https://anlatilaninotesi.com.tr/20260713/gurses-natonun-yeni-savunma-hedefleri-avrupa-ekonomisini-zorlayacak-1107212417.html

Gürses: NATO'nun yeni savunma hedefleri Avrupa ekonomisini zorlayacak

Gürses: NATO'nun yeni savunma hedefleri Avrupa ekonomisini zorlayacak

Sputnik Türkiye

Gazeteci Ercan Gürses, NATO'nun savunma harcamalarını artırma kararının Avrupa ekonomileri üzerinde ağır yük oluşturacağını söyledi. Gürses, artan... 13.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-13T12:30+0300

2026-07-13T12:30+0300

2026-07-13T12:30+0300

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Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi programına konuk olan Gazeteci Ercan Gürses, NATO Zirvesi'nde savunma harcamalarının artırılması kararının Avrupa ekonomileri üzerinde ağır maliyetler oluşturacağını söyledi. Gürses, artan silahlanmanın yalnızca NATO ülkelerini değil, küresel güvenlik ortamını da etkileyeceğini savundu."Silahlanmanın maliyeti refah devletine yansıyacak"Avrupa'nın savunma harcamalarını artırmasının ekonomik sonuçlarına değinen Gürses şunları söyledi:Gürses, artan savunma harcamalarının sosyal politikaları da etkileyeceğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:"Silaha daha fazla yatırım yapacaksanız bir yerden kısmanız gerekecek. Refahtan, sosyal güvenlikten kısacaksınız. Bunun sonucu işsizliğin artması ve hükümetler açısından ciddi siyasi baskılar olacaktır.""Silahlanma yarışı diğer ülkelere de yayılacak"NATO kararlarının küresel ölçekte yeni bir silahlanma yarışını tetikleyebileceğini ifade eden Gürses, şunları söyledi:"Bazı ülkeler savunma harcamalarına mesafeli"Zirvede alınan kararlara tüm üyelerin aynı yaklaşmadığını belirten Gürses, şu ifadeleri kullandı:

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