüşümden de geçtiğini savunan Özdil, devletlerin bu süreci uzun zamandır takip ettiğini ancak toplumların yaşanan değişimin boyutunu henüz tam olarak kavrayamadığını söyledi.Dijitalleşmenin yalnızca insanların günlük alışkanlıklarını değil, meslekleri, devletleri ve toplumsal ilişkileri de dönüştürdüğünü belirten Özdil, gelecekte bilgiye erişimin en önemli güç unsurlarından biri haline geleceğini ifade etti. Özdil, ABD ve Avrupa’nın küresel sistemdeki etkisinin azalacağını, Asya ülkelerinin ise daha fazla öne çıkacağını savundu.'Yeni dünya düzeni çoktan başladı'Dünyada yaşanan dönüşümün yalnızca teknolojiyle sınırlı olmadığını belirten Özdil, devletlerin uzun yıllardır bu sürecin farkında olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:'Bilgiyi kontrol eden geleceği de kontrol edecek'Bilginin geleceğin en önemli güç unsuru haline geleceğini ifade eden Özdil, bugün bilgiye ulaşmanın kolay olduğunu ancak bunun kalıcı olmayabileceğini belirterek şunları söyledi:'Yapay zekâ insan hayatını tamamen değiştirecek'Yapay zekâ ve beyin teknolojilerinin insan yaşamında köklü değişiklikler yaratacağını savunan Özdil, bu teknolojilerin kolaylıklar kadar yeni riskleri de beraberinde getireceğini belirterek şöyle konuştu:'ABD eski gücünü kaybediyor, Asya yükseliyor'Jeopolitik dengelerin değişmeye başladığını savunan Özdil, önümüzdeki dönemde Çin, Rusya ve Türkiye gibi ülkelerin daha fazla öne çıkacağını ifade ederek şunları söyledi:'Altın uzun vadede değerini korumaya devam edecek'Küresel krizler ve savaşların ekonomik etkilerine de değinen Özdil, altının kısa vadeli kazanç aracı olarak görülmemesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

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2026

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Serhat Sarısözen https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg

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