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Gürses: NATO'nun yeni savunma hedefleri Avrupa ekonomisini zorlayacak
Gürses: NATO'nun yeni savunma hedefleri Avrupa ekonomisini zorlayacak
Sputnik Türkiye
Gazeteci Ercan Gürses, NATO'nun savunma harcamalarını artırma kararının Avrupa ekonomileri üzerinde ağır yük oluşturacağını söyledi. Gürses, artan... 13.07.2026, Sputnik Türkiye
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Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi programına konuk olan Gazeteci Ercan Gürses, NATO Zirvesi'nde savunma harcamalarının artırılması kararının Avrupa ekonomileri üzerinde ağır maliyetler oluşturacağını söyledi. Gürses, artan silahlanmanın yalnızca NATO ülkelerini değil, küresel güvenlik ortamını da etkileyeceğini savundu."Silahlanmanın maliyeti refah devletine yansıyacak"Avrupa'nın savunma harcamalarını artırmasının ekonomik sonuçlarına değinen Gürses şunları söyledi:Gürses, artan savunma harcamalarının sosyal politikaları da etkileyeceğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:"Silaha daha fazla yatırım yapacaksanız bir yerden kısmanız gerekecek. Refahtan, sosyal güvenlikten kısacaksınız. Bunun sonucu işsizliğin artması ve hükümetler açısından ciddi siyasi baskılar olacaktır.""Silahlanma yarışı diğer ülkelere de yayılacak"NATO kararlarının küresel ölçekte yeni bir silahlanma yarışını tetikleyebileceğini ifade eden Gürses, şunları söyledi:"Bazı ülkeler savunma harcamalarına mesafeli"Zirvede alınan kararlara tüm üyelerin aynı yaklaşmadığını belirten Gürses, şu ifadeleri kullandı:
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Gürses: NATO'nun yeni savunma hedefleri Avrupa ekonomisini zorlayacak
Gazeteci Ercan Gürses, NATO'nun savunma harcamalarını artırma kararının Avrupa ekonomileri üzerinde ağır yük oluşturacağını söyledi. Gürses, artan silahlanmanın küresel ölçekte yeni bir silahlanma yarışını tetikleyeceğini savundu.
Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi programına konuk olan Gazeteci Ercan Gürses, NATO Zirvesi'nde savunma harcamalarının artırılması kararının Avrupa ekonomileri üzerinde ağır maliyetler oluşturacağını söyledi. Gürses, artan silahlanmanın yalnızca NATO ülkelerini değil, küresel güvenlik ortamını da etkileyeceğini savundu.
"Silahlanmanın maliyeti refah devletine yansıyacak"
Avrupa'nın savunma harcamalarını artırmasının ekonomik sonuçlarına değinen Gürses şunları söyledi:
"Finans kaynaklarını militarizasyona aktarmaları durumunda zaten zor durumda olan ekonomilerine bir darbe daha inecek. Sadece enerji alanında yaklaşık 3 trilyon euroluk kayıptan söz ediliyor. Bunun üzerine silahlanmanın maliyetleri de eklendiğinde Avrupa ekonomileri daha da sarsılacak."
Gürses, artan savunma harcamalarının sosyal politikaları da etkileyeceğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:
"Silaha daha fazla yatırım yapacaksanız bir yerden kısmanız gerekecek. Refahtan, sosyal güvenlikten kısacaksınız. Bunun sonucu işsizliğin artması ve hükümetler açısından ciddi siyasi baskılar olacaktır."
"Silahlanma yarışı diğer ülkelere de yayılacak"
NATO kararlarının küresel ölçekte yeni bir silahlanma yarışını tetikleyebileceğini ifade eden Gürses, şunları söyledi:
"Bu zirve bildirgesi bana dünyanın artık savaşa daha yatkın, silaha daha fazla yatırım yapan bir döneme girdiğini gösteriyor. Avrupa silahlandıkça NATO dışındaki ülkelerde de benzer eğilimler ortaya çıkacaktır. Maalesef barış yerine daha fazla silahlanmayı konuşacağımız bir süreç bizi bekliyor."
"Bazı ülkeler savunma harcamalarına mesafeli"
Zirvede alınan kararlara tüm üyelerin aynı yaklaşmadığını belirten Gürses, şu ifadeleri kullandı:
"Macaristan ve Bulgaristan bu finansmanı karşılamak istemediklerini açıkladı. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez de savunma harcamalarını yüzde 2'nin üzerine çıkaramayacaklarını söylemişti. Sonuç bildirgesine imza atsa da Avrupa'da bu sürece ayak direyen ülkelerin bulunduğunu görüyoruz."